Fin de la tension à l’OM : Frank McCourt et Benatia posent déjà un acte fort

Le feuilleton n’aura pas traîné. Deux jours après avoir rendu publique sa démission, Medhi Benatia conserve finalement son poste de directeur du football. L’OM officialise la nouvelle dès ce mardi matin.

Dans son communiqué, le club précise : « Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives ».

Le message ne laisse aucune ambiguïté. Benatia ne se contente pas de rester. Il prend les commandes du secteur sportif jusqu’à la fin de la saison. Ce choix marque une volonté claire de stabiliser l’organigramme.

Dans le même texte, le club indique que « le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».

Longoria conserve la présidence. Mais le pilotage sportif revient désormais à Benatia.