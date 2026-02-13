Viré par Rennes, Habib Beye convoqué par la LFP

Le licenciement prononcé par le Stade Rennais FC fait suite à une période de tensions marquée par des résultats insuffisants et des désaccords internes persistants. La direction, menée par Arnaud Pouille, a reconnu avoir engagé une procédure disciplinaire visant également plusieurs membres du staff technique, estimant que les circonstances ne laissaient plus d’alternative. En attendant la nomination attendue de Franck Haise, l’intérim a été confié à Sébastien Tambouret afin d’assurer la continuité sportive.

Dans ce contexte, Habib Beye reste au centre des discussions, puisque les conditions financières et juridiques de la séparation doivent encore être validées. Les représentants de l’entraîneur poursuivent leurs échanges avec les services juridiques du club afin de parvenir à un accord définitif, une étape indispensable pour officialiser pleinement son départ et lui permettre d’envisager rapidement un nouveau projet professionnel.