Le départ précipité d’Habib Beye du banc rennais ne marque pas encore la fin du dossier. Derrière la décision sportive se cache désormais une bataille administrative et juridique qui pourrait peser sur la suite de sa carrière. Alors que les négociations se poursuivent en coulisses, une audience décisive est programmée dans les prochains jours devant la commission juridique de la LFP afin de clarifier la rupture contractuelle. Une étape cruciale, d’autant plus que plusieurs clubs suivent déjà attentivement la situation de l’ancien international sénégalais.
Viré par Rennes, Habib Beye convoqué par la LFP
Rennes n’a pas encore réglé le départ d’Habib Beye
Le licenciement prononcé par le Stade Rennais FC fait suite à une période de tensions marquée par des résultats insuffisants et des désaccords internes persistants. La direction, menée par Arnaud Pouille, a reconnu avoir engagé une procédure disciplinaire visant également plusieurs membres du staff technique, estimant que les circonstances ne laissaient plus d’alternative. En attendant la nomination attendue de Franck Haise, l’intérim a été confié à Sébastien Tambouret afin d’assurer la continuité sportive.
Dans ce contexte, Habib Beye reste au centre des discussions, puisque les conditions financières et juridiques de la séparation doivent encore être validées. Les représentants de l’entraîneur poursuivent leurs échanges avec les services juridiques du club afin de parvenir à un accord définitif, une étape indispensable pour officialiser pleinement son départ et lui permettre d’envisager rapidement un nouveau projet professionnel.
Habib Beye et Rennes devant la LFP mardi
Face à la complexité des négociations, le club breton a décidé de saisir la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, qui organisera une réunion de conciliation mardi prochain, selon les informations de RMC Sport. Cette convocation vise à faciliter une résolution rapide du litige et à encadrer juridiquement la rupture contractuelle, devenue un enjeu majeur pour les deux parties. Habib Beye devrait y défendre ses intérêts alors que le club souhaite accélérer la procédure pour stabiliser son environnement sportif.
D’après le média, cette clarification administrative pourrait également conditionner l’avenir immédiat du technicien, régulièrement évoqué parmi les candidats susceptibles de succéder à Roberto De Zerbi sur le banc de l’Olympique de Marseille. Habib Beye, dont la situation contractuelle doit être réglée rapidement, aurait donc tout intérêt à ce que la conciliation aboutisse sans délai afin de pouvoir se projeter pleinement vers sa prochaine étape professionnelle.