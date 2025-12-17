FBL-ENG-SEN-FRIENDLYAFP
C’est chaud avant la Coupe du monde 2026 : Trump exclut la Côte d’Ivoire et le Sénégal !

À un an du Mondial, une décision politique secoue déjà les tribunes. Certains supporters africains risquent de rester à quai.

La Coupe du monde 2026 promettait une fête planétaire. Mais à quelques mois du coup d’envoi, la politique s’invite dans le jeu. Une proclamation signée par Donald Trump complique sérieusement les déplacements de nombreux supporters étrangers, y compris ceux de nations qualifiées.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Une décision présidentielle qui tombe mal

    Le football n’a manifestement pas pesé bien lourd dans la balance. Mardi, Donald Trump a signé une proclamation durcissant les conditions d’entrée aux États-Unis pour les ressortissants de plusieurs pays. Une annonce lourde de conséquences, alors que le pays s’apprête à coorganiser la Coupe du monde 2026 avec le Mexique et le Canada.

    Dans cette nouvelle liste, comme le rapporte RMC Sport, cinq pays font désormais l’objet d’une interdiction totale d’entrée : le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sud Soudan, la Syrie, ainsi que les détenteurs d’un passeport délivré par l’Autorité palestinienne. Ils rejoignent l’Iran et Haïti, déjà concernés par ces mesures et pourtant qualifiés pour le Mondial.

  • Cote d'Ivoire 2025Getty Images

    Le Sénégal et la Côte d’Ivoire directement concernés

    Au-delà de ces interdictions complètes, l’administration américaine a également instauré des restrictions partielles pour quinze autres pays. Et parmi eux figurent deux sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

    La liste comprend aussi l’Angola, Antigua, le Bénin, la Dominique, le Gabon, la Gambie, le Malawi, la Mauritanie, le Nigeria, la Tanzanie, les Tonga, la Zambie et le Zimbabwe. Si les joueurs et les diplomates échappent à ces limitations, les supporters, eux, risquent de vivre une véritable épreuve administrative.

  • FBL-CAN-2024-SEN-CIVAFP

    Les athlètes épargnés, les fans pénalisés

    La proclamation présidentielle précise que les sportifs ne sont pas concernés par ces restrictions. Les équipes nationales pourront donc entrer sur le sol américain sans obstacle. Pour les supporters, la réalité s’annonce bien différente.

    Avec un passeport sénégalais ou ivoirien, obtenir un visa pourrait devenir un parcours semé d’embûches. Une perspective frustrante pour des milliers de fans désireux d’accompagner leur sélection lors du plus grand rendez-vous mondial.

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    Le visa overstay rate au cœur des justifications

    Pour expliquer ces mesures, les autorités américaines avancent un argument chiffré : le visa overstay rate. Ce taux correspond à la proportion de visiteurs restant aux États-Unis après l’expiration de leur visa.

    Selon le département de la sécurité intérieure, ce taux atteint 4 % pour le Sénégal et grimpe à 8 % pour la Côte d’Ivoire. Des chiffres jugés suffisamment élevés pour justifier un durcissement des conditions d’entrée, malgré le contexte sportif exceptionnel.

  • FBL-BRA-SEN-FRIENDLIESAFP

    Des groupes déjà connus pour le Mondial 2026

    La Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin et réunira pour la première fois 48 équipes. La Côte d’Ivoire évoluera dans le groupe E, en compagnie de l’Allemagne, de Curaçao et de l’Équateur. De son côté, le Sénégal a été placé dans le groupe I, avec la France, la Norvège et une sélection issue des barrages.

    Les Lions de la Teranga affronteront aussi les États-Unis en match amical de préparation, le 31 mai à Charlotte, en Caroline du Nord. Une rencontre qui se déroulera dans un climat déjà particulier.

  • FBL-WC-2026-SCHEDULEAFP

    Billets, diplomatie et tensions persistantes

    Les restrictions de voyage ont déjà provoqué une brouille diplomatique avec l’Iran lors du tirage au sort, début décembre. Plus récemment, c’est la question du prix des billets qui a animé les débats.

    Pour apaiser les tensions, la FIFA a annoncé la création d’une nouvelle catégorie de places : les « Tribune Basique pour les supporters », proposées à 60 dollars pour l’ensemble des 104 matchs, finale comprise. « Cette catégorie a été mise en place afin d’aider les supporters à suivre leur équipe tout au long de la compétition », souligne la FIFA.

