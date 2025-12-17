C’est chaud avant la Coupe du monde 2026 : Trump exclut la Côte d’Ivoire et le Sénégal !

Le football n’a manifestement pas pesé bien lourd dans la balance. Mardi, Donald Trump a signé une proclamation durcissant les conditions d’entrée aux États-Unis pour les ressortissants de plusieurs pays. Une annonce lourde de conséquences, alors que le pays s’apprête à coorganiser la Coupe du monde 2026 avec le Mexique et le Canada.

Dans cette nouvelle liste, comme le rapporte RMC Sport, cinq pays font désormais l’objet d’une interdiction totale d’entrée : le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sud Soudan, la Syrie, ainsi que les détenteurs d’un passeport délivré par l’Autorité palestinienne. Ils rejoignent l’Iran et Haïti, déjà concernés par ces mesures et pourtant qualifiés pour le Mondial.