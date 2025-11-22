Coupe du monde 2026 : mauvaise nouvelle pour les supporters d’Haïti, qualifié

L’été prochain, les États-Unis, le Mexique et le Canada accueilleront la plus grande Coupe du monde jamais organisée. Haïti sera de l’aventure pour la deuxième fois de son histoire après 1974, une performance qui a électrisé tout le pays. Mais pendant que les Grenadiers s’apprêtent à revivre un moment unique, un communiqué américain est venu refroidir l’enthousiasme.

L’administration Trump, qui avait déjà engagé une politique migratoire particulièrement stricte, maintient son interdiction d’entrée sur le sol américain pour les ressortissants de 19 pays, dont Haïti. En juin, Donald Trump a validé un texte bannissant l’accès au territoire pour ces nationalités, une mesure politique qui s’applique même dans le contexte du Mondial.