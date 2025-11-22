Haïti fête une qualification historique pour la Coupe du monde 2026, un événement attendu depuis des décennies et célébré partout dans l’île. Pourtant, une ombre s’installe déjà autour de cette joie collective : une décision politique américaine ferme la porte aux supporters haïtiens. Une contrainte lourde de conséquences, surtout pour un pays où le football agit souvent comme refuge émotionnel et ciment social.
Coupe du monde 2026 : mauvaise nouvelle pour les supporters d’Haïti, qualifié
Un retour au Mondial terni par une annonce venue de Washington
L’été prochain, les États-Unis, le Mexique et le Canada accueilleront la plus grande Coupe du monde jamais organisée. Haïti sera de l’aventure pour la deuxième fois de son histoire après 1974, une performance qui a électrisé tout le pays. Mais pendant que les Grenadiers s’apprêtent à revivre un moment unique, un communiqué américain est venu refroidir l’enthousiasme.
L’administration Trump, qui avait déjà engagé une politique migratoire particulièrement stricte, maintient son interdiction d’entrée sur le sol américain pour les ressortissants de 19 pays, dont Haïti. En juin, Donald Trump a validé un texte bannissant l’accès au territoire pour ces nationalités, une mesure politique qui s’applique même dans le contexte du Mondial.
Une exception limitée qui ne concerne pas les supporters
Selon une confirmation obtenue par Politico et relayée par L’Équipe, aucune dérogation n’est prévue pour les fans haïtiens, tout comme pour les supporters iraniens. Seuls les joueurs, leur famille proche et le personnel indispensable à la sélection pourront entrer aux États-Unis grâce à une exception accordée uniquement pour les grands événements sportifs.
Les tribunes américaines ne résonneront donc pas des tambours, chants et couleurs des supporters haïtiens. Pour les Grenadiers, ce manque pèsera forcément, surtout lors d’un tournoi où chaque équipe espère sentir son peuple derrière elle.
Une décision au goût amer pour un peuple passionné
Haïti s'apprête à vivre une parenthèse sportive exceptionnelle. Mais l’impossibilité pour les supporters de franchir les frontières américaines enlève une part d’émotion à ce retour mondial. Beaucoup espéraient accompagner leur sélection, ne serait-ce que pour vivre l’un des rares moments de joie collective que le football peut encore offrir. Cette fois, l’écran remplacera le stade.