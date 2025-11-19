Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés et les barragistes

Le tableau principal des qualifications s’est achevé mardi soir, confirmant la présence de 42 nations prêtes à s’envoler vers la phase finale. La compétition accueillera 48 participants pour la première fois et se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays hôtes : les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La zone Concacaf a bouclé la nuit dernière une séquence décisive avec trois nouveaux qualifiés. Le Panama a confirmé son ascension continue, tandis qu’Haïti signera un retour historique, cinquante-deux ans après sa première apparition en 1974. Vient ensuite Curaçao, petit territoire autonome lié au Royaume des Pays-Bas, qui deviendra le pays le moins peuplé de la compétition avec environ 150 000 habitants. Une qualification vécue comme un conte improbable, comparable à celles de l’Ouzbékistan, de la Jordanie et du Cap-Vert, tous novices à ce niveau.