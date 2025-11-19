La route vers la Coupe du monde 2026 connaît un tournant décisif. Quarante-deux équipes ont déjà scellé leur présence, mais six places restent encore en jeu. Les barrages du mois de mars décideront des derniers élus, et certains pays, habitués des grands rendez-vous, pourraient bien être piégés par des nations émergentes. L’édition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique promet déjà un casting contrasté mêlant retours inattendus, premières sensations et géants du football mondial.
Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés et les barragistes
- Getty Images Sport
42 nations déjà qualifiées pour le Mondial 2026
Le tableau principal des qualifications s’est achevé mardi soir, confirmant la présence de 42 nations prêtes à s’envoler vers la phase finale. La compétition accueillera 48 participants pour la première fois et se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays hôtes : les États-Unis, le Canada et le Mexique.
La zone Concacaf a bouclé la nuit dernière une séquence décisive avec trois nouveaux qualifiés. Le Panama a confirmé son ascension continue, tandis qu’Haïti signera un retour historique, cinquante-deux ans après sa première apparition en 1974. Vient ensuite Curaçao, petit territoire autonome lié au Royaume des Pays-Bas, qui deviendra le pays le moins peuplé de la compétition avec environ 150 000 habitants. Une qualification vécue comme un conte improbable, comparable à celles de l’Ouzbékistan, de la Jordanie et du Cap-Vert, tous novices à ce niveau.
- AFP
Le tirage des barrages : dernier obstacle avant le Mondial
La course n’est pas terminée. La FIFA dévoilera jeudi à midi, depuis Zurich, le tirage au sort des barrages européens et intercontinentaux. Ces matchs couperets détermineront les six dernières équipes admises à disputer la phase finale.
En Europe, seize nations se partageront seulement quatre tickets. Parmi elles, des cadors comme l’Italie, qui fera face à ses vieux démons, la Pologne, le Danemark, la Turquie ou encore l’Ukraine. D’autres sélections veulent déjouer les pronostics, à l’image de l’Albanie, du Kosovo ou de la Macédoine du Nord.
Les barrages intercontinentaux, eux, proposeront un scénario à forte tension : six équipes, deux places. La RD Congo et l’Irak débuteront directement en finale grâce à leur statut de têtes de série. Derrière, la Bolivie, la Jamaïque, le Suriname et la Nouvelle-Calédonie devront d’abord passer une demi-finale avant d’espérer un billet. La Nouvelle-Calédonie, déjà proche d’un exploit en mars dernier, rêvera une nouvelle fois du grand saut.
- Getty Images
Le tirage des poules attendu le 5 décembre
Le tirage complet de la phase de groupes aura lieu le 5 décembre à Washington. La France, menée une dernière fois par Didier Deschamps avant son départ annoncé, connaîtra enfin ses adversaires. Cependant, si les Bleus tombent dans une poule comprenant un barragiste, ils devront patienter jusqu’à mars pour connaître le dernier membre de leur groupe. Faut-il rappeler que Didier Deschamps a confirmé qu’il ne sera pas présent à Washington pour le tirage au sort.
- Getty Images Sport
Les 42 pays qualifiés à ce jour
Organisateurs
Canada
États-Unis
Mexique
Afrique
Maroc
Tunisie
Égypte
Algérie
Ghana
Cap-Vert
Afrique du Sud
Côte d’Ivoire
Sénégal
Concacaf
Panama
Curaçao
Haïti
Amérique du Sud
Argentine
Brésil
Uruguay
Équateur
Colombie
Paraguay
Asie
Japon
Iran
Ouzbékistan
Jordanie
Corée du Sud
Australie
Qatar
Arabie saoudite
Europe
Angleterre
France
Croatie
Portugal
Norvège
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Suisse
Belgique
Écosse
Autriche
Océanie
Nouvelle-Zélande
- AFP
Les barragistes
Barrages européens (16 équipes, 4 qualifiés)
Slovaquie
Irlande du Nord
Suède
Ukraine
République d’Irlande
Pologne
Roumanie
Italie
Albanie
Tchéquie
Kosovo
Danemark
Turquie
Bosnie-Herzégovine
Pays de Galles
Macédoine
Barrages intercontinentaux (6 équipes, 2 qualifiés)
Nouvelle-Calédonie
Bolivie
RD Congo
Irak
Jamaïque
Suriname