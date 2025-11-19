France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés et les barragistes

Les derniers billets s’arrachent, les surprises s’enchaînent. Qui rejoindra le Mondial 2026 ? Le verdict tombera en mars.

La route vers la Coupe du monde 2026 connaît un tournant décisif. Quarante-deux équipes ont déjà scellé leur présence, mais six places restent encore en jeu. Les barrages du mois de mars décideront des derniers élus, et certains pays, habitués des grands rendez-vous, pourraient bien être piégés par des nations émergentes. L’édition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique promet déjà un casting contrasté mêlant retours inattendus, premières sensations et géants du football mondial.

  

    42 nations déjà qualifiées pour le Mondial 2026

    Le tableau principal des qualifications s’est achevé mardi soir, confirmant la présence de 42 nations prêtes à s’envoler vers la phase finale. La compétition accueillera 48 participants pour la première fois et se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays hôtes : les États-Unis, le Canada et le Mexique.

    La zone Concacaf a bouclé la nuit dernière une séquence décisive avec trois nouveaux qualifiés. Le Panama a confirmé son ascension continue, tandis qu’Haïti signera un retour historique, cinquante-deux ans après sa première apparition en 1974. Vient ensuite Curaçao, petit territoire autonome lié au Royaume des Pays-Bas, qui deviendra le pays le moins peuplé de la compétition avec environ 150 000 habitants. Une qualification vécue comme un conte improbable, comparable à celles de l’Ouzbékistan, de la Jordanie et du Cap-Vert, tous novices à ce niveau.

  

    Le tirage des barrages : dernier obstacle avant le Mondial

    La course n’est pas terminée. La FIFA dévoilera jeudi à midi, depuis Zurich, le tirage au sort des barrages européens et intercontinentaux. Ces matchs couperets détermineront les six dernières équipes admises à disputer la phase finale.

    En Europe, seize nations se partageront seulement quatre tickets. Parmi elles, des cadors comme l’Italie, qui fera face à ses vieux démons, la Pologne, le Danemark, la Turquie ou encore l’Ukraine. D’autres sélections veulent déjouer les pronostics, à l’image de l’Albanie, du Kosovo ou de la Macédoine du Nord.

    Les barrages intercontinentaux, eux, proposeront un scénario à forte tension : six équipes, deux places. La RD Congo et l’Irak débuteront directement en finale grâce à leur statut de têtes de série. Derrière, la Bolivie, la Jamaïque, le Suriname et la Nouvelle-Calédonie devront d’abord passer une demi-finale avant d’espérer un billet. La Nouvelle-Calédonie, déjà proche d’un exploit en mars dernier, rêvera une nouvelle fois du grand saut.

  

    Le tirage des poules attendu le 5 décembre

  

    Les 42 pays qualifiés à ce jour

    Organisateurs

    Canada

    États-Unis

    Mexique

    Afrique

    Maroc

    Tunisie

    Égypte

    Algérie

    Ghana

    Cap-Vert

    Afrique du Sud

    Côte d’Ivoire

    Sénégal

    Concacaf

    Panama

    Curaçao

    Haïti

    Amérique du Sud

    Argentine

    Brésil

    Uruguay

    Équateur

    Colombie

    Paraguay

    Asie

    Japon

    Iran

    Ouzbékistan

    Jordanie

    Corée du Sud

    Australie

    Qatar

    Arabie saoudite

    Europe

    Angleterre

    France

    Croatie

    Portugal

    Norvège

    Allemagne

    Pays-Bas

    Espagne

    Suisse

    Belgique

    Écosse

    Autriche

    Océanie

    Nouvelle-Zélande

  

    Les barragistes

    Barrages européens (16 équipes, 4 qualifiés)

    Slovaquie

    Irlande du Nord

    Suède

    Ukraine

    République d’Irlande

    Pologne

    Roumanie

    Italie

    Albanie

    Tchéquie

    Kosovo

    Danemark

    Turquie

    Bosnie-Herzégovine

    Pays de Galles

    Macédoine

    Barrages intercontinentaux (6 équipes, 2 qualifiés)

    Nouvelle-Calédonie

    Bolivie

    RD Congo

    Irak

    Jamaïque

    Suriname