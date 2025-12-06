Les Haïtiens privés du Mondial 2026 ? Sébastien Migné interpelle Donald Trump

Profitant de la résonance mondiale du tirage, Sébastien Migné a saisi l’occasion pour aborder un sujet brûlant. Haïti reste sous le coup d’une interdiction d’entrée aux États-Unis décidée par Donald Trump depuis juin dernier, dans un contexte de violences et de chaos institutionnel. Le sélectionneur n’a pas éludé la question : « On espère que Donald Trump (...) saura ouvrir plus largement » aux supporters haïtiens, soumis à une interdiction d'entrée aux USA. Officiellement, Washington a prévu « des exceptions pour les joueurs et leurs familles, les entraîneurs et le staff participant à des événements sportifs majeurs ».

Le Département d’État a confirmé que cette mesure ne concerne pas les fans. De son côté, Gianni Infantino répète que « tout le monde sera le bienvenu au Canada, au Mexique et aux États-Unis », malgré l’absence de pouvoir de la FIFA sur les règles migratoires. Dans les tribunes, l’absence annoncée des supporters haïtiens crée déjà un profond sentiment d’injustice, alors même que la diaspora aux États-Unis fait partie intégrante de l’histoire contemporaine du football haïtien aujourd’hui encore.