Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après un parcours remarquable, la sélection haïtienne attend désormais de vivre cette aventure sur les terrains nord-américains. Mais à l’euphorie sportive se mêle une inquiétude bien réelle. Depuis Washington DC, lors du tirage au sort, Sébastien Migné a profité de la lumière médiatique pour interpeller directement Donald Trump sur la question des supporters haïtiens à l’aube d’un été qui s’annonce historique et sensible.
Les Haïtiens privés du Mondial 2026 ? Sébastien Migné interpelle Donald Trump
- Getty Images
Haïti face à l’un des groupes les plus relevés du Mondial
Haïti s’avance vers l’été 2026 porté par une qualification devenue historique. Le pays n’avait plus revu la Coupe du monde depuis 1974, unique apparition mondiale restée dans les mémoires. À l’annonce du tirage au sort, vendredi soir à Washington DC, le sélectionneur Sébastien Migné ne cachait ni sa fierté ni l’ampleur du défi. Placés dans le groupe C, les Grenadiers défieront le Brésil, le Maroc et l’Écosse, un ensemble redoutable où chaque point vaudra cher.
Face aux géants sud-américains comme face aux deux sélections rugueuses du groupe, Haïti sait que l’exploit sportif passera par un engagement total. Dans un pays meurtri par une crise sociale, politique et économique profonde, cette qualification agit déjà comme une bouffée d’air. Elle offre surtout une visibilité planétaire à une nation souvent réduite à ses drames. Le parcours des derniers mois a soudé un groupe jeune, ambitieux, parfois imprévisible. Les joueurs savent ce que représente cette compétition pour leur peuple, pour la diaspora, pour des milliers de familles qui vivent ce rêve à distance chaque jour désormais.
- AFP
Donald Trump interpellé sur l’accès des supporters haïtiens
Profitant de la résonance mondiale du tirage, Sébastien Migné a saisi l’occasion pour aborder un sujet brûlant. Haïti reste sous le coup d’une interdiction d’entrée aux États-Unis décidée par Donald Trump depuis juin dernier, dans un contexte de violences et de chaos institutionnel. Le sélectionneur n’a pas éludé la question : « On espère que Donald Trump (...) saura ouvrir plus largement » aux supporters haïtiens, soumis à une interdiction d'entrée aux USA. Officiellement, Washington a prévu « des exceptions pour les joueurs et leurs familles, les entraîneurs et le staff participant à des événements sportifs majeurs ».
Le Département d’État a confirmé que cette mesure ne concerne pas les fans. De son côté, Gianni Infantino répète que « tout le monde sera le bienvenu au Canada, au Mexique et aux États-Unis », malgré l’absence de pouvoir de la FIFA sur les règles migratoires. Dans les tribunes, l’absence annoncée des supporters haïtiens crée déjà un profond sentiment d’injustice, alors même que la diaspora aux États-Unis fait partie intégrante de l’histoire contemporaine du football haïtien aujourd’hui encore.
- AFP
Un message fort et une visite symbolique en Haïti
Le technicien français l’a rappelé dans un discours à la fois mesuré et chargé de sens : « On sait qu'il y a une diaspora haïtienne importante aux Etats-Unis, on va compter sur eux, et puis on espère que politiquement, maintenant que Donald Trump a reçu le prix de la paix de la FIFA, il saura continuer en ce sens et ouvrir plus largement parce que ça doit être une formidable fête pour le football et pour les citoyens haïtiens ».
En parallèle, Sébastien Migné prépare aussi un retour très attendu sur l’île. Il devrait se rendre en Haïti au début de l’année pour assister à l’ouverture du championnat local et observer les talents du cru. Dans un pays miné par l’insécurité et la pauvreté, cette visite prend valeur de signe fort. À l’approche du Mondial, le message reste clair : sur le terrain comme dans les gradins, Haïti veut exister pleinement dès maintenant.