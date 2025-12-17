Arrivé sur la Canebière à la fin de l’été dernier avec de grandes attentes, l’international ivoirien a surtout dû composer avec la patience. Entre espoirs avortés et retours sans cesse repoussés, son début d’aventure olympienne a pris des allures de parcours d’obstacles. Mais les lignes commencent enfin à bouger.
Blessures OM : excellente nouvelle pour Hamed Junior Traoré !
- AFP
Un début prometteur vite freiné et une blessure devenue un casse-tête
Recruté en provenance de Bournemouth, Hamed Junior Traoré a découvert le Vélodrome lors d’une première apparition face à l’Olympique Lyonnais (défaite 1-0). Ce soir-là, le milieu offensif a livré une prestation sérieuse durant 86 minutes, laissant entrevoir ce qu’il pouvait apporter dans l’animation marseillaise. La suite s’est toutefois compliquée. Touché à la cuisse droite, l’Ivoirien n’a jamais réussi à enchaîner, malgré plusieurs retours annoncés au fil de l’automne.
Les semaines ont passé, rythmées par des passages répétés à l’infirmerie de La Commanderie. Chaque reprise partielle laissait espérer un retour imminent, avant qu’une rechute ne vienne tout remettre en question. Début novembre, alors qu’il pensait pouvoir réintégrer le groupe professionnel, le natif d’Abidjan a de nouveau dû s’arrêter, prolongeant une indisponibilité devenue pesante pour le staff comme pour le joueur.
- AFP
Le bout du tunnel enfin visible
Selon les informations de La Provence, la situation évolue enfin dans le bon sens. À l’approche de la trêve hivernale, consécutive au dernier rendez-vous de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse Péronnas, Hamed Junior Traoré serait en mesure de reprendre l’entraînement collectif dès cette semaine. Une étape majeure, plus franchie depuis plus de trois mois.
Un retour attendu avant le PSG
Si cette reprise se déroule sans accroc, l’Ivoirien espère retrouver progressivement le rythme de la compétition. L’objectif reste clair en interne : une présence envisageable pour le Trophée des champions, programmé le 8 janvier prochain au Koweït face au Paris Saint-Germain. Un renfort potentiel de poids pour un OM qui avance déjà avec sérieux en Ligue 1 comme sur la scène européenne.