Blessures OM : excellente nouvelle pour Hamed Junior Traoré !

Si cette reprise se déroule sans accroc, l’Ivoirien espère retrouver progressivement le rythme de la compétition. L’objectif reste clair en interne : une présence envisageable pour le Trophée des champions, programmé le 8 janvier prochain au Koweït face au Paris Saint-Germain. Un renfort potentiel de poids pour un OM qui avance déjà avec sérieux en Ligue 1 comme sur la scène européenne.