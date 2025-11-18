OM : bonne nouvelle en vue pour une recrue phare de De Zerbi

Arrivé en provenance de Bournemouth dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quasi automatique à 7,5 M€, Traoré devait logiquement réintégrer le groupe après la trêve internationale d’octobre. Son nom circulait même en interne comme une solution immédiate pour densifier le couloir gauche. Mais sa reprise s’est écroulée soudainement. Un nouvel incident musculaire, en pleine phase de course, a ruiné ses progrès.

Ce coup d’arrêt a repoussé son retour à une date totalement floue. D’après L’Équipe, « le kinésithérapeute en charge de sa réathlétisation a été envoyé avec la Pro 2 depuis ». Le club n’a pas confirmé cette décision, mais le message implicite se comprend : l’OM a voulu revoir toute la prise en charge du joueur et installer un protocole plus strict pour éviter un troisième accident.

L’ancien joueur du Napoli, de Sassuolo et de Bournemouth a pu reprendre quelques séances lors de cette trêve internationale de novembre. Une petite victoire dans une période où tout s’empilait contre lui.