Depuis son arrivée à Marseille, Hamed Junior Traoré vit un début d’aventure loin des attentes. Entre une blessure tenace, un retour sans cesse repoussé et des interrogations qui s’empilent, l’ailier ivoirien n’a toujours pas eu l’occasion d’exprimer son talent sous les ordres de Roberto De Zerbi. Pourtant, les dernières nouvelles ouvrent une porte que personne n’osait plus pousser. Le club attend un éclair, lui cherche ses sensations… et les supporters veulent comprendre où en est vraiment la recrue estivale.
OM : bonne nouvelle en vue pour une recrue phare de De Zerbi
Un été prometteur, un début d’automne qui vire au cauchemar
Hamed Junior Traoré n’a foulé la pelouse qu’une seule fois depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. C’était le 31 août, face à l’OL, durant 86 minutes concluantes mais restées sans lendemain. Puis plus rien. Silence total. L’inquiétude a vite remplacé l’excitation autour d’un joueur recruté pour apporter percussion et variété dans l’animation offensive.
Le club a d’ailleurs vu circuler les détails de son contrat : prêt avec obligation d’achat, un engagement jusqu’en 2030 pour environ 3,8 M€ par an. Une signature longue durée censée installer l’Ivoirien comme un élément central du projet. Sauf qu’une déchirure profonde à la cuisse droite a stoppé net cette ambition. Une blessure survenue à l’entraînement, mi-septembre, au moment où l’effectif commençait à prendre forme.
Une rechute qui change tout dans son calendrier
Arrivé en provenance de Bournemouth dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quasi automatique à 7,5 M€, Traoré devait logiquement réintégrer le groupe après la trêve internationale d’octobre. Son nom circulait même en interne comme une solution immédiate pour densifier le couloir gauche. Mais sa reprise s’est écroulée soudainement. Un nouvel incident musculaire, en pleine phase de course, a ruiné ses progrès.
Ce coup d’arrêt a repoussé son retour à une date totalement floue. D’après L’Équipe, « le kinésithérapeute en charge de sa réathlétisation a été envoyé avec la Pro 2 depuis ». Le club n’a pas confirmé cette décision, mais le message implicite se comprend : l’OM a voulu revoir toute la prise en charge du joueur et installer un protocole plus strict pour éviter un troisième accident.
L’ancien joueur du Napoli, de Sassuolo et de Bournemouth a pu reprendre quelques séances lors de cette trêve internationale de novembre. Une petite victoire dans une période où tout s’empilait contre lui.
Un retour attendu, mais encore fragile
Sur le papier, Traoré s’approche enfin d’une reprise. Ses sensations restent irrégulières, et il ressent encore parfois quelques douleurs musculaires. Là encore, L’Équipe insiste : son retour demeure « très hypothétique » pour l’instant. Difficile, donc, de poser une date précise sur son premier vrai come-back sous le maillot olympien.
Roberto De Zerbi, lui, rêve de l’avoir disponible avant la fin de l’année 2025. L’OM va enchaîner sept rencontres entre la Ligue 1, la Ligue des champions et la Coupe de France. L’entraîneur italien cherche des solutions, mais refuse d’aggraver une situation déjà délicate. Personne ne prendra le moindre risque après la rechute du mois d’octobre.
Le bout du tunnel se dessine, lentement, mais la route manque encore de certitudes. L’OM patiente, Traoré s’accroche, et les supporters espèrent que son véritable début marseillais approche enfin.