Ligue 1, Hamed Traoré met le feu à Marseille

La situation s’est encore crispée lorsque l’insider @350youss, suivi par près de 15.000 abonnés, a affirmé publiquement : « J’ai eu ouï dire de rumeurs pour ce mercato d’hiver, je pense que Hamed Junior ne reviendra pas et on sait pas comment nous l’annoncer ». Selon les informations rapportées par Foot01, ces propos ont semé le trouble chez les supporters marseillais, d’autant que l’insider a ensuite ajouté qu’il ne savait pas si l’OM avait la possibilité de casser le prêt du joueur venu de Bournemouth.

Dans la foulée, @350youss a relancé la polémique sur X en déclarant : « Pourquoi Benatia appelle les offensifs de Ligue 1 alors ? Je veux qu’il me réponde », mettant clairement en avant l’idée que l’OM cherche à recruter dans le secteur offensif, selon Foot01. Cette démarche renforce l’hypothèse d’un avenir compromis pour Hamed Traoré, dont le retour semble s’éloigner au fil des jours, malgré les besoins criants de l’équipe dans ce registre.