L’Olympique de Marseille traverse une période d’incertitude autour d’un joueur pourtant présenté comme l’une des belles opportunités du mercato estival. Arrivé pour renforcer les couloirs et offrir une option supplémentaire derrière Igor Paixao, Hamed Traoré n’a jamais réellement pu défendre ses chances. Les interrogations s’accumulent, les signaux se multiplient, et les indices pointent vers un avenir qui pourrait s’écrire loin du club. Entre espoirs brisés, mercato hivernal animé et rumeurs persistantes, l’histoire d’Hamed Traoré à Marseille connaît un tournant brûlant.
Ligue 1, Hamed Traoré met le feu à Marseille
Hamed Traoré, un renfort abonné à l’infirmerie
Prêté par Bournemouth pour concurrencer Igor Paixao, Hamed Traoré représentait une arrivée prometteuse à l’OM. Le milieu offensif ivoirien sortait d’une excellente saison en Ligue 1 sous les couleurs de l’AJ Auxerre, où il avait inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives, ce qui avait convaincu la direction marseillaise qu’il pouvait s’imposer dans la rotation. Polyvalent, Hamed Traoré devait être capable de jouer à droite comme en numéro dix, un profil rare et précieux dans le système phocéen.
Cependant, Hamed Traoré traîne depuis août une blessure à la cuisse qui l’a cloué à l’infirmerie. Le joueur n’a disputé qu’un seul match avec l’OM, face à Lyon au Groupama Stadium, avant de disparaître des feuilles de match. Sa situation alimente désormais l’incompréhension, alors que le club multiplie les pistes pour recruter un nouveau milieu offensif capable d’occuper le côté droit, comme si Hamed Traoré n’était plus considéré dans les plans à court terme.
- AFP
L’OM veut se séparer d’Hamed Traoré
La situation s’est encore crispée lorsque l’insider @350youss, suivi par près de 15.000 abonnés, a affirmé publiquement : « J’ai eu ouï dire de rumeurs pour ce mercato d’hiver, je pense que Hamed Junior ne reviendra pas et on sait pas comment nous l’annoncer ». Selon les informations rapportées par Foot01, ces propos ont semé le trouble chez les supporters marseillais, d’autant que l’insider a ensuite ajouté qu’il ne savait pas si l’OM avait la possibilité de casser le prêt du joueur venu de Bournemouth.
Dans la foulée, @350youss a relancé la polémique sur X en déclarant : « Pourquoi Benatia appelle les offensifs de Ligue 1 alors ? Je veux qu’il me réponde », mettant clairement en avant l’idée que l’OM cherche à recruter dans le secteur offensif, selon Foot01. Cette démarche renforce l’hypothèse d’un avenir compromis pour Hamed Traoré, dont le retour semble s’éloigner au fil des jours, malgré les besoins criants de l’équipe dans ce registre.
- AFP
Une absence lourde et des conséquences pour l’OM
Hamed Traoré, déjà forfait pour la CAN, apparaît désormais comme un joueur dont l’avenir à Marseille est incertain, malgré les attentes placées en lui à son arrivée. L’OM, qui espérait profiter de sa polyvalence et de son explosivité, se retrouve à devoir composer sans lui depuis des mois. Le timing est d’autant plus critique que d’autres joueurs importants sont également éloignés des terrains, notamment Amine Gouiri et Facundo Medina, toujours blessés depuis longtemps.
Le club phocéen se voit donc contraint de réagir rapidement pour pallier l’absence prolongée d’Hamed Traoré, qui, contre toute attente, met aujourd’hui le feu à la stratégie sportive marseillaise. Le mercato hivernal pourrait devenir le point de bascule : soit un retour inespéré de l’international ivoirien, soit un départ anticipé actant l’échec d’une aventure qui n’aura jamais réellement commencé. En attendant une décision claire, l’incertitude continue de planer autour d’un joueur dont le potentiel avait pourtant séduit l’Olympique de Marseille.