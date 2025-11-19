Trophée des champions : le PSG et l’OM fixés sur la date et l’heure du match (Officiel)

Comme souvent, la LFP a pris son temps avant de figer la date exacte du Trophée des champions. L’instance a finalement publié un communiqué pour annoncer la tenue de l’événement au Koweït, en partenariat avec la Fédération locale. Le Paris Saint-Germain, qui a raflé la Ligue 1 et la Coupe de France, affrontera donc l’Olympique de Marseille, dauphin du championnat.

La rencontre se jouera juste après les fêtes, dans un pays qui n’a encore jamais accueilli ce duel. Une manière pour la Ligue de poursuivre sa stratégie d’ouverture internationale, qui cherche à étendre l’audience du football français. Cette décision confirme également l’aura mondiale que suscite cette affiche, dont les enjeux dépassent depuis longtemps les simples frontières nationales.

Dans son communiqué, la LFP précise : « Le Trophée des champions programmé à 19h, le jeudi 8 janvier 2026. Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, sera programmée à 19h00 heure française (21h00 au Koweït). Diffusée dans de nombreux pays, la rencontre sera retransmise en direct par Ligue 1+ en France ».

Une annonce claire, précise, qui fixe enfin le cadre de ce rendez-vous annuel.