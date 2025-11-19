À peine le premier Classique bouclé et remporté par l’OM (1-0) dans un Vélodrome électrique, la rivalité entre les deux géants du football français s’embrase de nouveau. Le décor change, l’enjeu aussi, mais l’intensité reste intacte. Le Trophée des champions, habituel rendez-vous de début d’année, vient de trouver sa place au calendrier après de longues semaines d’attente. Une annonce qui relance l’opposition entre Paris et Marseille, cette fois sur un terrain éloigné de l’Hexagone et devant un public totalement différent.
Trophée des champions : le PSG et l’OM fixés sur la date et l’heure du match (Officiel)
- AFP
Une affiche exportée : la LFP officialise la tenue du match au Koweït
Comme souvent, la LFP a pris son temps avant de figer la date exacte du Trophée des champions. L’instance a finalement publié un communiqué pour annoncer la tenue de l’événement au Koweït, en partenariat avec la Fédération locale. Le Paris Saint-Germain, qui a raflé la Ligue 1 et la Coupe de France, affrontera donc l’Olympique de Marseille, dauphin du championnat.
La rencontre se jouera juste après les fêtes, dans un pays qui n’a encore jamais accueilli ce duel. Une manière pour la Ligue de poursuivre sa stratégie d’ouverture internationale, qui cherche à étendre l’audience du football français. Cette décision confirme également l’aura mondiale que suscite cette affiche, dont les enjeux dépassent depuis longtemps les simples frontières nationales.
Dans son communiqué, la LFP précise : « Le Trophée des champions programmé à 19h, le jeudi 8 janvier 2026. Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, sera programmée à 19h00 heure française (21h00 au Koweït). Diffusée dans de nombreux pays, la rencontre sera retransmise en direct par Ligue 1+ en France ».
Une annonce claire, précise, qui fixe enfin le cadre de ce rendez-vous annuel.
Un calendrier qui fait réagir : Marseille en pleine inquiétude
Si le PSG peut souffler en ne perdant que son latéral Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, retenus pour d’autres engagements nationales, la situation s’annonce bien plus complexe pour Marseille. Le choix de la date pose un réel problème à Roberto De Zerbi, qui pourrait devoir affronter Paris avec un effectif amoindri.
La CAN 2025, déplacée au Maroc et programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, mobilisera plusieurs cadres olympiens. Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang, Hamed Junior Traoré, Bilal Nadir et possiblement Amine Gouiri - actuellement blessé - devraient manquer la partie. Cela pénalise fortement une équipe marseillaise déjà engagée dans une période charnière de sa saison.
Le club phocéen se retrouve donc face à un vrai casse-tête. Le choix du calendrier, jugé défavorable par une partie du public, alimente une polémique qui enfle depuis l’annonce officielle. Le débat porte autant sur l’équité sportive que sur l’impact de la localisation du match.
- AFP
Une nouvelle bataille en approche
Quoi qu’il arrive, ce Trophée des champions promet une rencontre intense. La rivalité reste vive, les enjeux nombreux, et le décor inédit pourrait changer la dynamique habituelle de ce duel. Paris veut confirmer sa suprématie. Marseille veut prolonger son regain de forme. Le 8 janvier se prépare comme un nouveau chapitre d’une histoire qui n’en finit jamais de surprendre.