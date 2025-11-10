Le Real Madrid savoure le talent de Kylian Mbappé, mais commence à en mesurer les revers. L’attaquant français, auteur d’un début de saison tonitruant, semble devenu à lui seul le baromètre de l’efficacité offensive madrilène. Deux matchs sans but, et voilà toute la machine grippée. De Marca à AS, la presse espagnole dénonce une « Mbappé-dépendance » inquiétante, symptomatique d’un collectif à bout de souffle. Si ses statistiques restent impressionnantes, l’équilibre de l’équipe est désormais remis en cause.
Mbappé-dépendance au Real Madrid ? La presse madrilène crie son ras-le-bol
Un Real Madrid en panne sans Kylian Mbappé
Il est l’arme fatale du Real Madrid, mais aussi son principal talon d’Achille. Depuis son arrivée, Kylian Mbappé s’est imposé comme la pièce maîtresse du dispositif offensif. Ses 18 réalisations toutes compétitions confondues en attestent. Pourtant, dès qu’il ne marque plus, le Real Madrid se retrouve démuni. La preuve : deux rencontres consécutives sans but, face à Liverpool en Ligue des Champions (défaite 1-0) et contre le Rayo Vallecano en Liga (0-0). Deux prestations ternes, où le Français, titularisé d’entrée, n’a pas su trouver la faille, tout en souffrant d’un manque criant de ballons exploitables.
Le constat dressé par la presse madrilène est sans appel. Dans son édition du jour, Marca a souligné : « Le schéma se répète : une possession stérile, des attaques prévisibles, peu de mouvement et une trop grande dépendance à Vinicius pour casser les lignes. » Ce double revers, inédit depuis le début de la saison, met en lumière la fragilité d’un collectif trop tourné vers son leader français. Kylian Mbappé, auteur de plus de 52 % des buts de l’équipe cette saison, incarne autant la réussite madrilène que sa limite.
Une inquiétante ‘’Mbappé-dépendance’’ au Real Madrid
Cette statistique vertigineuse illustre un déséquilibre inédit au sein du club merengue. Même Cristiano Ronaldo, lors de sa meilleure saison en 2014-2015 (61 buts), ne représentait « que » 38,6 % des buts du Real. Lionel Messi, à son apogée au Barça, n’avait jamais dépassé 30 %. En comparaison, la proportion de Kylian Mbappé frôle le surréalisme. Le Français porte littéralement l’attaque sur ses épaules, une situation que les observateurs espagnols jugent intenable sur la durée.
Plusieurs facteurs expliquent cette dépendance. L’absence prolongée de Jude Bellingham, blessé, a privé le Real d’un précieux relais offensif. Vinicius Jr, souvent décisif par le passé, peine à retrouver son influence dans la surface adverse. Les alternatives, comme Arda Guler ou Franco Mastantuono, n’ont pas encore su pallier les manques. Résultat : tout repose sur Mbappé, dont les moindres performances déclenchent un effet domino sur l’ensemble du jeu madrilène.
Xabi Alonso sous pression pour relancer le collectif
Conscient du déséquilibre, Xabi Alonso, à la tête du Real Madrid, doit désormais trouver des solutions rapides. Marca l’a rappelé dans son éditorial : « Xabi Alonso a du pain sur la planche, et la priorité absolue est de retrouver de la fraîcheur dans le dernier tiers du terrain, de reconnecter ses attaquants et, surtout, de redonner confiance à l’équipe. » L’ancien milieu de terrain du club, réputé pour sa rigueur tactique, est aujourd’hui confronté à un défi majeur : transformer une dépendance individuelle en force collective.
Les prochains rendez-vous du Real Madrid pourraient jouer un rôle crucial dans cette dynamique. Avec quatre déplacements consécutifs au programme - Elche, Olympiakos, Girona et Athletic Bilbao - Kylian Mbappé aura l’occasion de rebondir et de prouver qu’il peut faire la différence même dans un contexte plus collectif. Pour l’entraîneur madrilène, l’objectif est clair : diversifier les circuits offensifs sans éteindre la flamme du champion du monde français.
Le Real Madrid entre confiance et fragilité
Si la presse madrilène s’agace, le vestiaire reste confiant. Kylian Mbappé, malgré cette courte disette, conserve une influence considérable sur le moral et le jeu de l’équipe. Son implication défensive et son sens du leadership ont souvent été salués par ses coéquipiers. Toutefois, la question persiste : le Real Madrid peut-il exister sans un grand Mbappé ? Les statistiques, implacables, montrent que dès que le Français baisse d’un ton, le collectif s’éteint.
Entre admiration et lassitude, les médias espagnols oscillent. L’enjeu pour la Casa Blanca sera donc d’apprendre à gagner autrement, sans toujours attendre le coup de génie de son numéro 10. Une mutation nécessaire pour espérer durer au sommet européen.