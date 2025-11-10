Mbappé-dépendance au Real Madrid ? La presse madrilène crie son ras-le-bol

Il est l’arme fatale du Real Madrid, mais aussi son principal talon d’Achille. Depuis son arrivée, Kylian Mbappé s’est imposé comme la pièce maîtresse du dispositif offensif. Ses 18 réalisations toutes compétitions confondues en attestent. Pourtant, dès qu’il ne marque plus, le Real Madrid se retrouve démuni. La preuve : deux rencontres consécutives sans but, face à Liverpool en Ligue des Champions (défaite 1-0) et contre le Rayo Vallecano en Liga (0-0). Deux prestations ternes, où le Français, titularisé d’entrée, n’a pas su trouver la faille, tout en souffrant d’un manque criant de ballons exploitables.

Le constat dressé par la presse madrilène est sans appel. Dans son édition du jour, Marca a souligné : « Le schéma se répète : une possession stérile, des attaques prévisibles, peu de mouvement et une trop grande dépendance à Vinicius pour casser les lignes. » Ce double revers, inédit depuis le début de la saison, met en lumière la fragilité d’un collectif trop tourné vers son leader français. Kylian Mbappé, auteur de plus de 52 % des buts de l’équipe cette saison, incarne autant la réussite madrilène que sa limite.