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Liga Portugal

Liga PortugalVue d'ensemble

Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Aghehowa fait son retour avec Porto après une blessure au ligament croisé antérieur

L’attaquant de Porto Samu Aghehowa a enfin effectué son retour tant attendu à la compétition après une éprouvante convalescence de 223 jours à la suite d’une grave blessure au genou. L’attaquant espagnol a refait son apparition sur la pelouse dans les dernières minutes du Clássico à fort enjeu contre Benfica, marquant la fin d’une période difficile passée à l’écart des terrains.

S. AghehowaFC Porto
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Francesco Farioli évoque O Classico et met fin au cirque autour de l’arbitrage

L’entraîneur principal du FC Porto, Francesco Farioli, a tourné en dérision les polémiques autour de l’arbitrage en les qualifiant de « série Netflix » avant l’énorme O Clássico de dimanche face à Benfica. Le technicien italien, réputé pour son franc-parler, a également écarté le bruit médiatique autour des convocations internationales de Santiago Gimenez et des mises à l’écart sur la scène nationale.

FC Porto vs BenficaFC Porto
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PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1FC Porto crestFC Porto77001831521
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2Benfica crestBenfica75112271516
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3Sporting CP crestSporting CP7430178915
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4Santa Clara crestSanta Clara7430114715
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5Arouca crestArouca7322107311
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