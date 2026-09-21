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Liga Portugal
Liga PortugalVue d'ensemble
Liga Portugal, calendrier et résultats
Plus
samedi 19 septembre
jeudi 8 octobre
vendredi 9 octobre
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|FC Porto
|7
|7
|0
|0
|18
|3
|15
|21
|2
|Benfica
|7
|5
|1
|1
|22
|7
|15
|16
|3
|Sporting CP
|7
|4
|3
|0
|17
|8
|9
|15
|4
|Santa Clara
|7
|4
|3
|0
|11
|4
|7
|15
|5
|Arouca
|7
|3
|2
|2
|10
|7
|3
|11