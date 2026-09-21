Francesco Farioli évoque O Classico et met fin au cirque autour de l’arbitrage

L’entraîneur principal du FC Porto, Francesco Farioli, a tourné en dérision les polémiques autour de l’arbitrage en les qualifiant de « série Netflix » avant l’énorme O Clássico de dimanche face à Benfica. Le technicien italien, réputé pour son franc-parler, a également écarté le bruit médiatique autour des convocations internationales de Santiago Gimenez et des mises à l’écart sur la scène nationale.