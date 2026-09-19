Quand la retraite approche, les options à explorer pour les footballeurs de très haut niveau sont naturellement moins nombreuses. Beaucoup recherchent un dernier gros contrat, même si cela signifie accepter un transfert vers une division moins prestigieuse, afin de s’assurer une sécurité financière supplémentaire pour eux-mêmes et leurs familles.

Mais il est tout aussi fréquent que des joueurs recherchent la stabilité d’une ville ou d’une culture familière, et essaient de rendre quelque chose aux clubs qu’ils supportaient ou où ils ont appris le jeu à leurs débuts. Les retours aux sources peuvent permettre à des figures iconiques de boucler un arc narratif parfait, en générant un puissant mélange d’accomplissement émotionnel, de consolidation de l’héritage et de sentiment d’avoir tourné la page.

Ces transferts sont motivés par un attachement profond et la loyauté, pas par l’argent. L’un des meilleurs exemples est arrivé le mois dernier à peine, lorsque l’ancien joueur de Manchester United Ander Herrera a retrouvé le Real Saragosse après 15 ans d’absence, en acceptant de faire don de l’intégralité de son salaire à la fondation du club.

Herrera est une anomalie, car jouer gratuitement est sans précédent, mais beaucoup d’autres stars ont accepté des salaires nettement revus à la baisse afin de renforcer le lien émotionnel avec leur premier club. La quête d’un succès concret brûle aussi intensément jusqu’au bout, elle aussi. En effet, la légende argentine Angel Di Maria est revenue à Rosario Central en transfert libre en 2025, et a mené le club à son premier titre de champion depuis 1987 dès sa première saison complète après son retour.

Ci-dessous, GOAL revient sur sept des plus grandes fins de carrière dans le club de cœur, en commençant par une légende de l’AC Milan qui a bouclé sa carrière à Lisbonne...