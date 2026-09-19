De Santi Cazorla menant le Real Oviedo à la promotion au glorieux troisième passage de Carlos Tevez à Boca Juniors : les plus belles fins d’aventure dans le club de leur enfance de l’histoire du football
Quand la retraite approche, les options à explorer pour les footballeurs de très haut niveau sont naturellement moins nombreuses. Beaucoup recherchent un dernier gros contrat, même si cela signifie accepter un transfert vers une division moins prestigieuse, afin de s’assurer une sécurité financière supplémentaire pour eux-mêmes et leurs familles.
Mais il est tout aussi fréquent que des joueurs recherchent la stabilité d’une ville ou d’une culture familière, et essaient de rendre quelque chose aux clubs qu’ils supportaient ou où ils ont appris le jeu à leurs débuts. Les retours aux sources peuvent permettre à des figures iconiques de boucler un arc narratif parfait, en générant un puissant mélange d’accomplissement émotionnel, de consolidation de l’héritage et de sentiment d’avoir tourné la page.
Ces transferts sont motivés par un attachement profond et la loyauté, pas par l’argent. L’un des meilleurs exemples est arrivé le mois dernier à peine, lorsque l’ancien joueur de Manchester United Ander Herrera a retrouvé le Real Saragosse après 15 ans d’absence, en acceptant de faire don de l’intégralité de son salaire à la fondation du club.
Herrera est une anomalie, car jouer gratuitement est sans précédent, mais beaucoup d’autres stars ont accepté des salaires nettement revus à la baisse afin de renforcer le lien émotionnel avec leur premier club. La quête d’un succès concret brûle aussi intensément jusqu’au bout, elle aussi. En effet, la légende argentine Angel Di Maria est revenue à Rosario Central en transfert libre en 2025, et a mené le club à son premier titre de champion depuis 1987 dès sa première saison complète après son retour.
Ci-dessous, GOAL revient sur sept des plus grandes fins de carrière dans le club de cœur, en commençant par une légende de l’AC Milan qui a bouclé sa carrière à Lisbonne...
Rui Costa - Benfica
Rui Costa était un milieu de terrain de classe mondiale, qui flottait sur le terrain avec un équilibre suprême et avait la capacité de déposer le ballon sur un six pence depuis n'importe où. L'AC Milan a profité de son génie pendant cinq ans, entre 2001 et 2006, remportant la Serie A et la Ligue des champions alors qu'il faisait partie d'un effectif de stars où figuraient aussi Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka et Andriy Shevchenko.
C'est à Benfica que Rui Costa a forgé son identité de joueur, et il avait promis qu'il reviendrait un jour après avoir quitté le club pour rejoindre la Fiorentina en 1994. L'international portugais a tenu parole, bouclant un retour à l'Estadio Da Luz en mai 2006 après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat avec Milan.
Si la nostalgie a joué un rôle pour Rui Costa, il était aussi déterminé à sortir Benfica de la crise. Le club a terminé à une lointaine troisième place dans la course au titre de Liga Portugal en 2005-2006 et l'effectif avait complètement perdu son identité.
La première saison de Rui Costa après son retour a été gâchée par les blessures, mais sa présence a ramené de la maturité et des standards d'élite dans le vestiaire, et Benfica s'est lancé dans un parcours palpitant jusqu'en quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Il a retrouvé sa pleine forme la saison suivante et a remporté le prix de joueur de l'année de Benfica pour 2007.
L'icône de Milan a disputé 48 matches toutes compétitions confondues, inscrivant sept buts, dont un superbe doublé qui a aidé Benfica à se défaire de Copenhague lors des qualifications pour la Ligue des champions. « Je pense qu'il est même trop intelligent pour ses propres coéquipiers », a déclaré l'entraîneur de Copenhague, Stale Solbakken, après le match.
Les récompenses concrètes sont restées hors de portée de Benfica, mais Rui Costa a laissé le club dans une situation harmonieuse. Il a reçu un accueil triomphal après son match d'adieu, une victoire 3-0 contre Vitoria Setubal, et a déclaré à la foule en adoration : « Aujourd'hui, quelque chose se termine pour moi, que j'ai commencé à faire quand j'avais neuf ans. Mais au lieu de pleurer, comme je l'ai fait à d'autres moments, je vais énormément sourire, parce que je termine ma carrière là où je rêvais de le faire : à Benfica. Rien ne surpassera le bonheur que je ressens. »
Rui Costa s'est ensuite reconverti dans un rôle de directeur sportif, avant de devenir président de Benfica en 2021, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui.
Diego Milito - Racing Club
Diego Milito a véritablement explosé sur le tard. Il s'est fait un nom en Europe comme attaquant fiable à la fois pour le Genoa et le Real Saragosse, mais n'a connu sa grande opportunité qu'à 30 ans, lorsque José Mourinho a décidé de le faire venir à l'Inter.
L'attaquant argentin a ensuite joué un rôle clé dans l'incroyable parcours de l'Inter vers le triplé en 2009-2010, en inscrivant les deux buts de la victoire en finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Il a passé quatre saisons supplémentaires à San Siro avant de revenir au Racing Club, le club argentin où il avait fait ses débuts chez les seniors en 1999.
Après avoir marqué lors de son deuxième début avec le Racing, Milito a ensuite mené l'équipe, en tant que capitaine, au titre de Primera División argentine (Torneo Transicion), mettant fin à 13 ans de disette et devenant au passage le seul joueur à remporter deux titres nationaux avec le club sur deux générations différentes. Le Racing a remporté huit de ses neuf derniers matches, et Milito a cumulé neuf contributions décisives en seulement 17 apparitions au total malgré ses 35 ans.
« Je n'arrive pas à y croire, c'est l'aboutissement d'un rêve. C'est comme toucher le ciel avec mes mains », a déclaré Milito après la victoire décisive 1-0 contre Godoy Cruz lors de la dernière journée. L'avant-centre adoré a pris sa retraite en 2016, avant de devenir secrétaire technique du Racing, renforçant encore davantage son héritage en modernisant la structure sportive du club.
Dirk Kuyt - Feyenoord
Dirk Kuyt est surtout connu pour ses six années à Liverpool, où il est devenu l’un des chouchous des supporters grâce à son éthique de travail infatigable et à son penchant pour marquer des buts importants. Il a également inscrit 24 buts en 104 matches avec l’équipe nationale des Pays-Bas, représentant son pays lors de cinq tournois majeurs.
Mais on peut avancer que son meilleur travail a été réalisé sous le maillot de Feyenoord. Kuyt a inscrit 70 buts pour le géant néerlandais lors de son premier passage à De Kuip, avant d’ajouter 38 réalisations à son total après son retour en 2015 à la suite d’un passage à Fenerbahce. Il en a marqué 23 lors d’une campagne de retour exceptionnelle qui a vu Feyenoord remporter la KNVB Cup, tout en délivrant cinq passes décisives pour parfaire le tableau.
Malgré ses 36 ans, Kuyt a aussi été impliqué sur 21 buts lors de la saison 2016-2017, dont un superbe triplé contre Heracles lors de la dernière journée, qui a offert à Feyenoord son premier titre d’Eredivisie en 18 ans.
« Je savais quand je suis revenu il y a deux ans que nous pouvions gagner le championnat. Et tout le monde s’est moqué de moi quand je l’ai dit », a déclaré Kuyt aux journalistes. « J’ai joué une finale de Ligue des champions, une finale de Coupe du monde et dans des clubs très populaires. Mais c’est le plus beau moment de ma carrière. »
Trois jours après avoir soulevé le trophée, Kuyt a raccroché les crampons et s’est reconverti dans le coaching, Feyenoord lui offrant sa première opportunité comme entraîneur de l’équipe des moins de 19 ans.
Robin van Persie - Feyenoord
Comme Kuyt, Robin van Persie est devenu l’un des meilleurs attaquants de Premier League après avoir fait ses classes à Feyenoord. Il a empilé les buts avec Arsenal et a mené Manchester United au titre en 2012-2013, avant de suivre la même voie que Kuyt en terminant sa carrière à Fenerbahçe.
Il avait toutefois aussi une affaire inachevée à De Kuip. Van Persie a résilié son contrat avec Fenerbahçe en janvier 2018 pour revenir à Feyenoord à l’âge de 34 ans, et il a eu un impact immédiat. Le Néerlandais a inscrit sept buts en 14 matches, renforçant son statut de chouchou des supporters grâce à un superbe lob lors de la victoire 3-0 de Feyenoord contre l’AZ Alkmaar en finale de la Coupe des Pays-Bas.
Van Persie a ensuite été nommé capitaine pour la saison 2018-2019, dont il a confirmé qu’elle serait sa dernière en tant que footballeur professionnel, et il a montré l’exemple à ses coéquipiers avec 18 buts toutes compétitions confondues. Il est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire de l’Eredivisie à inscrire un doublé dans le Klassieker, alors que Feyenoord écrasait l’Ajax 6-2, a signé son premier triplé dans le championnat lors d’une victoire 4-0 contre le FC Emmen, puis a marqué un magnifique coup franc pour offrir à l’équipe un précieux succès 2-1 à domicile face à Vitesse.
Ces moments ont énormément compté pour les supporters, et Van Persie jouait avec un sourire qui avait largement disparu les années précédentes. « J’avais perdu le plaisir », a-t-il confié à Algemeen Dagblad. « Ce n’est pas comme ça que je voulais finir, sans plaisir. Le plaisir est revenu à Feyenoord. »
Van Persie, qui occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Pays-Bas, est finalement revenu une nouvelle fois à Feyenoord en 2025, cette fois comme entraîneur. Malgré une deuxième place en Eredivisie et une qualification pour la Ligue des champions obtenues lors de sa seule saison complète à la tête du club, Van Persie a été limogé après 16 mois, mais il reste gravé dans la légende de De Kuip.
Carlos Tevez - Boca Juniors
Carlos Tevez s'est imposé parmi l'élite des attaquants européens lors de passages riches en trophées à Manchester United, Manchester City et à la Juventus, mais son cœur a toujours appartenu à Boca Juniors. L'attaquant argentin, au tempérament féroce, a d'abord quitté La Bombonera en 2005, avant d'y revenir 10 ans plus tard pour deux saisons, puis de signer à nouveau au club en 2018.
Son troisième et dernier passage a peut-être été le plus marquant de tous, avec quatre trophées remportés en trois ans, dont deux titres de Primera Division. Tevez a été impliqué sur 45 buts en 112 apparitions, la plus mémorable étant survenue lors de la dernière journée de la saison 2019-2020.
Boca comptait un point de retard sur son grand rival River Plate avant son affrontement contre Gimnasia y Esgrima La Plata, entraîné par nul autre que l'idole et ami de Tevez, Diego Maradona. Tevez a décoché une frappe victorieuse spectaculaire de 20 mètres en fin de match, offrant finalement le titre à Boca puisque River n'a pu faire match nul que lors de son dernier match, puis il a célébré en grimpant aux grillages du terrain, reproduisant les scènes de son premier sacre en championnat avec le club en 2003.
Il a mis un terme à sa carrière en juin 2021, évoquant une fatigue mentale après la perte de son père lors d'une conférence de presse chargée en émotion. « Mon sang n'est pas rouge, il est bleu et jaune », a déclaré Tevez ce jour-là, et l'amour qu'il porte à Boca a toujours été réciproque, le président du club et autre légende Juan Roman Riquelme lui ayant accordé un accès total à La Bombonera pour un match d'hommage avec des stars en décembre prochain.
Marcelo - Fluminense
Le latéral brésilien Marcelo a quitté Fluminense pour rejoindre le Real Madrid en 2005, avant de devenir l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du Bernabeu, avec 25 trophées remportés avant de partir libre à l'été 2022. Il a ensuite passé cinq mois oubliables à l'Olympiacos avant de sceller un retour romantique à Fluminense, et plus de 30 000 supporters se sont déplacés pour sa présentation au Maracana.
« C'est le meilleur moment de ma vie, je rentre à la maison. Merci à tous ! Je suis sûr que nous allons vivre une année merveilleuse », a déclaré Marcelo à la foule, dans des propos qui se sont révélés prophétiques. En avril, Marcelo a ouvert le score d'un brillant but en solitaire lors de la victoire 4-1 de Fluminense contre Flamengo au match retour de la finale du Campeonato Carioca pour remporter le trophée, effaçant avec maîtrise deux défenseurs avant d'envoyer le ballon dans la lucarne opposée.
Marcelo a également joué un rôle majeur dans le parcours de Fluminense jusqu'à la finale de la Copa Libertadores, et il était titulaire lors de l'affiche au Maracana contre Boca Juniors. Fluminense a arraché une victoire 2-1 au terme de la prolongation dans un match palpitant, et Marcelo est devenu seulement le 12e joueur à avoir remporté à la fois la Copa Libertadores et la Ligue des champions.
Il a fondu en larmes après le coup de sifflet final, avant de déclarer plus tard à ESPN : « Le Real Madrid comprendra. C'est mon trophée le plus important, au niveau des clubs, parce que c'est le club qui m'a formé. » Marcelo a ajouté à Globo qu'il estimait avoir « une dette » envers Fluminense, et il pouvait difficilement faire davantage pour la rembourser.
Marcelo a ajouté la Recopa Sudamericana à sa collection de trophées en mars suivant, mais son contrat a été résilié huit mois plus tard après une altercation sur la ligne de touche avec l'entraîneur de l'époque, Mano Menezes. Il n'y avait toutefois aucune tension durable entre le joueur et le club, et Fluminense a rendu un hommage spécial à Marcelo en rebaptisant son centre d'entraînement du nom du Brésilien, qui a officiellement pris sa retraite en février 2025.
Santi Cazorla - Real Oviedo
Santi Cazorla a passé sept ans dans le centre de formation du Real Oviedo, mais a été contraint de partir à l’adolescence lorsque le club a traversé de graves difficultés financières, lançant finalement sa carrière professionnelle à Villarreal. Il a connu trois passages distincts à Villarreal, ainsi que des périodes à Recreativo Huelva, Malaga et Al-Saad, et a également contribué aux deux sacres consécutifs de l’Espagne au Championnat d’Europe en 2008 et 2012.
Arsenal a recruté Cazorla après ce dernier tournoi, et il est devenu une idole de l’Emirates grâce à sa qualité de création et sa polyvalence, remportant deux FA Cups sous Arsene Wenger. Il a aussi gagné six autres trophées au Qatar avec Al-Sadd, avant de re-signer à Oviedo à 38 ans avec un contrat initial d’un an en août 2023.
Cazorla a insisté pour jouer avec le salaire minimum autorisé, soit, selon les informations, seulement 91 000 € par saison, et pour que 10 % des ventes de ses maillots soient réinvestis dans le centre de formation. Il a aussi immédiatement affiché son ambition de ramener Oviedo en Liga après 24 ans d’absence.
Les Asturiens y sont parvenus lors de la saison 2024-2025, et Cazorla a été au cœur de leur réussite. Oviedo a atteint les barrages après avoir terminé troisième de Segunda Division, puis a écarté Almeria en demi-finales, 3-2 sur l’ensemble des deux matches, Cazorla sortant du banc pour inscrire le but de la victoire sur coup franc au retour. Il a également marqué en finale contre Mirandes, en transformant un penalty qui a lancé une mémorable remontée conclue par une victoire 3-2 d’Oviedo.
Le contrat de Cazorla a ensuite expiré, mais le joueur de 40 ans a signé une prolongation d’un an pour s’offrir une dernière chance en Liga avec son club de toujours. Malheureusement, Oviedo a fini dernier du championnat et a été immédiatement relégué, malgré les meilleurs efforts de Cazorla, principalement utilisé comme remplaçant de luxe.
Ce fut tout de même une belle manière de mettre un terme à sa riche carrière, comme l’Espagnol l’a écrit sur X en confirmant sa retraite : « Maintenant que tout se termine, que les crampons sont rangés et que le bruit laisse place au silence, tout prend sens, parce que la fin n’était pas n’importe où, j’étais chez moi. »