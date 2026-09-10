Oaktree veut un club satellite pour l’Inter : trois options, investissement de 25 à 40 millions

On dirait qu’une éternité s’est écoulée depuis que le fonds d’investissement Oaktree a prêté 275 millions d’euros à la famille Zhang - en difficulté dans la gestion économique de l’Inter après le Covid - faisant ainsi de fait son entrée pour la première fois dans le monde du football. À l’époque, l’idée affichée était de ne vouloir en aucun cas devenir un propriétaire gérant un club, et pourtant, au fil des années, le fonds américain semble y avoir pris goût.

Aujourd’hui en effet, comme le rapportent la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, il réfléchit même à élargir sa galaxie d’investissements. L’idée est en effet d’ajouter à l’Inter un autre club « satellite ».



