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Emanuele Tramacere

Traduit par

Oaktree veut un club satellite pour l’Inter : trois options, investissement de 25 à 40 millions

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Le fonds américain veut étendre ses intérêts dans le football en élargissant la galaxie des clubs contrôlés.

On dirait qu’une éternité s’est écoulée depuis que le fonds d’investissement Oaktree a prêté 275 millions d’euros à la famille Zhang - en difficulté dans la gestion économique de l’Inter après le Covid - faisant ainsi de fait son entrée pour la première fois dans le monde du football. À l’époque, l’idée affichée était de ne vouloir en aucun cas devenir un propriétaire gérant un club, et pourtant, au fil des années, le fonds américain semble y avoir pris goût.

Aujourd’hui en effet, comme le rapportent la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, il réfléchit même à élargir sa galaxie d’investissements. L’idée est en effet d’ajouter à l’Inter un autre club « satellite ».


  • Comme Manchester City et Chelsea

    Le concept de base, étudié par les investisseurs du fonds, est d’associer à l’Inter un club en dehors des frontières italiennes, avec l’objectif d’ajouter une étape supplémentaire de croissance pour ses talents après le centre de formation et les moins de 23 ans, mais avant l’équipe première de l’Inter.

    Le modèle de référence, en ce sens, est surtout celui représenté par Chelsea avec le groupe BlueCo, qui contrôle aussi Strasbourg en France, mais aussi celui du City Group, dont la politique est toutefois en place depuis si longtemps qu’il peut compter un nombre bien plus élevé de clubs en plus de Manchester City parmi lesquels figure par exemple aussi Palerme.

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  • Un investissement de 25 à 40 millions

    Les délais de cette opération devront être courts, car l’objectif du fonds est d’arriver au prochain mercato estival avec le rachat déjà finalisé.

    Sur la table, depuis les États-Unis, est arrivé un budget d’investissement compris entre 25 et 40 millions d’euros, un montant pas énorme, mais suffisant pour gérer un changement de propriétaire dans des championnats qui ne sont pas du tout premier plan.

  • Bonus aussi sur les inscriptions

    La suggestion venue du secteur sportif est de tenter de conclure un accord avec un club évoluant dans un championnat hyper formateur et capable d’offrir une large marge de développement à ses talents.

    En outre, tirer parti de championnats aux réglementations d’achat différentes de celles en vigueur en Italie faciliterait aussi le travail des responsables du mercato qui, à titre d’exemple, pourraient exploiter le club satellite pour l’acquisition de joueurs extracommunautaires (pour lesquels il existe en Italie de très fortes restrictions) ou pour obtenir rapidement une citoyenneté communautaire.

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  • Trois options sur la table

    Dans ce sens, le fonds garde sous surveillance 3 championnats : le championnat portugais, le championnat belge (l’expérience de Stankovic à Bruges a beaucoup surpris l’an dernier) et aussi celui de la Segunda Division (la Serie B) du football espagnol.



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