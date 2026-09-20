L'entraîneur principal de Benfica, Marco Silva, a présenté l'explosif O Clássico de dimanche contre le FC Porto à l'Estádio do Dragão, alors que la première place de la Primeira Liga est à portée de main. Les Aigles comptent deux points de retard sur leurs rivaux et peuvent dépasser les champions en cas de victoire.

Silva a confirmé que le milieu de terrain Enzo Barrenechea fera l'objet d'un test physique de dernière minute, tandis que tous les autres membres de l'effectif restent disponibles.

Tout en reconnaissant le léger avantage du FC Porto à domicile, l'entraîneur a insisté sur le fait que Benfica aborde cette rencontre avec pour seul objectif de prendre les trois points.