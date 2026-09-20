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« Je vais reprendre ses mots ! » : Marco Silva réclame l’égalité de traitement des arbitres et bannit les matches nuls dans le derby de Porto
Silva place la barre très haut pour le choc d’O Clássico
L'entraîneur principal de Benfica, Marco Silva, a présenté l'explosif O Clássico de dimanche contre le FC Porto à l'Estádio do Dragão, alors que la première place de la Primeira Liga est à portée de main. Les Aigles comptent deux points de retard sur leurs rivaux et peuvent dépasser les champions en cas de victoire.
Silva a confirmé que le milieu de terrain Enzo Barrenechea fera l'objet d'un test physique de dernière minute, tandis que tous les autres membres de l'effectif restent disponibles.
Tout en reconnaissant le léger avantage du FC Porto à domicile, l'entraîneur a insisté sur le fait que Benfica aborde cette rencontre avec pour seul objectif de prendre les trois points.
- ZUMA Press Wire
L’entraîneur réclame l’égalité de traitement de la part des arbitres et rejette l’option du match nul
Abordant la question de l’examen minutieux de l’arbitrage, Silva a explicitement repris des déclarations faites par son homologue de Porto, Francesco Farioli, en réclamant une impartialité totale de la part des officiels tout au long de la rencontre. Il a également rejeté catégoriquement l’idée de jouer pour prendre un point en terrain adverse.
Il a insisté sur le fait que la préparation de chaque match s’articule autour de l’objectif de s’imposer sans encaisser de but.
« Je vais répéter ce qui a été dit il y a une demi-heure par l’entraîneur Farioli : nous attendons une égalité de traitement à tout moment pour les deux équipes », a affirmé Silva. « Il n’y a pas un seul match que nous préparons avec un autre résultat en tête que la victoire. Notre objectif est clairement de gagner. »
Plan tactique conçu pour faire sauter le bloc défensif du FC Porto
Silva a livré une analyse détaillée du dispositif tactique de Porto en deux phases, reconnaissant la puissance physique de son milieu de terrain et sa ligne défensive basse à cinq. Il a toutefois souligné que Benfica dispose de multiples solutions offensives pour contourner les schémas de pressing individuel.
Il a également précisé que le polyvalent milieu de terrain Fredrik Aursnes évoluera dans l’axe plutôt qu’au poste d’arrière latéral.
« Il peut être un bon arrière latéral, mais il sera toujours un excellent milieu de terrain », a expliqué Silva au sujet d’Aursnes. « Nous n’allons pas le mettre à un poste où il est seulement bon. Nous avons différentes solutions pour surmonter cette pression. »
- NurPhoto
Le triomphe européen ne suscite aucun excès de confiance avant le derby
Balayant les affirmations selon lesquelles les engagements du milieu de semaine en Ligue Europa provoqueraient de la fatigue ou de l’euphorie, Silva a insisté sur le fait que la concentration de son équipe sur le plan national restait inébranlable. Il a réfuté les suggestions selon lesquelles Porto disposerait d’un avantage net en raison d’une semaine complète d’entraînement.
L’attaque de Benfica, la meilleure du championnat, vise à faire sauter la meilleure défense de la division dans un affrontement à fort enjeu.
Benfica cherchera à exécuter son plan de jeu pour prendre le contrôle de la course au titre.
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