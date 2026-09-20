Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Hausherren Liverpool das Leben schwer machen und eine Niederlage vermeiden werden.

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Die besten Wetten für Bournemouth vs Liverpool

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,59 bei Oddset

Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 2,37 bei Oddset

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,65 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Bournemouth 2:2 Liverpool

: Bournemouth 2:2 Liverpool Torschützen-Wett-Tipp: Bournemouth – Marcus Tavernier, Justin Kluivert; Liverpool – Alexander Isak x2

Bournemouth ist unter der Leitung von Marco Rose kein Traumstart in die Premier-League-Saison geglückt. Die Cherries warten nach vier Spielen noch auf ihren ersten Ligasieg. Das könnten sie an diesem Wochenende im Vitality Stadium ändern. Das Problem: Mit Andoni Iraola trifft das Team auf seinen ehemaligen Trainer, der die Mannschaft in- und auswendig kennt.

Die Hausherren haben bislang schlicht keine zufriedenstellenden Ergebnisse geliefert. Das lässt sie auf Platz 15 der Tabelle stehen, mit einem Blick über die Schulter zur Abstiegszone. Es ist noch zu früh, sie in die Abstiegsdiskussion einzubeziehen, doch anhaltend schwache Ergebnisse könnten sie unter Druck setzen.

Rose verfügt jedoch über genug Qualität im Kader, um die Situation zu drehen und den ersten Ligasieg einzufahren. Ob dieser ausgerechnet gegen Liverpool gelingt, steht auf einem anderen Blatt.

Auch Liverpool ist kein glänzender Start gelungen. Die Reds haben nur eines von vier Ligaspielen gewonnen. Dennoch ist die Mannschaft von Arne Slot in dieser Saison weiterhin ungeschlagen und will diese Serie unbedingt fortsetzen. Der 3:1-Sieg gegen Tottenham im Ligapokal unter der Woche dürfte den Reds vor der Länderspielpause zusätzlich Auftrieb geben.

Vergleicht man Iraolas Punkteausbeute zum gleichen Zeitpunkt mit der von Arne Slot in der vergangenen Saison, gibt das leichten Anlass zur Sorge. Liverpool hat sechs Punkte weniger als nach vier Ligaspielen unter dem Niederländer im letzten Jahr. Die Reds müssen einen Weg finden, Unentschieden in Siege zu verwandeln, und das am besten schon bei diesem Auswärtsspiel in Bournemouth.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bournemouth vs Liverpool

Bournemouth : Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson

: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson Liverpool: Allison, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Ein Duell mit Tradition für Torfestivals

Dieses Duell hat historisch gesehen jede Menge Tore hervorgebracht, was Neutrale freuen dürfte. Beide Teams haben in ihren jeweils vier bisherigen Ligaspielen sechs Tore erzielt. Sie kommen im Schnitt auf 1,5 Tore pro Spiel, was zeigt, dass auf die jeweiligen Offensivreihen Verlass ist.

Das Problem für Roses Truppe ist ihre löchrige Defensive. Die Cherries warten noch auf ihr erstes Zu-Null-Spiel in der Premier League und liegen bei den Gegentoren in der zweiten Halbzeit ligaweit auf dem letzten Platz. Dafür führen sie die Liga bei den Toren in der ersten Halbzeit an, was bedeutet, dass sie gegen Liverpool wohl in Führung gehen dürften.

In jedem bisherigen Ligaspiel von Bournemouth trafen beide Teams, bei Liverpool war das in der Hälfte der Partien der Fall. Beide direkten Duelle der vergangenen Saison endeten mit mehr als zwei Toren und Treffern auf beiden Seiten. Sechs der letzten sieben Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams gingen mit mehr als zwei Toren zu Ende.

Bournemouth vs Liverpool Wette 1: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,59 bei Oddset

Isak ist reif für einen Treffer

Alexander Isak wurde beim Ligapokal-Duell gegen Tottenham geschont und kam nur vier Minuten gegen Ende zum Einsatz. Er dürfte für den Ausflug nach Bournemouth an diesem Wochenende erholt sein und hofft, seine bislang schwache Bilanz gegen die Cherries zu beenden. Seine persönliche Bilanz zeigt, dass er in vier Spielen gegen Bournemouth erst einmal getroffen hat.

Dennoch wird es sein erstes Duell mit den Cherries im Liverpool-Trikot sein, und die mitgereisten Fans hoffen, dass er die defensiven Schwächen der Hausherren ausnutzen kann. Isak hat in seinen letzten drei Ligaspielen drei Tore erzielt, was Hoffnung macht, dass er auch hier treffen kann. Seine drei Tore machen die Hälfte von Liverpools gesamter Torausbeute in dieser Premier-League-Saison aus.

Er liegt nur ein Tor hinter Erling Haaland im Rennen um die Torjägerkanone, was durchaus beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass er in der vergangenen Saison in 22 Spielen vier Tore erzielte. Aus diesem Grund setzen wir auf einen Treffer von ihm gegen ein Bournemouth-Team mit einer gegnerischen Chancenverwertung von 16,67 %, was ligaweit nur von Manchester United übertroffen wird. Isak liegt zudem mit sechs Schüssen aufs Tor auf Platz vier, was bedeutet, dass er sich im Vitality Stadium wohl Chancen erspielen wird.

Bournemouth vs Liverpool Wette 2: Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 2,37 bei Oddset

Bournemouth kann Liverpool in Schach halten

Liverpool ist eines von sieben Teams, das noch kein Premier-League-Spiel verloren hat, und will das auch so beibehalten. In den sechs Partien seit Saisonbeginn über alle Wettbewerbe hinweg verzeichneten die Reds drei Siege und drei Unentschieden. Drei Unentschieden in vier Ligaspielen (75 %) sprechen für sich, darunter auch das torlose Remis zu Hause gegen Fulham am vergangenen Wochenende.

Während Bournemouth noch auf den ersten Saisonsieg in der Liga wartet, ist die Mannschaft zu Hause schwer zu bezwingen. Beide bisherigen Heimspiele im Vitality Stadium in dieser Saison endeten mit einem Unentschieden, gegen Brentford und Everton. In der vergangenen Saison sicherten sich die Cherries im Vitality Stadium einen 3:2-Sieg gegen Liverpool. Andoni Iraola stand damals als Heimtrainer an der Seitenlinie.

Liverpool war vor der Niederlage in der vergangenen Saison gegen diesen Gegner klar dominant und hatte zuvor sechsmal in Folge gewonnen. Dennoch befinden sich die Reds weiterhin im Umbruch, was das Ergebnis vom vergangenen Wochenende in Anfield deutlich gezeigt hat. Daher spricht einiges dafür, dass die Hausherren den Reds gegen ihren ehemaligen Trainer das Leben schwer machen und eine Niederlage vermeiden können.

Bournemouth vs Liverpool Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,65 bei Oddset

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