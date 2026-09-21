Francesco Farioli se fait vivement critiquer après des déclarations remarquées sur l’arbitrage autour de FC Porto-Benfica

Francesco Farioli a battu Benfica 3-1 dimanche et a préservé le bilan parfait du FC Porto. Il a pourtant essuyé des critiques malgré cela. L’entraîneur de Benfica, Marco Silva, n’a pas apprécié le comportement du technicien italien.

L’ancien entraîneur de l’Ajax avait fait des remarques avant la rencontre au sujet de l’arbitrage portugais, et Silva ne les a pas du tout appréciées. Farioli avait affirmé qu’il se passait des « choses étranges » en matière d’arbitrage lors des matches entre Porto et Benfica.

Le défenseur de Benfica Clément Lenglet a reçu son deuxième carton jaune dès la première période et a dû quitter la pelouse prématurément. « En ce qui concerne le carton rouge, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus. Si le club a quelque chose à dire sur le match, je pense que c’est à lui de le faire », a déclaré l’ancien manager de Fulham et d’Everton.

Il a toutefois évoqué les déclarations de son homologue du FC Porto. Selon le Portugais, Farioli a tenu ces propos pour tenter d’influencer l’arbitre.

« Je ne sais pas si je pourrai supporter cela jusqu’à la fin de la saison. Je viens d’une autre culture, mais ici, il est malheureusement possible d’influencer les arbitres avant les matches, après les matches, pendant la semaine, de toutes les manières imaginables, et parfois cela fonctionne aussi. En Premier League, cela n’arrive pas », a déclaré le Portugais de 49 ans.

Silva n’a pas voulu en rajouter davantage. « Je pense que Farioli passe après moi, donc je dirais : saisissez votre chance et posez-lui la question. Il a parlé hier, il n’a parlé la semaine dernière que de “choses étranges”, donc vous pouvez prendre part à la conversation, puisque c’est évidemment ce que vous aimez », a-t-il lancé, agacé.

Farioli a ensuite bien été interrogé sur le fait de savoir si la situation au Portugal était différente de celle en Angleterre. « Je n’en sais rien, car je n’ai jamais travaillé en Premier League », a répondu l’Italien. « Je pense que ce que j’ai dit la semaine dernière était basé sur mon ressenti. Et comme je l’ai déjà dit : je pense que rien d’étrange ne s’est produit ce soir, tout s’est bien passé. »