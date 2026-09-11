Le 25 août 2026, l’annonce a fait sensation : les anciens professionnels du FC Bayern Munich Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer et Lucas Hernandez ont, avec le groupe d’investissement LEAD/ADvantage, racheté 90 % des parts du club de première division portugais Estrela Amadora pour environ 40 millions d’euros.

Compte tenu des noms prestigieux parmi les investisseurs, le véritable protagoniste de cette opération est un peu passé au second plan. Le nouveau président et CEO d’Estrela Amadora est un Munichois de seulement 35 ans, qui s’est développé ces dix dernières années comme l’un des plus importants collaborateurs de l’ombre du Bayern Munich et dont le départ cet été a laissé, au sein de l’équipe derrière l’équipe, un vide comparable à celui de l’ancienne team manager et responsable de la stratégie Kathleen Krüger, désormais présidente du directoire du Hambourg SV.

Le visage juvénile de Johannes Mösmang, c’est ainsi que s’appelle le nouveau CEO d’Estrela Amadora, dira certainement quelque chose à beaucoup d’amateurs de football. Chaque fois que le Bayern recrutait un nouveau joueur ces dernières années et lui montrait son nouveau lieu de vie et de travail, Mösmang finissait inévitablement par apparaître à l’image.

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Que faisait Johannes Mösmang au FC Bayern Munich ?

Il a longtemps été chargé de l’intégration, puis chef de l’accompagnement des joueurs, et a fini par travailler aussi dans le scouting. Parmi ses nombreuses tâches, il y avait celle d’aller chercher les recrues à l’aéroport, de tout leur montrer, de les aider dans leurs démarches administratives, de traduire si besoin et, tout simplement, d’être là pour elles. Avec certaines futures recrues, Mösmang aurait même déjà été en contact via Instagram avant que les dirigeants du Bayern ne les aient officiellement approchées. Le responsable de l’accompagnement des joueurs en ouvreur de portes. Il faut imaginer Mösmang comme une bonne oreille et un chuchoteur de joueurs hors pair, qui a très bien compris comment fonctionne le football d’aujourd’hui.

L’ancien « homme à tout faire » du FC Bayern (Mösmang à propos de Mösmang) est donc désormais président du directoire d’un club de première division au Portugal et négocie aussi des transferts de joueurs avec ses anciens patrons. Car fin juillet, Lovro Zvoranek, prêté par le FC Bayern au Sturm Graz puis aux Grasshoppers Zurich lors des dernières saisons, a rejoint Amadora pour une indemnité de transfert de 1,5 million d’euros. Mösmang et le groupe d’investisseurs n’avaient certes pas encore officiellement les commandes dans la banlieue de Lisbonne, le rachat n’était pas encore bouclé, mais ils seraient déjà intervenus au moins à titre consultatif depuis début juillet. Les Allemands auraient aussi déjà été impliqués dans la vente du défenseur central Otavio à l’Eintracht Francfort pour une indemnité de transfert de cinq millions d’euros.

Quel lien y a-t-il entre Johannes Mösmang et la légende du Bayern Claudio Pizarro ?

Que les échanges avec les Munichois pourraient rester étroits, Mösmang l’a laissé entendre lors de sa présentation à Amadora fin août. Les échanges avec le Bayern vont se poursuivre, « comme cela a déjà été le cas avec l’arrivée de Lovro Zvonarek », a alors déclaré Mösmang.

Au passage, comme les journalistes portugais l’ont constaté avec satisfaction, dans un bon portugais. Mösmang parle couramment cinq langues : en plus de ses langues maternelles, l’allemand et l’espagnol, il parle aussi anglais, portugais et français, ainsi qu’un peu d’italien. Heureux celui qui a un père allemand et une mère péruvienne, et qui a en plus vécu trois ans à São Paulo, au Brésil, durant sa jeunesse - où il a joué au football ; chez les jeunes du FC São Paulo, Mösmang évoluait au milieu axial et comme arrière droit, entre autres aux côtés de l’ancien joueur vedette de Tottenham Lucas Moura. Mösmang n’a pas atteint le niveau professionnel, mais le football est tout de même devenu son métier.

Après son retour en Allemagne et un Abitur réussi, Mösmang a étudié le droit à Heidelberg, tout en jouant notamment au FC Bammental, le club d’origine de Hansi Flick. Il est arrivé au FC Bayern via un stage, obtenu à l’époque grâce à l’entremise de celui qui était sans doute le Péruvien le plus célèbre de Munich : Claudio Pizarro, ami proche de longue date de la famille Mösmang. Le monde du football est décidément petit.

Les investisseurs d’Estrela Amadora ont autrefois joué dans une ligue Kickbase

L’une des premières missions de Mösmang au FC Bayern Munich a été de faciliter l’installation à Munich du Portugais Renato Sanches. Mösmang traduisait pour Sanches, l’aidait dans ses démarches administratives, jouait à la PlayStation avec lui, et ainsi de suite. Sanches, qui - le hasard fait bien les choses - est né à Amadora, n’a finalement pas réussi à s’imposer au Bayern, même en deux tentatives ; le milieu de terrain autrefois considéré comme un super talent et un futur candidat au Ballon d’Or a désormais 29 ans et, après bien des détours et des péripéties, est sans club depuis cet été.

Mösmang, lui, a rapidement gravi les échelons chez le Rekordmeister. Et ainsi, le quatuor prestigieux qui a désormais racheté Estrela Amadora a bien sûr en commun le fait que tous se connaissent par l’intermédiaire du FC Bayern Munich. Mais surtout, ils ont tous un lien étroit avec Mösmang. Sur les réseaux sociaux, on trouve toutes sortes de photos de Mösmang avec Müller, Hummels et Hernandez. Au moins depuis la pandémie, ils jouent tous aussi dans une même ligue Kickbase. Dans un podcast de 2021 à écouter, Mösmang raconte aux créateurs de l’application de fantasy football son parcours et l’enthousiasme pour Kickbase de Hummels, Müller, lui-même et compagnie. Désormais, les copains de Kickbase passent à l’étape suivante : du fantasy football au vrai management.

Pourquoi la Liga Portugal est-elle si intéressante pour les investisseurs ?

Mais pourquoi le Portugal ? Les raisons sautent aux yeux : la Liga Portugal n’est - bien sûr surtout grâce à ses clubs les plus puissants, Benfica, le Sporting et le FC Porto - pas si éloignée que cela des cinq grands championnats européens. Le niveau sportif est comparable à celui des championnats belge et néerlandais, et en tout cas supérieur à celui de la Bundesliga autrichienne. Au classement UEFA sur cinq ans, la Liga occupe actuellement la sixième place derrière la Ligue 1.

S’y ajoute un modèle économique particulièrement lucratif pour les investisseurs, celui des clubs portugais qui se considèrent depuis toujours comme des clubs formateurs et vendeurs. Les structures de scouting et de développement des joueurs sont d’un haut niveau, auxquelles s’ajoute aussi une certaine habileté de négociation des acteurs portugais. « Les dix clubs les plus performants en dehors de Benfica, Porto et du Sporting ont généré ensemble, en dix ans, un solde positif de transferts de plus de 700 millions d’euros. Ce n’est pas un secret d’initiés, c’est le modèle économique du pays », a déclaré Felix Krüger, autrefois bras droit de Max Eberl comme coordinateur sportif au RB Leipzig et désormais président du club portugais de quatrième division Sintrense, récemment au Münchner Merkur.

Mösmang a lui aussi expliqué les avantages du championnat portugais. Il n’y a « aucune limitation pour le recrutement de joueurs non ressortissants de l’UE. Cela signifie que je peux recruter des joueurs de n’importe quelle région du monde ». Et c’est visiblement le plan : Amadora doit servir de tremplin à des talents venus de pays en développement du football. Cet été, ce sont toutefois d’abord des joueurs de Serbie (le nouveau capitaine Stefan Lekovic, 22 ans, en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade), d’Espagne (Joan Jordan, 32 ans, du FC Séville), de France (Lucas Mincarelli, 22 ans, de Montpellier) ou d’Allemagne (en plus du déjà mentionné Zvoranek, encore le joueur prêté par Stuttgart Jeremy Arvealo et le Sud-Coréen Si-Woo Yang de Fortuna Düsseldorf II) qui sont arrivés.

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Qui se cache derrière le fonds d’investissement avec lequel Thomas Müller, Mats Hummels et Cie ont acheté Estrela Amadora ?

Le début de saison a été satisfaisant : lors des quatre premiers matches de championnat, il n’y a pas encore eu de défaite, et avec six points, l’équipe occupe la neuvième place. Les investisseurs venus d’Allemagne ont aussi suscité un intérêt un peu plus grand de la part du public : 4 691 spectateurs se sont rendus en moyenne aux deux premiers matches à domicile, contre une moyenne de 3 353 la saison passée. Comparé à l’Allemagne, cela sonne bien sûr presque mignon ; au Bayern, il arrive parfois que davantage de spectateurs s’intéressent aux entraînements publics, d’autant que l’Estadio Jose Gomes ne compte que 9 288 places. Mais au Portugal, un peu moins de 5 000 spectateurs suffisent déjà pour être neuvième au classement des affluences. Mösmang voit toutefois un potentiel bien plus grand. Lors de sa présentation, il a annoncé vouloir investir dans les infrastructures. Cela comprend le stade et le centre d’entraînement, mais aussi des secteurs comme le scouting, l’académie de jeunes, les données et l’IA.

Il est intéressant, dans ce contexte, de voir dans quelles entreprises le fonds d’investissement allemand LEAD et sa branche sportive ADvantage, qui a mené le rachat, investissent par ailleurs. Amadora est le premier club de football de leur portefeuille. Jusqu’à présent, les investissements visaient en effet surtout des entreprises de sport tech. Les bailleurs de fonds derrière LEAD viennent d’ailleurs de l’entourage de la famille Dassler, la famille fondatrice d’Adidas.

Une raison de plus pour ne pas sous-estimer ce projet. Bien sûr, Benfica, le Sporting et le FC Porto, les trois grands du football portugais, resteront probablement hors de portée du club sur le plan sportif, mais les places derrière eux ne sont pas figées. Comme cinq clubs portugais peuvent actuellement jouer sur la scène internationale, il y a clairement de la place pour un club d’investisseurs ambitieux.

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Que doivent faire Thomas Müller et Mats Hummels à Estrela Amadora ?

La vitesse à laquelle un outsider dirigé avec intelligence stratégique peut grimper a été démontrée ces dernières années par Como 1907 en Italie. Lorsque le club a été racheté en 2019 avec de l’argent venu d’Indonésie par un fonds britannique, il évoluait même en quatrième division. Après trois montées et les arrivées des anciens pros Cesc Fabregas, aujourd’hui aussi entraîneur de Côme convoité par la moitié de l’Europe, et Thierry Henry, Côme a désormais fêté ses débuts en Ligue des champions contre le RB Leipzig.

À côté de Côme, cela ressemble à un club d’investisseurs à l’ancienne ; les célébrités hollywoodiennes ne se sont en tout cas pas encore montrées chez les Brausekicker et RB n’est pas non plus exactement considéré comme une attraction touristique. Et tandis que le RB Leipzig a été fondé avant tout pour promouvoir un produit, Como 1907 veut créer sa propre marque - puis la vendre. Jusqu’ici avec pas mal de succès. Et bien sûr, au RB non plus, ce ne sont pas d’anciennes stars mondiales du football qui sont aux commandes, encore moins actionnaires du club.

À Amadora aussi, Müller, Hummels, Sommer et Hernandez doivent être impliqués dans les opérations.

« Nous voulons des expertises dans tous les domaines. Yann s’occupe des gardiens, Mats de la défense et Thomas de l’attaque. Ils aident en premier lieu à l’évaluation des joueurs et des recrues potentielles », a déclaré Mösmang au Bayerischen Rundfunk. Les investisseurs doivent dire « s’ils sont pour ou contre un recrutement. Bien sûr, ils aident aussi sur les questions de réseau et d’image extérieure. Ils sont également présents lors des discussions avec les joueurs. Pour eux, c’est un premier niveau pour vraiment se tester dans le management. »

Hummels le confirme. Cet investissement est une étape importante, « pour découvrir quel sera pour moi, à l’avenir, le bon travail dans le football », a-t-il déclaré au Spiegel.

Et même chez les supporters, Côme semble servir davantage de modèle que Leipzig. « Je ne convaincrai aucun Portugais déjà supporter du Sporting, de Benfica ou de Porto. Mais je crois que je peux convaincre beaucoup de gens en dehors du Portugal de devenir supporters d’Estrela », dit Mösmang.

Estrela Amadora a-t-il déjà remporté un titre ?

Devenir le deuxième club préféré des supporters, c’est désormais l’ambition de certains clubs. Car c’est ainsi : le public aime les histoires d’ascension, et pas seulement depuis l’ère des réseaux sociaux, même si les mécanismes de ces derniers ont certainement renforcé le phénomène. Si un club auparavant assez méconnu du Portugal venait soudain à faire sensation, tel est l’espoir, de toutes nouvelles possibilités s’ouvriraient alors. C’est le phénomène Bodö/Glimt.

Comme pour le premier adversaire du Bayern en Ligue des champions cette saison, il n’y a pas si longtemps qu’Amadora connaissait encore des problèmes financiers. En 2010, l’équipe a même été totalement retirée des compétitions et, après une fusion avec un club de troisième division en 2020, elle a retrouvé son ancien nom. Le club n’a donc encore remporté aucun titre officiel. Et même le club prédécesseur portant le même nom ne compte dans son palmarès qu’une Coupe du Portugal remportée en 1989/990. Une énorme marge de progression.