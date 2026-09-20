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« C’est une série Netflix ! » : Francesco Farioli s’en prend violemment aux arbitres et interdit les gros titres avant le choc contre Benfica
Farioli prépare Porto pour le derby à haut risque contre Benfica
L'entraîneur du FC Porto, Francesco Farioli, s'est adressé à la presse avant l'explosif O Classico de dimanche contre Benfica à l'Estadio do Dragao. Avec la place de seul leader de la Primeira Liga en jeu avant la trêve internationale, le technicien italien a insisté sur le fait que son équipe devait se concentrer entièrement sur sa performance.
Farioli a confirmé que Fofana et Nehuen Perez ont manqué l'entraînement au cours de la semaine en raison de problèmes physiques et restent indisponibles.
Malgré les absences dans l'effectif, il a appelé les supporters à domicile à inspirer une performance agressive et proactive contre leurs plus féroces rivaux.
- AFP
L’entraîneur se moque du cirque de l’arbitre, comparé à un feuilleton Netflix
Évoquant l’examen médiatique des récentes décisions arbitrales, Farioli a livré une critique cinglante de la controverse extérieure. L’entraîneur de Porto a clairement indiqué que son équipe ne prendrait pas part à l’indignation alimentée par les médias avant une rencontre nationale aussi cruciale.
Il a exigé que les arbitres garantissent une confrontation équitable sur le terrain.
« La semaine dernière, je pense qu’il est devenu très clair qu’il s’agit d’une série Netflix qui passe parfois sur Sport TV », a lancé Farioli. « Nous ne voulons pas alimenter cela. Tout le bruit est derrière nous, le passé appartient au passé. Nous devons être concentrés sur le match de demain et espérer un match équitable. »
Farioli rejette les gros titres médiatiques sur le devoir international
Au-delà du derby, Farioli a fermement balayé les récits médiatiques concernant la convocation de Santiago Gimenez avec le Mexique et les absences d'Alberto Costa et d'Andre Silva en équipe nationale. L'entraîneur a insisté sur le fait qu'il veut une reconnaissance publique pour les performances sur le terrain plutôt que pour des articles dramatiques.
Il a souligné que seul Manchester City avait déjà dominé son FC Porto, rejetant les affirmations selon lesquelles son équipe s'appuie sur une passivité défensive.
« Je ne veux pas faire les gros titres des journaux et de la télévision, je veux être reconnu pour nos grandes performances, a affirmé Farioli. Depuis que je suis ici, au FC Porto, seul Manchester City a dominé le match. Nous devons faire preuve de beaucoup de courage et être proactifs. »
- Photo Players Images
Dragon Fortress vise à consolider sa place de leader du championnat avant la trêve
Une victoire contre Benfica conforterait le statut de leader du championnat de Porto alors que le football national s’interrompt pendant deux semaines. Farioli a insisté sur le fait que le maintien de l’organisation tactique face à la rotation évolutive du milieu de terrain de Benfica reste essentiel pour prendre les trois points.
Porto retrouve la pelouse du Dragao avec l’intention de frapper un grand coup dans la course au titre.
Les hommes de Farioli cherchent à traduire les paroles audacieuses de leur entraîneur en une victoire autoritaire.
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