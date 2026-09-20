« C’est une série Netflix ! » : Francesco Farioli s’en prend violemment aux arbitres et interdit les gros titres avant le choc contre Benfica

L'entraîneur du FC Porto, Francesco Farioli, s'est adressé à la presse avant l'explosif O Classico de dimanche contre Benfica à l'Estadio do Dragao. Avec la place de seul leader de la Primeira Liga en jeu avant la trêve internationale, le technicien italien a insisté sur le fait que son équipe devait se concentrer entièrement sur sa performance.

Farioli a confirmé que Fofana et Nehuen Perez ont manqué l'entraînement au cours de la semaine en raison de problèmes physiques et restent indisponibles.

Malgré les absences dans l'effectif, il a appelé les supporters à domicile à inspirer une performance agressive et proactive contre leurs plus féroces rivaux.