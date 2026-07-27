+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème TourVue d'ensemble
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour, calendrier et résultats
Plus
mercredi 25 mars
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Al Khalidiyah
|3
|2
|1
|0
|10
|3
|7
|7
|2
|Al-Riffa
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|3
|Al-Ittifaq
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|6
|4
|Sitra
|3
|1
|2
|0
|3
|0
|3
|5
|5
|Al-Hidd
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4