Alors que le reste de la planète football a les yeux rivés sur la Coupe du monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis, l’Italie se retrouve une fois de plus sur la touche. Les conséquences de cette élimination ne se sont pas fait attendre : Gennaro Gattuso a quitté son poste de sélectionneur. La Nazionale se trouve désormais dans l’incertitude, en attente des élections fédérales du 22 juin, qui doivent désigner le successeur de Gabriele Gravina à la présidence de la FIGC.

Tant qu’un nouveau président n’aura pas été investi, aucun successeur permanent à Gattuso ne pourra être officiellement nommé. En attendant, l’entraîneur des moins de 21 ans, Silvio Baldini, a été chargé de diriger l’équipe senior lors des prochains matchs amicaux contre le Luxembourg et la Grèce. Pourtant, la quête d’un nom de premier plan capable de redynamiser les quadruples champions du monde est déjà lancée en coulisses.