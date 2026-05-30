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Rafa Benitez vise un nouveau poste. L’ex-technicien de Liverpool se met à la disposition de la Nazionale alors que les Azzurri entament une vaste reconstruction après leur échec à la Coupe du monde
Le poste de sélectionneur de la Nazionale italienne est actuellement vacant.
Alors que le reste de la planète football a les yeux rivés sur la Coupe du monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis, l’Italie se retrouve une fois de plus sur la touche. Les conséquences de cette élimination ne se sont pas fait attendre : Gennaro Gattuso a quitté son poste de sélectionneur. La Nazionale se trouve désormais dans l’incertitude, en attente des élections fédérales du 22 juin, qui doivent désigner le successeur de Gabriele Gravina à la présidence de la FIGC.
Tant qu’un nouveau président n’aura pas été investi, aucun successeur permanent à Gattuso ne pourra être officiellement nommé. En attendant, l’entraîneur des moins de 21 ans, Silvio Baldini, a été chargé de diriger l’équipe senior lors des prochains matchs amicaux contre le Luxembourg et la Grèce. Pourtant, la quête d’un nom de premier plan capable de redynamiser les quadruples champions du monde est déjà lancée en coulisses.
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Conte et Mancini figurent parmi les candidats.
Les noms de Roberto Mancini, actuellement à Al Sadd, et d’Antonio Conte, fraîchement départi de Naples, reviennent régulièrement pour un retour à la tête de la sélection nationale. Pourtant, un nouveau prétendant s’est soudainement invité dans la course : Rafael Benítez. L’expérimenté technicien espagnol, étroitement lié au football italien, a fait savoir qu’il était prêt à redonner aux Azzurri leur gloire passée.
Interrogé par Sky Sport à l’issue de la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, l’ex-technicien de l’Inter et de Naples a confirmé son intérêt pour le poste. Libre de tout contrat après son départ du Panathinaïkos, il se tient prêt à relever un nouveau défi international de premier plan.
Benitez entre officiellement dans la course
Benitez s'est montré d'une franchise remarquable lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de prendre les rênes de la sélection italienne. Il a reconnu son attachement pour ce pays où il a déjà remporté des titres. « J'apprends et j'améliore mon italien. Blague à part, entraîner une équipe nationale à l'avenir peut être une option sérieuse pour moi. Se préparer pour une Coupe du monde ou un Championnat d'Europe est un défi vraiment fascinant », a déclaré Benitez.
Interrogé sur les rumeurs le liant au poste laissé vacant par Gattuso, l’expérimenté technicien a été on ne peut plus clair : « Moi, sélectionneur de l’équipe nationale italienne ? Je le ferais avec grand plaisir », a-t-il confirmé, adressant ainsi un message de disponibilité à la direction de la FIGC.
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La candidature de Benitez est renforcée par sa connaissance approfondie du football italien. Au cours de ses passages à l'Inter et à Naples, il a remporté la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Coppa Italia et deux Supercoupes d'Italie. Sa rigueur tactique et son expérience dans des contextes à haute pression pourraient bien être exactement ce dont a besoin une équipe italienne démoralisée, qui cherche à mettre fin à sa disette en Coupe du monde.
De son côté,Conte, impatient de reprendre les rênes de la Nazionale après l’élection présidentielle de la FIGC, espère rééditer son solide bilan de 14 victoires en 24 matchs à la tête de la sélection.