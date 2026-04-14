Goal.com
En direct
Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Cesc Fàbregas s’exprime enfin sur son avenir à Côme, alors que des rumeurs persistantes l’envoient à Chelsea ou en Italie

C. Fabregas
Como
Serie A
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Chelsea
Premier League

Cesc Fàbregas réaffirme son engagement total envers son projet à long terme à Como, malgré les spéculations le liant à Chelsea et à la Nazionale. L’entraîneur de 38 ans souligne que le bonheur de sa famille au sein du club de Serie A et son envie de s’impliquer au quotidien sur le terrain d’entraînement sont les principales raisons de son choix de rester.

  • Un entraîneur espagnol suscite l’intérêt des grands clubs

    Fabregas s'est imposé comme l'un des jeunes entraîneurs les plus convoités d'Europe après avoir mené Côme au seuil d'une qualification historique pour la Ligue des champions. Actuellement cinquième de la Serie A à six journées de la fin, le club lombard connaît sa meilleure période depuis des décennies. Malgré des rumeurs insistantes concernant un retour à Stamford Bridge et un éventuel poste au sein de l'équipe nationale italienne, l'ancien milieu de terrain de Chelsea reste concentré sur son contrat actuel, qui court jusqu'en 2028.

    • Publicité
  • Cesc Fabregas Como RomaGetty Images

    Fabregas donne la priorité au projet lombard

    Après avoir reçu le prestigieux prix Enzo Bearzot, Fabregas a clarifié ses intentions immédiates en tant qu’entraîneur.

    Interrogé sur un éventuel départ du Stadio Giuseppe Sinigaglia, l’ancien milieu de terrain a déclaré : « Je suis très investi dans ce projet. On ne sait jamais, mais pour l’instant, il est très peu probable que je quitte Côme. La saison dernière, je voulais voir comment fonctionnaient d’autres clubs. J’en ai parlé au président, puis j’ai choisi de rester. Je suis très satisfait de ce que nous avons accompli. C’est un projet important. J’ai besoin de me sentir bien ici. Il est important que ma famille soit heureuse, et si elle est heureuse à Côme, je resterai. »

  • Plans de succession et ambitions internationales

    Si les dirigeants de Côme estiment que Fabregas pourrait un jour dépasser le cadre du club, ils le voient néanmoins comme une pièce maîtresse qui façonnera l’ADN de l’équipe pour les années à venir. L’Espagnol a également évoqué une future carrière d’entraîneur au niveau international, reconnaissant que son énergie actuelle correspond mieux aux rigueurs quotidiennes du championnat national.

    « Peut-être un jour », a-t-il déclaré au sujet du poste en Italie. « Pour l’instant, je suis trop entraîneur et j’ai besoin d’être sur le terrain tous les jours. Être sélectionneur national pourrait être ennuyeux pour le moment – trop de temps libre. À l’avenir, quand je serai plus âgé, on ne sait jamais. »

    De son côté, le président de Como, Mirwan Suwarso, a reconnu que l’avenir à long terme de Fabregas se situait sans doute au plus haut niveau du football européen. S’adressant à Rivista Undici mi-mars, l’Indonésien a déclaré : « Cesc est essentiel pour nous, mais nous serions stupides de ne pas penser qu’un jour il pourrait rejoindre Arsenal, Barcelone ou Chelsea. Il doit être impliqué dans le choix de son successeur et nous aider à nommer le prochain entraîneur. »

  • Fabregas ComoGetty Images

    Le choc à San Siro approche

    Fabregas et Como entrent dans une phase cruciale : un premier trophée majeur et une qualification européenne historique sont à portée de main. Avant de rallier San Siro mardi 21 avril pour la manche retour de la demi-finale de Coppa Italia face à l’Inter, la double confrontation étant encore à 0-0, le groupe doit d’abord se concentrer sur le périlleux déplacement de vendredi chez Sassuolo, en Serie A.