Cesc Fàbregas s’exprime enfin sur son avenir à Côme, alors que des rumeurs persistantes l’envoient à Chelsea ou en Italie

Si les dirigeants de Côme estiment que Fabregas pourrait un jour dépasser le cadre du club, ils le voient néanmoins comme une pièce maîtresse qui façonnera l’ADN de l’équipe pour les années à venir. L’Espagnol a également évoqué une future carrière d’entraîneur au niveau international, reconnaissant que son énergie actuelle correspond mieux aux rigueurs quotidiennes du championnat national.

« Peut-être un jour », a-t-il déclaré au sujet du poste en Italie. « Pour l’instant, je suis trop entraîneur et j’ai besoin d’être sur le terrain tous les jours. Être sélectionneur national pourrait être ennuyeux pour le moment – trop de temps libre. À l’avenir, quand je serai plus âgé, on ne sait jamais. »

De son côté, le président de Como, Mirwan Suwarso, a reconnu que l’avenir à long terme de Fabregas se situait sans doute au plus haut niveau du football européen. S’adressant à Rivista Undici mi-mars, l’Indonésien a déclaré : « Cesc est essentiel pour nous, mais nous serions stupides de ne pas penser qu’un jour il pourrait rejoindre Arsenal, Barcelone ou Chelsea. Il doit être impliqué dans le choix de son successeur et nous aider à nommer le prochain entraîneur. »