Antonio Conte accuse les médias d’avoir « déformé » ses déclarations au sujet du poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne

Conte a rapidement pris ses distances avec les rumeurs l’annonçant déjà de retour aux commandes de la Nazionale. Après la démission de Gennaro Gattuso, qui a quitté son poste suite à l’élimination de l’Italie de la Coupe du monde 2026, son nom était pourtant sur toutes les lèvres pour prendre la tête de la sélection. Il a reconnu en être « flatté », mais il a tenu à clarifier les choses. Néanmoins, le technicien de 56 ans a déploré la manière dont ses récents propos ont été interprétés, affirmant avec fermeté qu’il n’envisageait pas, à ce stade, de quitter son poste.