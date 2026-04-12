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Antonio Conte accuse les médias d’avoir « déformé » ses déclarations au sujet du poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne
Conte dément les rumeurs concernant sa disponibilité
Conte a rapidement pris ses distances avec les rumeurs l’annonçant déjà de retour aux commandes de la Nazionale. Après la démission de Gennaro Gattuso, qui a quitté son poste suite à l’élimination de l’Italie de la Coupe du monde 2026, son nom était pourtant sur toutes les lèvres pour prendre la tête de la sélection. Il a reconnu en être « flatté », mais il a tenu à clarifier les choses. Néanmoins, le technicien de 56 ans a déploré la manière dont ses récents propos ont été interprétés, affirmant avec fermeté qu’il n’envisageait pas, à ce stade, de quitter son poste.
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Conformément à son contrat actuel avec Naples
Malgré les rumeurs persistantes sur un retour à la tête de la Nazionale, Antonio Conte réaffirme son engagement envers le Napoli. S’exprimant avec fermeté pour couper court aux spéculations, il a déclaré : « Je n’ai jamais dit que j’étais disponible pour quoi que ce soit. Il me reste encore un an de contrat avec Naples, puis, en fin de saison, je m’entretiendrai avec le président. Je vous prie donc d’interpréter mes propos avec justesse ; sinon, je me taierai. »
Une course au titre décisive en Serie A
Conte avait déjà dirigé la sélection nationale entre 2014 et 2016, une période marquée par l’intensité qui le caractérise. Cependant, Naples doit se concentrer sur la fin de saison cruciale de la Serie A. Après 32 journées, le club occupe la deuxième place avec 66 points, à neuf longueurs de l’Inter, le leader. L’AC Milan, troisième avec 63 unités, talonne les Napolitains. L’entraîneur ne peut donc se permettre aucun relâchement si ses champions en titre veulent conclure la saison en beauté lors des six dernières rencontres.
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Quelle est la prochaine étape pour Naples ?
Naples aborde un finish de saison exigeant pour conclure sa campagne en Serie A. Son calendrier prévoit deux rendez-vous majeurs à domicile : la Lazio le 18 avril et Cremonese le 24 avril. Puis, face à Côme, Bologne, Pise et l’Udinese, l’entraîneur reste focalisé sur un seul objectif : aligner la meilleure série de résultats possible avec Naples.