Infantino sous le feu des critiques alors que les quatre grands championnats s’en prennent à la FIFA

Les compétitions nationales les plus puissantes d’Europe ont fait front commun pour réclamer une refonte totale de la gouvernance de la FIFA. La Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Serie A ont publié une sévère évaluation commune de la direction de Gianni Infantino à la suite d’une série de controverses très médiatisées.