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BundesligaVue d'ensemble
Bundesliga, calendrier et résultats
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samedi 19 septembre
jeudi 8 octobre
vendredi 9 octobre
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Borussia Dortmund
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|2
|Bayern Munich
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|12
|10
|3
|Fribourg
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|9
|10
|4
|Augsbourg
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|5
|7
|5
|Bayer Leverkusen
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|5
|7