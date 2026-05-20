Ces réformes de grande envergure ne se limitent pas à la Ligue des Nations. Historiquement, les qualifications européennes pour les grands tournois comme la Coupe du monde reposaient sur des groupes de cinq ou six équipes s’affrontant à domicile et à l’extérieur lors de huit à dix rencontres. Le nouveau format adoptera toutefois une structure divisée en deux niveaux : l’un regroupant les 36 nations les mieux classées, et un second regroupant les 18 ou 19 pays restants. La Ligue A comptera trois groupes de douze sélections. Comme dans les compétitions de clubs modernes, chaque nation disputera six matchs contre six adversaires différents, tirés au sort à raison de deux équipes par « chapeau ». Ce format, plus fluide, rompt avec les phases de groupes actuelles, parfois redondantes.