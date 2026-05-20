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L'UEFA dévoile son projet ambitieux de révolutionner le football international, alors qu'un nouveau format de la Ligue des champions est en cours d'élaboration
La Ligue des Nations adopte le système suisse
L'UEFA a décidé de profondément modifier le calendrier des équipes nationales à l'issue de l'Euro 2028. Dans le format actuel, la Ligue des Nations compte quatre divisions où les sélections sont réparties en petits groupes de quatre et affrontent chaque adversaire à domicile et à l'extérieur. À compter de 2028, trois ligues de 18 nations chacune remplaceront ce dispositif. Chaque ligue sera subdivisée en trois groupes de six, où chaque équipe disputera six rencontres face à cinq adversaires différents. Fini les doubles confrontations habituelles : les sélections affronteront à domicile ou à l’extérieur des adversaires issus de chapeaux distincts, et ne conserveront qu’une seule double confrontation contre une équipe de leur propre chapeau.
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Le format de la Ligue des champions est appliqué aux tours de qualification.
Ces réformes de grande envergure ne se limitent pas à la Ligue des Nations. Historiquement, les qualifications européennes pour les grands tournois comme la Coupe du monde reposaient sur des groupes de cinq ou six équipes s’affrontant à domicile et à l’extérieur lors de huit à dix rencontres. Le nouveau format adoptera toutefois une structure divisée en deux niveaux : l’un regroupant les 36 nations les mieux classées, et un second regroupant les 18 ou 19 pays restants. La Ligue A comptera trois groupes de douze sélections. Comme dans les compétitions de clubs modernes, chaque nation disputera six matchs contre six adversaires différents, tirés au sort à raison de deux équipes par « chapeau ». Ce format, plus fluide, rompt avec les phases de groupes actuelles, parfois redondantes.
Le maintien du suspense des éliminatoires et des barrages
Si les phases de groupes de première division subissent une refonte profonde, l’UEFA entend préserver les dispositions actuelles ayant fait leurs preuves. Les barrages de promotion et de relégation demeurent inchangés, assurant une transition compétitive entre les nouveaux échelons. Le deuxième échelon comptera trois groupes de six équipes, ou un groupe de sept, afin de maintenir l’engagement de toutes les associations membres. Surtout, les formations les mieux classées de la division supérieure accéderont directement aux tournois finaux, tandis que les places restantes seront attribuées via un barrage à haut enjeu. Ce parcours inclusif garantit aux équipes moins bien classées de conserver une chance mathématique d’atteindre la grande scène internationale.
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Quelle sera la prochaine étape pour les équipes nationales européennes ?
En prévision de la mise en œuvre de la saison 2028-2029, les fédérations nationales doivent désormais se préparer à une période de transition. L'UEFA devrait finaliser les détails du calendrier et les droits de diffusion au cours des prochains mois. Les supporters comme les joueurs suivront de près l'impact que ce calendrier chargé aura sur la dynamique du football national et international à l'avenir.