Goal.com
En direct
Semafor World Economy 2026 - Day 3Getty Images Entertainment
Yosua Arya

Traduit par

Gianni Infantino répond fermement aux critiques sur les prix « indécents » des billets pour la Coupe du monde 2026

Coupe du monde
Etats-Unis
World Cup Qualification AFC
World Cup Qualification CAF
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Coupe du Monde - Qualification CONMEBOL - 1er Tour
World Cup Qualification CONCACAF
World Cup Qualification OFC
Canada
Mexico

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est une nouvelle fois intervenu pour défendre les prix astronomiques des billets pour la Coupe du monde 2026. Face à une vague de critiques de la part des supporters, qui ont qualifié ces coûts de « honteux », le dirigeant de l’instance dirigeante du football mondial affirme que cette décision est une nécessité financière.

  • Les tarifs des billets pour la Coupe du monde suscitent une vive polémique.

    À l’approche de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis, le débat sur l’accessibilité des billets fait rage. Les supporters ont exprimé leur indignation face à des tarifs jugés « exorbitants », certaines places pour la finale au MetLife Stadium étant proposées à plusieurs milliers de livres sterling.

    Le président de la FIFA a défendu la structure tarifaire actuelle, malgré la vive opposition des supporters. Il a rappelé que les revenus générés pendant les 39 jours de la compétition servent à financer les activités mondiales de l’organisation entre deux éditions.

    • Publicité
  • FBL-WC-2027-WOMEN-LAUNCHAFP

    Infantino détaille le modèle financier de la FIFA

    Les critiques ont pointé du doigt les obstacles à l’accès des supporters ordinaires, surtout après la révélation d’une hausse de plus de 80 % du prix des billets « catégorie 1 » pour les affiches phares, depuis la première phase de vente. Cependant, Infantino a défendu cette politique tarifaire en soulignant l’intérêt mondial sans précédent suscité par un tournoi élargi à 48 équipes.

    « La principale, et jusqu’à présent la seule, source de revenus de la FIFA est la Coupe du monde. Nous générons des revenus en un mois », a expliqué Infantino, cité par L’Équipe. « Pendant les 47 mois restants, jusqu’à la prochaine Coupe du monde, nous dépensons cet argent. »

  • La demande fait flamber les prix, qui atteignent des sommets historiques.

    Le financement du développement du football mondial, en l’absence d’une source de revenus régulière telle qu’un championnat annuel, est depuis longtemps un sujet de préoccupation pour la direction de la FIFA.

    En présentant le tournoi comme une brève période de rentabilité devant couvrir des années de dépenses, Infantino tente de détourner l’attention de la cupidité des entreprises. Malgré cela, les groupes de supporters restent insatisfaits, affirmant que le « sport du peuple » devient financièrement inaccessible pour les supporters traditionnels.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Dallas StadiumGetty Images Sport

    Les supporters doivent faire face à des dépenses sans précédent.

    À l’approche du tournoi, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet, les supporters subissent une forte pression financière. Outre le coût des billets, ils dénoncent des hausses « scandaleuses » des tarifs des transports en commun dans les villes hôtes ; aux États-Unis, certains trajets en train aller-retour seraient multipliés par sept les jours de match.

    Alors que la phase finale de vente est désormais lancée, la pression sur Infantino ne devrait pas s'atténuer. Bien qu'il continue de mettre en avant les réalités économiques du budget sur 48 mois, l'instance dirigeante est confrontée à une tâche difficile : concilier ses exigences financières avec les attentes d'une base de supporters mondiale qui se sent de plus en plus aliénée.