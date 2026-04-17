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Gianni Infantino répond fermement aux critiques sur les prix « indécents » des billets pour la Coupe du monde 2026
Les tarifs des billets pour la Coupe du monde suscitent une vive polémique.
À l’approche de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis, le débat sur l’accessibilité des billets fait rage. Les supporters ont exprimé leur indignation face à des tarifs jugés « exorbitants », certaines places pour la finale au MetLife Stadium étant proposées à plusieurs milliers de livres sterling.
Le président de la FIFA a défendu la structure tarifaire actuelle, malgré la vive opposition des supporters. Il a rappelé que les revenus générés pendant les 39 jours de la compétition servent à financer les activités mondiales de l’organisation entre deux éditions.
- AFP
Infantino détaille le modèle financier de la FIFA
Les critiques ont pointé du doigt les obstacles à l’accès des supporters ordinaires, surtout après la révélation d’une hausse de plus de 80 % du prix des billets « catégorie 1 » pour les affiches phares, depuis la première phase de vente. Cependant, Infantino a défendu cette politique tarifaire en soulignant l’intérêt mondial sans précédent suscité par un tournoi élargi à 48 équipes.
« La principale, et jusqu’à présent la seule, source de revenus de la FIFA est la Coupe du monde. Nous générons des revenus en un mois », a expliqué Infantino, cité par L’Équipe. « Pendant les 47 mois restants, jusqu’à la prochaine Coupe du monde, nous dépensons cet argent. »
La demande fait flamber les prix, qui atteignent des sommets historiques.
Le financement du développement du football mondial, en l’absence d’une source de revenus régulière telle qu’un championnat annuel, est depuis longtemps un sujet de préoccupation pour la direction de la FIFA.
En présentant le tournoi comme une brève période de rentabilité devant couvrir des années de dépenses, Infantino tente de détourner l’attention de la cupidité des entreprises. Malgré cela, les groupes de supporters restent insatisfaits, affirmant que le « sport du peuple » devient financièrement inaccessible pour les supporters traditionnels.
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Les supporters doivent faire face à des dépenses sans précédent.
À l’approche du tournoi, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet, les supporters subissent une forte pression financière. Outre le coût des billets, ils dénoncent des hausses « scandaleuses » des tarifs des transports en commun dans les villes hôtes ; aux États-Unis, certains trajets en train aller-retour seraient multipliés par sept les jours de match.
Alors que la phase finale de vente est désormais lancée, la pression sur Infantino ne devrait pas s'atténuer. Bien qu'il continue de mettre en avant les réalités économiques du budget sur 48 mois, l'instance dirigeante est confrontée à une tâche difficile : concilier ses exigences financières avec les attentes d'une base de supporters mondiale qui se sent de plus en plus aliénée.