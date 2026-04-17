À l’approche de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis, le débat sur l’accessibilité des billets fait rage. Les supporters ont exprimé leur indignation face à des tarifs jugés « exorbitants », certaines places pour la finale au MetLife Stadium étant proposées à plusieurs milliers de livres sterling.

Le président de la FIFA a défendu la structure tarifaire actuelle, malgré la vive opposition des supporters. Il a rappelé que les revenus générés pendant les 39 jours de la compétition servent à financer les activités mondiales de l’organisation entre deux éditions.