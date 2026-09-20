« Il me prenait pour un rat » : un ancien joueur d’Augsbourg porte de graves accusations contre Sandro Wagner

Dans un entretien accordé au portail danois Bold, le latéral gauche, désormais sous contrat avec le Hertha Berlin, s’est longuement exprimé sur sa relation avec Wagner et a formulé de graves accusations à l’encontre de son ancien entraîneur.

« La relation entre moi et Sandro Wagner s’est détériorée de semaine en semaine. Il a sorti un latéral gauche pendant un match, mais ne m’a pas fait entrer en jeu, et il y a eu des désaccords dans l’équipe », a expliqué Pedersen.

À un moment, le Danois a même été écarté du groupe par Wagner, alors qu’il y avait pourtant un réel besoin au poste de latéral gauche : « Plusieurs joueurs sont allés voir Sandro pour lui demander pourquoi il ne m’utilisait pas, même quand l’autre latéral gauche ne pouvait pas jouer. Il n’a rien voulu entendre. Pourtant, je m’entraînais bien et je faisais ce que je pouvais. Je délivrais des passes décisives lors des matches amicaux. »

Pourquoi Sandro Wagner considérait-il son joueur comme un « rat » ?

En dehors de l’aspect sportif, les relations entre Pedersen et Wagner se seraient heurtées à plusieurs reprises. Le coach reprochait par exemple au joueur de 30 ans de transmettre des informations internes aux médias : « Cela a vraiment dégénéré, et soudain, il me considérait comme un rat, comme il l’a si gentiment formulé. Chaque fois qu’une réunion avait lieu, il disait qu’il y avait des rats dans le vestiaire, et nous étions deux joueurs à savoir exactement à qui il faisait allusion. Car c’était nous qui n’étions jamais dans le groupe. »

Au final, Pedersen a dû obtenir par voie juridique sa réintégration à l’entraînement. « Quelques semaines se sont écoulées, pendant lesquelles des avocats et ainsi de suite sont intervenus, et au bout d’environ quatre semaines, nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il valait sans doute mieux que je revienne à l’entraînement. Le club a poussé Sandro Wagner à s’excuser pour ce qui s’était passé. Une semaine plus tard, il a ensuite été limogé. Il avait perdu le contrôle du vestiaire. »

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Dans quels clubs Mads Pedersen et Sandro Wagner sont-ils désormais sous contrat ?

Lors de la saison 2025/26, Pedersen figurait encore dans le groupe de Wagner lors des trois premiers matches de Bundesliga, avant de ne plus du tout faire partie de l’effectif d’Augsbourg jusqu’à la fin novembre.

Wagner a finalement été limogé à la suite d’une défaite 0-3 contre Hoffenheim, avant que Manuel Baum ne prenne les rênes du FCA. Sous ses ordres, Pedersen a ensuite été utilisé plus régulièrement, avant qu’une blessure au genou ne le freine de nouveau en fin de saison.

Désormais, Pedersen porte le maillot du pensionnaire de 2. Bundesliga, le Hertha Berlin, tandis que Wagner, après neuf mois sans emploi, a récemment signé comme nouvel entraîneur principal de Hanovre 96.