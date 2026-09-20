Pronostic Atletico Madrid vs Real Madrid 20/09/2026 : les Colchoneros peuvent créer la surprise

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Colchoneros évitent la défaite face à un Real Madrid en pleine forme lors du derby madrilène.

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Les meilleurs paris pour Atletico Madrid vs Real Madrid

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atletico Madrid 2-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Atletico Madrid - Jonathan David, Ademola Lookman ; Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinicius Junior

Double chance - Atletico Madrid/Match nul à la cote de

Après six journées de Liga, le classement prend déjà la forme à laquelle on nous a habitués ces dernières années. Le Barça trône au sommet avec 18 points, tandis que le Real Madrid est deuxième avec 15 points, et l'Atleti troisième avec 13 points. La saison dernière, pourtant, l'Atleti avait manqué la troisième place, battu par Villarreal lors de la dernière journée de la campagne.

Les hommes de Diego Simeone ont connu un début de Liga relativement serein cette saison, compte tenu des rebondissements de l'été autour de Julian Alvarez. Ils ont confirmé leurs ambitions de podium avec une correction infligée à l'Osasuna, 4-0, mercredi soir. Ce résultat leur a permis de rester au contact des deux premiers, et leur objectif ce week-end est de doubler le Real pour prendre la deuxième place.

Sous la houlette de José Mourinho, le Real Madrid a livré des résultats positifs cette saison. Les Merengues n'ont été battus qu'une seule fois, par le Real Betis, mais ils ont rebondi de belle manière. Los Blancos ont enchaîné trois victoires de rang depuis cette défaite, dont un succès en Ligue des Champions face à l'Inter Milan.

Cependant, leurs prestations n'ont pas toujours été à la hauteur de ces résultats, comme l'a montré leur sortie de milieu de semaine. Le Real menait pourtant confortablement 2-0 face à Elche avant d'en encaisser deux. Il a fallu un but de Carlos Espi à la 91e minute pour s'offrir les trois points, ce qui a valu à Mourinho de critiquer le manque d'efficacité offensive de son équipe.

Les effectifs probables pour Atletico Madrid vs Real Madrid

Composition attendue de l'Atletico Madrid : Oblak, Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo, Lee, Koke, Cardoso, Baena, Lookman, David

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé

Les deux Madrid affichent une grande forme

La force de l'Atleti réside au stade Metropolitano. La saison dernière, les Colchoneros n'ont perdu que trois de leurs 19 rencontres de championnat devant leur public. Simeone tiendra à améliorer ce bilan cette saison en évitant la défaite face au rival de la ville.

Le Real affichait la meilleure forme à l'extérieur de Liga la saison dernière, mais les Merengues ont eu du mal à s'imposer sur ce terrain. Ils restent également sur une série de trois victoires consécutives et ont remporté les deux dernières confrontations directes. Le problème, c'est que Los Blancos sont un peu fébriles sur les déplacements et pourraient ne pas livrer leur meilleure prestation.

Les hôtes abordent cette rencontre après deux victoires consécutives en championnat, exactement ce qu'il leur fallait avant le derby. L'Atleti s'était imposé 5-2 dans cette confrontation la saison dernière. Les Colchoneros n'ont perdu qu'une seule des sept dernières réceptions face au Real dans ce derby, avec trois victoires et trois nuls pour chaque équipe. Cependant, le Real n'a perdu que deux des huit dernières confrontations toutes compétitions confondues, ce qui plaide pour un partage des points.

Pronostic 1 Atletico Madrid vs Real Madrid : Double chance - Atletico Madrid/Match nul à la cote de 1,69 sur Betclic

David aborde le derby avec confiance

Jonathan David a rejoint l'Atletico Madrid le 1er septembre, prêté par la Juventus. Simeone a limité son temps de jeu depuis son arrivée, mais l'attaquant a bien débuté la rencontre en milieu de semaine face à l'Osasuna. Le Canadien a marqué et a également délivré une passe décisive à ses coéquipiers.

David avait déjà marqué lors d'une entrée en jeu de 30 minutes le week-end dernier à l'extérieur face à la Real Sociedad. Sa confiance sera au plus haut à l'aube de ce derby. Avec deux buts et une passe décisive lors de ses deux dernières apparitions, il représentera une menace pour un Real qui a du mal à garder sa cage inviolée.

David n'était pas parvenu à retrouver son meilleur niveau à la Juventus, mais il tiendra à marquer les esprits à l'Atleti. Avec Alvarez absent pour cette rencontre en raison d'une blessure musculaire, il devrait débuter la partie dès le coup d'envoi. Ainsi, si l'Atleti parvient à inscrire quelques buts, il fait figure de candidat sérieux pour en marquer un.

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Vini espère peser sur la rencontre

Avec autant de joueurs créatifs sur la pelouse des deux côtés, il est difficile d'en désigner un seul capable d'influencer le match. Vinicius Junior fait néanmoins figure de candidat précoce au titre de meilleur passeur de Liga, actuellement à une unité du leader, Anthony Gordon. Vini a délivré une passe décisive lors de la victoire 4-1 face au Rayo Vallecano le week-end dernier.

Cela porte son total à trois passes décisives cette saison en six apparitions. Après un match blanc la dernière fois, il sera désireux de peser sur cette rencontre. Il convient de noter que Vini avait marqué à deux reprises lors de la victoire du Real dans le match aller la saison dernière.

Vini avait également délivré une passe décisive lors de la défaite 5-2 du Real face à l'Atleti au Metropolitano la saison passée. À ce jour, Vini a créé 13 occasions en Liga, à égalité à la cinquième place du championnat avec Jude Bellingham et Unai Lopez. Avec une moyenne de 2,3 occasions créées par match, il devrait de nouveau délivrer une passe décisive ce week-end.

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