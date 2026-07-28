Le Bayer Leverkusen est engagé cette saison sur la scène nationale comme internationale. Pour pouvoir suivre en direct les matches du Bayer dans toutes les compétitions, vous avez toutefois besoin de plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs.

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les rencontres du Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches du B04 en direct à la TV et en livestream ?

Voir Bayer Leverkusen en direct à la TV et en livestream en Bundesliga, en Europa League et en DFB-Pokal

En Bundesliga, Sky et DAZN se partagent cette saison la diffusion des matches. Les rencontres du vendredi ainsi que tous les matches individuels du samedi sont diffusés en exclusivité sur Sky.

Vous pouvez retrouver la diffusion en livestream de la chaîne payante sur WOW et dans l’application SkyGo.

DAZN diffuse aussi la Bundesliga cette saison, notamment sous forme de multiplex. Le samedi ainsi que lors des semaines anglaises, vous pouvez suivre les matches en parallèle dans le multiplex Bundesliga sur DAZN . En outre, la chaîne payante diffuse les rencontres du dimanche en direct et en exclusivité à la TV et en livestream. DAZN propose la Bundesliga en livestream sur son site internet ou dans l’application DAZN.

La Bundesliga est également visible en clair cette saison. Sat.1 diffuse des matches à certaines dates sélectionnées, par exemple lors de l’ouverture de la phase aller et de la phase retour, ou lors du dernier match du vendredi avant la trêve hivernale. Après la reprise de Sky , RTL propose en outre quelques diffusions de Bundesliga en clair.

En Europa League, vous pouvez suivre les matches du Bayer Leverkusen en direct sur RTL . Certaines rencontres sélectionnées sont diffusées en intégralité en clair sur RTL ou Nitro.

La majorité des matches est toutefois diffusée en livestream sur RTL+. Même si RTL est une chaîne en clair, RTL+ est une plateforme payante.

Cette saison, Sky diffuse tous les matches de DFB-Pokal en direct et dans leur intégralité en pay-TV et en livestream. En outre, des rencontres sélectionnées sont diffusées en clair à chaque tour de coupe.

Pour la diffusion gratuite de la DFB-Pokal à la télévision, ce sont l’ARD et la ZDF qui en ont la charge.

Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches du B04 en direct à la TV et en livestream ? Live ticker sur SPOX

SPOX suit pour vous certaines rencontres du Bayer Leverkusen via son live ticker. Vous pouvez retrouver les live tickers des matches du B04 sur notre page d’accueil. C’est par ici

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Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches du B04 en direct à la TV et en livestream ? Le club en bref