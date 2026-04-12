La Bundesliga attire chaque année des millions de spectateurs. Grâce à leur aura mondiale, le BVB Dortmund et le Bayern Munich séduisent également un public bien au-delà des frontières allemandes. Voici où suivre en direct tous les matchs de ce championnat phare.

Bundesliga, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

Combien de temps encore Sky et DAZN détiennent-ils les droits TV ?

Depuis la saison 2025/26, le parcage des droits a évolué et nécessite désormais deux abonnements pour tout voir.

D’une part, Sky retransmet la rencontre du « vendredi sous les projecteurs » qui ouvre la journée, ainsi que toutes les affiches du samedi. L’opérateur câblé diffuse les rencontres aussi bien à la télévision linéaire qu’en streaming sur SkyGo et WOW.

À compter de cette saison, l’émission phare du samedi est désormais diffusée sur DAZN. En plus des retransmissions en direct des matchs du dimanche, exclusives à la plateforme, un livestream complémentaire sera proposé sur le site et l’application. Ces droits, attribués aux deux diffuseurs, restent valables jusqu’à l’issue de l’exercice 2028/2029.

En outre, plusieurs rencontres sélectionnées en début et en fin de saison seront proposées en clair à la télévision, principalement sur Sat.1.

Bundesliga : tous les détails de la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ? Suivi en direct sur SPOX.

Impossible de regarder les rencontres en direct ? Rendez-vous sur notre page d’accueil pour suivre le live-ticker de certaines affiches, notamment celles du Bayern et du BVB.

Guide TV et streaming de la Bundesliga : où voir quel match en direct en Allemagne ? Le récapitulatif.