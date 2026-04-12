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Bundesliga : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

Bundesliga
Augsburg
Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Borussia Dortmund
M'Gladbach
Eintracht Francfort
FC Heidenheim
FC Koeln
Fribourg
Hambourg
Hoffenheim
Mayence
RB Leipzig
St.Pauli
Union Berlin
VfB Stuttgart
Werder Brême
Wolfsburg

Vous trouverez ici toutes les informations concernant la diffusion des matchs de Bundesliga à la télévision et en streaming.

La Bundesliga attire chaque année des millions de spectateurs. Grâce à leur aura mondiale, le BVB Dortmund et le Bayern Munich séduisent également un public bien au-delà des frontières allemandes. Voici où suivre en direct tous les matchs de ce championnat phare.

Bundesliga, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

FC Koeln vs Werder Brême
BeIN SPORTS MAX 6
VfB Stuttgart vs Hambourg
BeIN SPORTS MAX 8
Mayence vs Fribourg
BeIN SPORTS MAX 5

Combien de temps encore Sky et DAZN détiennent-ils les droits TV ?

Depuis la saison 2025/26, le parcage des droits a évolué et nécessite désormais deux abonnements pour tout voir. 

D’une part, Sky retransmet la rencontre du « vendredi sous les projecteurs » qui ouvre la journée, ainsi que toutes les affiches du samedi. L’opérateur câblé diffuse les rencontres aussi bien à la télévision linéaire qu’en streaming sur SkyGo et WOW.

Profitez dès maintenant de la Premier League, de la Coupe d’Allemagne et de bien plus encore pour 24,99 € par mois en tant que nouveau client Sky.

À compter de cette saison, l’émission phare du samedi est désormais diffusée sur DAZN. En plus des retransmissions en direct des matchs du dimanche, exclusives à la plateforme, un livestream complémentaire sera proposé sur le site et l’application. Ces droits, attribués aux deux diffuseurs, restent valables jusqu’à l’issue de l’exercice 2028/2029.

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En outre, plusieurs rencontres sélectionnées en début et en fin de saison seront proposées en clair à la télévision, principalement sur Sat.1.

Bundesliga : tous les détails de la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ? Suivi en direct sur SPOX.

Impossible de regarder les rencontres en direct ? Rendez-vous sur notre page d’accueil pour suivre le live-ticker de certaines affiches, notamment celles du Bayern et du BVB.

Guide TV et streaming de la Bundesliga : où voir quel match en direct en Allemagne ? Le récapitulatif.

FaitEn bref
OrganisateurDFL
Fondation24 août 1963
Équipes 18
Journées34
Joueur le plus capé (sélection)Karl-Heinz Körbel (602) 
Meilleur buteurGerd Müller (365)
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