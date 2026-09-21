Jürgen Schwarz
Traduit par
Patrik Schick regrette le timing « malheureux » de la trêve internationale alors que l’attaquant du Bayer Leverkusen poursuit sa série historique de buts
L’attaquant regrette le moment de la pause
Schick estime que la prochaine trêve internationale arrive à un moment mal choisi, car elle risque de perturber son impressionnante série de bonnes performances. Ces inquiétudes ont été exprimées peu après sa volée clinique qui a débloqué la situation et mis Leverkusen sur la voie d’une victoire 2-0 contre Leipzig à la BayArena. Miguel Gutierrez a ensuite doublé l’avantage en seconde période pour assurer le maximum de points à l’équipe de Carles Martinez Novell et la hisser à la cinquième place.
- ANP
L’attaquante de la Tchéquie exprime sa frustration
En trouvant le chemin des filets lors des quatre premières journées, Schick a égalé la marque historique de Stefan Kiessling établie lors de la saison 2009-2010. Malgré cela, l’attaquant tchèque estimait que son total aurait pu être encore plus élevé si l’élan sur la scène nationale n’avait pas été interrompu par une pause de trois semaines. Évoquant sa forme prolifique et le mauvais timing de cette trêve, Schick a déclaré à DAZN : « J’aurais pu marquer deux ou trois buts de plus. Mais dans l’ensemble, nous avons vraiment fait du très bon travail. Malheureusement, la trêve internationale arrive maintenant. »
La solidité défensive saluée
Si Schick a attiré l'attention pour ses qualités offensives, l'entraîneur Martinez Novell a atteint un cap important en enchaînant trois clean sheets lors de ses trois premiers matches compétitifs à domicile, égalant un record établi par Rudi Voller en 2000. Cette base défensive s'est révélée décisive pour museler complètement la ligne d'attaque de Leipzig pendant les quatre-vingt-dix minutes.
Pour souligner la discipline et l'organisation collective de l'équipe, le gardien Mark Flekken a ajouté au micro de DAZN : « Défensivement, nous avons fait exactement ce que nous voulions faire. Le contre-pressing a été bon, nous avons provoqué de bonnes fautes. Nous avons été très bons défensivement. Tout s'est mis en place. »
- Getty Images Sport
La forme contrastée définit des rivaux
Cette trêve de trois semaines en championnat offre à Leverkusen une fenêtre idéale pour préserver la condition physique de son effectif avant un calendrier exigeant sur la scène nationale et européenne. Les hommes de Martinez Novell tenteront de conserver leur tranchant offensif, après avoir inscrit au moins deux buts lors de chacun de leurs six premiers matches officiels. À l’inverse, un Leipzig en difficulté, relégué à la neuvième place, doit profiter de cette pause pour remédier à ses problèmes en déplacement après quatre défaites consécutives à l’extérieur en championnat.
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