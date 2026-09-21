Si Schick a attiré l'attention pour ses qualités offensives, l'entraîneur Martinez Novell a atteint un cap important en enchaînant trois clean sheets lors de ses trois premiers matches compétitifs à domicile, égalant un record établi par Rudi Voller en 2000. Cette base défensive s'est révélée décisive pour museler complètement la ligne d'attaque de Leipzig pendant les quatre-vingt-dix minutes.

Pour souligner la discipline et l'organisation collective de l'équipe, le gardien Mark Flekken a ajouté au micro de DAZN : « Défensivement, nous avons fait exactement ce que nous voulions faire. Le contre-pressing a été bon, nous avons provoqué de bonnes fautes. Nous avons été très bons défensivement. Tout s'est mis en place. »



