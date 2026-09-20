Le Français Michael Olise, star du Bayern Munich, a attiré tous les regards avec un look inhabituel lors de la visite officielle de l'équipe à la fête de l'Oktoberfest à Munich, après être apparu coiffé d'un bonnet en laine bleu voyant orné d'une croix violette, complétant ainsi sa tenue bavaroise traditionnelle.

Olise portait un bonnet de la marque de luxe « Chrome Hearts », baptisé « Blue and Purple Cross Patch Cashmere Beanie », dont la valeur atteint actuellement environ 3 500 euros sur Internet, selon ce qu'a rapporté le journal allemand « Bild ».

Les joueurs du Bayern Munich ainsi que les staffs technique et administratif sont arrivés sur la Theresienwiese à bord de deux bus, avant de se diriger vers la tente Käfer. Alors qu'un certain nombre de stars de l'équipe, au premier rang desquels Jamal Musiala et Harry Kane, prenaient des photos souvenirs, Olise est apparu sous un tout autre jour.

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Le joueur français s'est faufilé entre ses coéquipiers et les caméras de télévision, avant d'entrer au premier étage de la tente à bière, les cheveux tirés en arrière, et il n'était pas facile de le reconnaître autrement que par son bonnet bleu voyant et ses lunettes de soleil sombres.

Cette apparition intervient après une série de situations qui ont reflété la nature calme et réservée d'Olise, loin des projecteurs, malgré son début de saison en fanfare avec le Bayern Munich, après avoir inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 7 matches, tout en étant élu homme du match à 4 reprises.

Olise avait auparavant refusé d'accorder une interview aux médias après avoir été désigné homme du match, et s'était contenté d'une interview silencieuse ayant duré plus d'une minute à l'issue de la rencontre face à Bodø/Glimt.

IMAGO

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Il n'en a pas été autrement lors de la réception organisée en l'honneur du titre par le ministre-président bavarois Markus Söder, où Olise était pratiquement le seul joueur à éviter de regarder la caméra, et où il a choisi de se placer au dernier rang lors de la photo de groupe avec l'équipe et le staff technique.

Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a commenté la personnalité du joueur sur le ton de la plaisanterie : « S'il boit un litre ou deux de bière, il se détendra certainement un peu. »

Hainer a ajouté qu'Olise était quelqu'un de calme de nature, qui ne montrait pas beaucoup de sa personnalité devant les gens, affirmant que le club l'avait recruté pour jouer au football, et non pour divertir, mais qu'en revanche il était « extrêmement aimable » lorsqu'il était loin des projecteurs.

Olise n'a pas été le seul à afficher un look remarqué, puisque le Canadien Alphonso Davies est apparu portant des lunettes de soleil sportives à verres miroir blanc et bleu, les couleurs du Bayern Munich.

Davies avait manqué la sélection canadienne pour passer sa lune de miel avec son épouse Shiann, après leur mariage près de Paris en juillet dernier.

Le capitaine Manuel Neuer a également assisté à l'Oktoberfest seul, après la naissance de son deuxième enfant, tandis qu'Ines Sarah Leimer, épouse de Konrad Laimer, a elle aussi attiré les regards en apparaissant avec un ventre arrondi, le couple attendant son deuxième enfant.

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