Un rapport de presse a salué, ce lundi, les performances du duo du Barça, Raphinha et Lamine Yamal, cette saison.

Outre la révélation de Raphinha, en attaquant insatiable de buts, l'entraîneur Hansi Flick dispose également de Lamine Yamal, qui réalise un début de saison remarquable avec un total de buts record.

Le journal « Mundo Deportivo » a écrit : « Le duo du Barça est, sans conteste, le plus prolifique des grands championnats européens. »

Le duo compte 19 buts et 7 passes décisives en Liga, un total qui devance largement celui du duo du Real Madrid, Mbappé (7 buts et deux passes décisives) et Bellingham (3 buts et 3 passes décisives), qui totalisent 10 buts et 5 passes décisives. La troisième place est occupée par le duo du Rayo Vallecano, Camello (7 buts et une passe décisive) et Álvaro García (deux buts et deux passes décisives), avec un total de 9 buts et 3 passes décisives.

La quatrième place est occupée par le duo de Manchester City, avec 8 buts et deux passes décisives, grâce à Haaland (5 buts et 0 passe décisive) et Rayan Cherki (3 buts et deux passes décisives).

Le Bayern Munich compte Olise (4 buts et deux passes décisives) et Kane (3 buts et 0 passe décisive).

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Le duo du club allemand a inscrit, toutes compétitions confondues (ils y ont déjà participé à 4), 14 buts et délivré 5 passes décisives.

Quant au total des buts de Raphinha et Lamine, en Liga et en Ligue des champions, il s'élève à 22 buts et 9 passes décisives.

En y regardant de plus près, on constate que les deux joueurs, que ce soit comme buteurs, passeurs ou dans les deux rôles, ont contribué à 27 des 36 buts du Barça : 24 sur 31 en Liga et 4 sur 5 en Ligue des champions.

Un chiffre impressionnant. Et sur le seul match face au Racing, ils ont contribué à 6 des 7 buts.

Parmi les 27 buts auxquels ils ont contribué, l'un a délivré une passe décisive et l'autre a marqué sur quatre d'entre eux.