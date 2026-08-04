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Copa Sudamericana

Copa Sudamericana Overview

Neymar

'I gave my blood' - Neymar confirms Brazil retirement

Neymar has officially confirmed his retirement from the Brazil national team following a disappointing 2026 World Cup campaign under Carlo Ancelotti. The Santos superstar also took the opportunity to hit back at recent media reports claiming he has been "bullying" younger team-mates in the Vila Belmiro dressing room.

NeymarBrazil
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Copa Sudamericana, fixtures & results

Wednesday 29 July
Gremio badge
Gremio
GRE
0
Bolivar badge
Bolivar
BOL
1
FT
agg 2 - 4
O'Higgins badge
O'Higgins
OHI
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
FT
agg 1 - 1
pen 3 - 4
Caracas badge
Caracas
CAR
0
Santa Fe badge
Santa Fe
SFE
3
FT
agg 0 - 5
Monday 10 August
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
Recoleta badge
Recoleta
REC
Bolivar badge
Bolivar
BOL
Sao Paulo badge
Sao Paulo
SAP
Tuesday 11 August
Tigre badge
Tigre
TIG
Montevideo City Torque badge
Montevideo City Torque
CAT
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Palmeiras crestPalmeiras21145238162247
W
L
W
W
W
2Flamengo crestFlamengo20116337181939
D
D
W
W
L
3Athletico Paranaense crestAthletico Paranaense2111462819937
D
W
W
W
W
4Fluminense crestFluminense219753025534
D
D
D
D
L
5Bahia crestBahia218852925432
D
D
D
W
W
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