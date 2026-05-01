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USL Super League
USL Super League Overview
USL Super League, fixtures & results
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Friday 14 August
Thursday 20 August
Friday 21 August
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Brooklyn FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Carolina Ascent FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|DC Power FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Dallas Trinity FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Fort Lauderdale United FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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