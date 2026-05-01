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USL Super League

USL Super League Overview

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USL Super League, fixtures & results

Friday 14 August
Lexington SC badge
Lexington SC
LEX
Brooklyn FC badge
Brooklyn FC
BRO
DC Power FC badge
DC Power FC
DCP
Carolina Ascent FC badge
Carolina Ascent FC
CAS
Fort Lauderdale United FC badge
Fort Lauderdale United FC
FLU
Sporting JAX badge
Sporting JAX
JAX
Dallas Trinity FC badge
Dallas Trinity FC
DTR
Tampa Bay Sun FC badge
Tampa Bay Sun FC
TBS
Thursday 20 August
Brooklyn FC badge
Brooklyn FC
BRO
DC Power FC badge
DC Power FC
DCP
Friday 21 August
Sporting JAX badge
Sporting JAX
JAX
Tampa Bay Sun FC badge
Tampa Bay Sun FC
TBS
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Brooklyn FC crestBrooklyn FC00000000
2Carolina Ascent FC crestCarolina Ascent FC00000000
3DC Power FC crestDC Power FC00000000
4Dallas Trinity FC crestDallas Trinity FC00000000
5Fort Lauderdale United FC crestFort Lauderdale United FC00000000
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