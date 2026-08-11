Palpite Bolívar x São Paulo - Copa Sul-Americana

Veja os palpites para a partida entre Bolívar x São Paulo, válida pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (11), às 21h30.

Melhores palpites para Bolívar x São Paulo

Vitória do Bolívar com odds de 1.85 na Betano

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.82 na Betano

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.70 na Betano

Segundo oponente brasileiro em sequência para o Bolívar.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

A então fase negativa do Grêmio não pode diminuir o feito do Bolívar ao bater a equipe brasileira nos dois jogos do duelo eliminatório para se garantir nas oitavas, até porque, o próprio São Paulo sofreu e não teve o poder de capitalizar nesse momento em confronto pelo Campeonato Brasileiro.

Oscilações durante as partidas têm custado bastante ao São Paulo no Campeonato Brasileiro. A derrota de virada no final de semana para o Tricolor Gaúcho foi a segunda neste roteiro nos últimos três compromissos, incapaz de segurar a vantagem na etapa complementar.

Prováveis escalações de Bolívar e São Paulo

Bolívar: Lampe, Sagredo, Echeverria, Arreagas, Sagredo, Melgar, Paz, Romero, Matheus, Rodríguez e Asprilla

São Paulo: Rafael, Ramon, Arboleda, Osorio, Wendell, P. Maia, Danielzinho, M. Antônio, Luciano, Artur e Calleri

Domínio mandante tem sido natural

Duas equipes brasileiras já visitaram a casa do Bolívar nesta temporada, uma em meio à temporada superior ao São Paulo e outra com um desempenho inferior, e o resultado foi o mesmo para Fluminense e Grêmio, derrotados em jogos nos quais o Bolívar exerceu sua superioridade no Hernando Siles.

Os desafios impostos pelo Bolívar são maiores do que aqueles que o São Paulo encarou em partidas fora de casa no torneio continental, tendo acumulado dois empates e uma vitória magra em três compromissos como visitante na Copa Sul-Americana.

Palpite 1 Bolívar x São Paulo: Vitória do Bolívar com odds de 1.85 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Ataque incessante dos donos da casa

O desafio extra da altitude por si só já torna a missão são-paulina mais complicada do que em qualquer um dos seus jogos fora de casa na boa campanha que realiza na Copa Sul-Americana, tendo navegado a sua chave com relativa tranquilidade como um dos poucos invictos na competição.

O Bolívar marcou múltiplos gols em casa nos duelos contra Grêmio e Fluminense, nada fora do comum para uma equipe que escolhe conscientemente muitas vezes atacar de maneira frenética para explorar as vantagens obtidas no Hernando Siles diante de adversários que sofrem na adaptação a este contexto específico.

Palpite 2 Bolívar x São Paulo: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.82 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Bolívar raramente não é vazado

Embora de forma geral os resultados e o desempenho justifiquem a postura agressiva do Bolívar no Hernando Siles, inevitavelmente a equipe boliviana também fica um pouco mais vulnerável defensivamente quando escolhe atacar dessa maneira diante do seu torcedor.

O Grêmio marcou dois na derrota fora de casa por 3 a 2 contra o Bolívar na fase anterior e, embora a comparação de chances deixe claro que o Bolívar tenha merecido a vitória naquela partida, o Grêmio recebeu múltiplas chances claras. Mesmo potencialmente com um resultado negativo, o São Paulo pode tranquilamente sair da Bolívia com pelo menos um gol no placar.

Palpite 3 Bolívar x São Paulo: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.