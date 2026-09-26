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World Cup Qualification CONCACAF

World Cup Qualification CONCACAF Overview

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World Cup Qualification CONCACAF, fixtures & results

Thursday 26 November
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USA
USA
El Salvador badge
El Salvador
SLV
Jamaica badge
Jamaica
JAM
Costa Rica badge
Costa Rica
CRC
Friday 27 November
Canada badge
Canada
CAN
Panama badge
Panama
PAN
Mexico badge
Mexico
MEX
Haiti badge
Haiti
HTI
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Juventus crestJuventus11005053
W
2Crystal Palace crestCrystal Palace11004043
W
3Sparta Prague crestSparta Prague11004133
W
4Besiktas crestBesiktas11004133
W
5Union St.Gilloise crestUnion St.Gilloise11003033
W
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