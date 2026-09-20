Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Manchester City s'impose largement et poursuive ainsi son excellent début de saison.

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Les meilleurs paris pour Manchester City vs Sunderland

1N2 & Les 2 équipes marquent - Manchester City & non à la cote de 1,99 sur Unibet

Joueur 1+ passe décisive - Rayan Cherki pour au moins 1 passe décisive à la cote de 2,33 sur Unibet

Premier buteur - Erling Haaland à la cote de 3,35 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-0 Sunderland

Pronostic des buteurs : Manchester City - Erling Haaland x2, Rayan Cherki

Les inquiétudes concernant les performances de Manchester City après le départ de Pep Guardiola semblent s'estomper. Les Cityzens ont débuté la saison en fanfare sous la houlette d'Enzo Maresca, remportant tous les matchs auxquels ils ont pris part.

City sera porté par sa victoire dans le derby de Manchester, même si celle-ci fut quelque peu chanceuse et assurément controversée. Cela faisait suite à un début convaincant en Ligue des Champions, avec un succès 2-0 à l'extérieur face au FC Porto. En recevant pour ce match, les Skyblues partent grands favoris pour conserver leur place en tête du championnat.

Sunderland a découvert la Ligue Europa mercredi soir. Les Black Cats n'ont pas déçu leurs supporters en s'imposant 1-0 face à AZ Alkmaar. Cependant, ce qui inquiète Régis Le Bris, c'est la forme de son équipe en championnat face aux grosses cylindrées.

Le week-end dernier, Arsenal s'est déplacé au Stadium of Light et l'a emporté 2-0, après un nul 2-2 dans cette même confrontation la saison passée. Sunderland affronte désormais le dauphin de la saison dernière, mais cette fois à l'Etihad. Malgré un match nul et vierge lors du match retour de la saison passée, la forme des Black Cats à l'extérieur a laissé à désirer.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Sunderland

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Allan, Cherki, Semenyo, Haaland

Composition attendue de Sunderland : Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Alderete, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey

Une défense mancunienne en net progrès

Manchester City ne montre aucun signe de faiblesse. Les Skyblues ont remporté cinq matchs de suite toutes compétitions confondues depuis leur défaite en Community Shield face à Arsenal. Les hôtes n'ont perdu que deux de leurs 19 rencontres de championnat à l'Etihad Stadium la saison dernière.

Cela laisse présager un après-midi de dimanche extrêmement difficile pour Sunderland. Les Black Cats n'ont pas brillé à l'extérieur, avec huit défaites en 19 déplacements et seulement cinq victoires. Après deux matchs à l'extérieur en championnat cette saison, les visiteurs restent sans victoire, avec un nul et une défaite.

Ce qui est encourageant pour City, cependant, c'est la solidité de son arrière-garde. Les Cityzens ont gardé leur cage inviolée lors de trois matchs consécutifs toutes compétitions confondues, tandis que quatre des cinq derniers matchs de Sunderland n'ont vu qu'une seule équipe marquer. Aucune des trois dernières confrontations directes n'a vu les deux équipes marquer, c'est pourquoi il est intéressant de miser sur les hôtes pour garder leur cage inviolée.

Pronostic 1 Manchester City vs Sunderland : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Manchester City & non à la cote de 1,99 sur Unibet

Le talent créatif de Cherki pour percer un bloc bas

Si le match à domicile de Sunderland face à Arsenal donne une indication, Le Bris devrait opter pour un bloc bas à l'Etihad. Jouer en contre-attaque et servir Brian Brobbey avait posé des problèmes aux champions et compliqué la tâche d'Arsenal pour trouver la faille. Il aura finalement fallu une frappe magnifique de Bruno Guimaraes pour venir à bout de la résistance de Sunderland.

City, cependant, peut s'y prendre différemment, surtout à domicile. La créativité et le jeu de jambes rapide de Rayan Cherki dans et autour de la surface sont difficiles à contrer. Il a le don de se faufiler entre les défenseurs et utilise son centre de gravité bas à son avantage. Cherki est déjà le meilleur passeur de City en championnat.

Il compte deux buts et deux passes décisives en quatre matchs de Premier League et espère se rattraper après le derby de Manchester. Le Français n'a joué que 45 minutes et n'a pas pu influencer la rencontre comme il l'aurait souhaité. Après avoir totalisé 12 passes décisives en championnat la saison dernière, Cherki devrait à nouveau atteindre la barre des dix cette saison. Il est en mesure de faire la différence face à Sunderland.

Pronostic 2 Manchester City vs Sunderland : Joueur 1+ passe décisive - Rayan Cherki pour au moins 1 passe décisive à la cote de 2,33 sur Unibet

Haaland veut ajouter Sunderland à son tableau de chasse

Erling Haaland a affronté 25 adversaires différents en Premier League depuis son arrivée à Manchester City. Il a marqué contre 24 d'entre eux, Sunderland étant la seule équipe à avoir réussi à museler le Norvégien. L'attaquant aura cette statistique en tête en foulant la pelouse de l'Etihad ce week-end.

Trouver le chemin des filets mettrait enfin fin à cette statistique et signifierait que Haaland a désormais marqué contre toutes les équipes de Premier League affrontées. Il a été le meilleur joueur de City lors du derby la semaine dernière, avec un xG (buts attendus) de 0,87.

Plus important encore, Haaland est sur une série de six buts lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Il occupe déjà la tête du classement des buteurs, avec quatre buts en autant de matchs de championnat cette saison. Chacun de ses buts lors de ses quatre derniers matchs a ouvert le score, un scénario qui pourrait bien se reproduire ce week-end.

Pronostic 3 Manchester City vs Sunderland : Premier buteur - Erling Haaland à la cote de 3,35 sur Unibet

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