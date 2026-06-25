6月26日のサッカーワールドカップ見どころ｜日本vsスウェーデンなど6試合
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エクアドルvsドイツ｜グループE第3節
キックオフ：2026年6月26日(金)5:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループE最終節でエクアドル代表とドイツ代表が激突する。
エクアドルはここまで1分1敗と苦しい状況に立たされている。初戦でコートジボワールに0-1で敗れると、第2戦ではキュラソー相手にスコアレスドロー。2試合で無得点と攻撃面に課題を残しており、ノックアウトステージ進出のためにはドイツ戦で勝利が求められる崖っぷちの状況だ。
対するドイツは初戦でキュラソーに7-1と大勝すると、第2戦ではコートジボワールに先制を許しながらも2-1で逆転勝利。開幕2連勝でグループ首位通過をほぼ確実にした状態で最終節を迎える。特にコートジボワール戦では途中出場のウンダフが2得点を挙げるなど、選手層の厚さも示した。
この試合の見どころは、後がないエクアドルがドイツの攻撃力にどう立ち向かうかだ。エクアドルはここまで無得点ながら守備面では大崩れしておらず、まずはドイツの強力な攻撃陣を抑えながら勝機をうかがいたい。一方のドイツは2試合で9得点を記録しており、複数の選手が得点を記録できるという強みがある。試合を支配しながら相手ゴールへ迫る展開が予想される。勝利が必要なエクアドルがどれだけリスクを冒して前に出ることができるか、反対にドイツがカウンターで仕留めるという展開にもなりそうだ。
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キュラソーvsコートジボワール｜グループE第3節
キックオフ：2026年6月26日(金)5:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループE最終節でキュラソー代表とコートジボワール代表が対戦する。
ワールドカップ初出場のキュラソーはここまで1分1敗。初戦ではドイツに1-7で大敗したものの、第2戦ではエクアドルと0-0で引き分け、歴史的な勝ち点を手に入れた。守備面で立て直しが大きな成果を見せたチームは続くコートジボワール戦でも同様の戦いを見せ、さらには得点を奪って初勝利を目指す。
一方のコートジボワールは初戦でエクアドルに1-0で勝利したものの、続く第2戦ではドイツ相手に先制点を決めながらも、後半に2失点して1-2で逆転負け。それでも勝点3でグループ2位につけており、同国史上初のノックアウトステージ進出に向けてあっと一歩と言う状況でグループ最終節を迎える。
この試合の見どころは、突破へ向けて勝利が必要なキュラソーが、コートジボワールの強力なフィジカルと攻撃力にどう立ち向かうかだ。キュラソーはドイツ戦で大量失点を喫した一方、第2戦では粘り強い戦いを見せて勝点1を獲得。まずは守備組織を維持しながら、少ないチャンスをものにしたいところだ。対するコートジボワールは、ドイツ戦で逆転負けを喫したものの、強豪相手にも十分に戦える力を示した。フィジカルの強さや球際の激しさに加え、ディオマンデを中心としたカウンターの鋭さは大きな武器だ。エクアドルを封じ込めた相手守備陣を攻略できるか注目だ。
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日本vsスウェーデン｜グループF第3節
キックオフ：2026年6月26日(金)8:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
日本代表がFIFAワールドカップ2026グループF最終節で強力な攻撃陣を擁するスウェーデン代表と対戦する。
日本は初戦でオランダと2-2で引き分け、続く第2戦でチュニジアを4-0で下し、グループステージ突破へ大きく前進した。オランダとの初戦では2度のビハインドを追いついて勝点1を獲得し、続くチュニジア戦では攻守にわたって安定したパフォーマンスを披露。グループ首位通過を懸けて迎えるスウェーデン戦は、今大会の日本の現在地を測る重要な一戦となる。前線のタレント相手に守護神の鈴木彩を中心にどこまでしのげるか。
対するスウェーデンは初戦のチュニジア戦で5-1の完勝をするも、続くオランダ戦では反対に1-5で力の差を見せつけられた。2試合で6得点を記録するなど、ギェケレシュとイサクの自慢の攻撃陣が期待通りのプレーを見せる一方で、守備陣は6失点と大会前から指摘されていた不安定さが露呈している。日本との一戦は実質的にグループ2位を懸けた戦いとなる中、初戦のようなパフォーマンスを再現できるか注目だ。
この試合の見どころは、日本の組織力がスウェーデンの強力アタッカー陣を抑え込めるかだ。日本はここまで全員が連動した守備と素早いトランジションで結果を残してきた。一方のスウェーデンは、個の能力で局面を打開できる選手を前線に揃えており、少ないチャンスでも得点につなげる力を持つ。また、中盤の攻防も大きな焦点となる。日本は鎌田を中心にボールを保持し、サイドの中村らを活かしながらスウェーデンゴールに迫れるか。スウェーデンも前線から強度の高い守備を仕掛けてくる。どちらがセカンドボールを回収し、自分たちのリズムで試合を進められるかが勝敗を左右する重要なポイントとなりそうだ。日本が持ち味であるスピードと連係でスウェーデン守備陣を攻略するのか、それともスウェーデンがフィジカルと決定力を生かして主導権を握るのか。ラウンド32を見据える上でも見逃せない好カードとなる。
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チュニジアvsオランダ｜グループF第3節
キックオフ：2026年6月26日(金)8:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
日本代表の所属するFIFAワールドカップ2026グループF最終節でチュニジア代表とオランダ代表が対戦する。
チュニジアは大会期間中に指揮官交代に踏み切るも、スウェーデンに1-5、日本に0-4で敗れて2連敗を喫し、グループステージ敗退が決定。2試合合計9失点と守備面の課題が大きく露呈した。すでにグループステージ突破のチャンスは消滅したものの、前回大会でフランスに一泡吹かせたように、オランダに一矢報いることができるか。
対するオランダは初戦で日本と2-2で引き分けたものの、第2戦ではスウェーデンを5-1で撃破。勝点4でグループ首位に立っており、首位通過を懸けて最終節を迎える。スウェーデン戦ではコーディ・ガクポら前線のタレントが結果を残しており、調子を上げて脆さを見せるチュニジアとの一世に挑むことになる。
この試合の見どころは、チュニジア守備陣がオランダの強力な攻撃陣をどう抑えるかだ。チュニジアはここまで2試合で9失点を喫しており、守備組織の改善が求められており、ルナールの手腕に期待がかかる。対するオランダは日本戦で2得点、スウェーデン戦では5得点を挙げるなど攻撃力の高さを示しており、サイドからの崩しや中央でのコンビネーションは今大会でも屈指のレベルを誇る。また、オランダにとっては首位通過が懸かる重要な一戦でもあり、同時開催の日本vsスウェーデンの結果次第では順位が変動する可能性がある。突破の可能性がなくなったチュニジアが最後に意地を見せるのか、それともオランダが力の差を示して首位通過を決めるのか。
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パラグアイvsオーストラリア｜グループD第3節
キックオフ：2026年6月26日(金)11:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループDでパラグアイ代表とオーストラリア代表がグループステージ突破を懸けて対戦する。
パラグアイは初戦で開催国アメリカに1-4で敗れたものの、立て直しに成功して続く第2戦では1人少ない状況の中でトルコを1-0で下し、大きな勝点3を獲得。4大会ぶりのノックアウトステージ進出の可能性を残して最終節でオーストラリアとの一戦を迎える。
一方のオーストラリアは、初戦でトルコ相手に2-0で勝利。しかし、続くアメリカ戦では、オウンゴールも絡み、0-2で敗戦。それでも、得失点差で2位に立っており、引き分け以上でノックアウトステージ進出を確実にできる状況でパラグアイとの重要な一戦に臨む。
この試合の見どころは、パラグアイの技術の高さとオーストラリアのフィジカルのぶつかり合いだ。パラグアイはエンシソをはじめこの力で打開できる選手を擁しており、またトルコ戦で早い時間帯の先制点を守り切る勝負強さを示した。一方のオーストラリアは運動量と強度の高いプレッシングを武器に戦っており、球際の攻防では優位に立ち、セットプレーを中心に高さで勝負を決めたいところだ。これは決勝トーナメント進出を懸けた大一番となり、パラグアイが南米らしい技術と勝負強さを発揮するのか、それともオーストラリアが持ち前の強度と運動量で押し切るのか注目だ。
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トルコvsアメリカ｜グループD第3節
キックオフ：2026年6月26日(金)11:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループDで敗退の決まったトルコ代表が開催国アメリカ代表に臨む一戦だ。
2002年大会以来の出場となったトルコだが、初戦でオーストラリアに0-2、続くパラグアイ戦では数的優位に立ちながらも相手守備陣を崩せずに0-2で敗れた。攻めあぐねる状況が続き、ここまで0得点と決定力を欠く状態のチームは、アメリカ相手に意地を見せたいところだ。
対するアメリカは大観衆を味方につけ、初戦でパラグアイを4-1で圧倒すると、続くオーストラリアにも2-0で勝利して、最終節を残して早々にグループステージ突破を決めた。続くトルコ戦では選手を入れ替える可能性もあり、ノックアウトステージを見据えた戦いになることが予想される。
この試合の見どころは、苦境に立つトルコが最後に意地を見せられるかだ。ここまで2試合で無得点に終わっているものの、ギュレルやユルディズら若いタレントを擁しており、強豪アメリカ相手に今大会初ゴールと初勝利を狙う。一方のアメリカはすでに通過を決めているが、開催国として勢いを維持したまま決勝トーナメントに入りたいところ。また、バログンを中心とした好調なアメリカ攻撃陣をトルコ守備陣が封じ、その後のカウンターにつなげられるかも注目ポイントだ。両チームの立場は対照的だが、アメリカは3連勝で決勝トーナメントへ弾みをつけたい一方、トルコはワールドカップの舞台を白星で締めくくりたい。
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