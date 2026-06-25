キックオフ：2026年6月26日(金)8:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

日本代表がFIFAワールドカップ2026グループF最終節で強力な攻撃陣を擁するスウェーデン代表と対戦する。

日本は初戦でオランダと2-2で引き分け、続く第2戦でチュニジアを4-0で下し、グループステージ突破へ大きく前進した。オランダとの初戦では2度のビハインドを追いついて勝点1を獲得し、続くチュニジア戦では攻守にわたって安定したパフォーマンスを披露。グループ首位通過を懸けて迎えるスウェーデン戦は、今大会の日本の現在地を測る重要な一戦となる。前線のタレント相手に守護神の鈴木彩を中心にどこまでしのげるか。

対するスウェーデンは初戦のチュニジア戦で5-1の完勝をするも、続くオランダ戦では反対に1-5で力の差を見せつけられた。2試合で6得点を記録するなど、ギェケレシュとイサクの自慢の攻撃陣が期待通りのプレーを見せる一方で、守備陣は6失点と大会前から指摘されていた不安定さが露呈している。日本との一戦は実質的にグループ2位を懸けた戦いとなる中、初戦のようなパフォーマンスを再現できるか注目だ。

この試合の見どころは、日本の組織力がスウェーデンの強力アタッカー陣を抑え込めるかだ。日本はここまで全員が連動した守備と素早いトランジションで結果を残してきた。一方のスウェーデンは、個の能力で局面を打開できる選手を前線に揃えており、少ないチャンスでも得点につなげる力を持つ。また、中盤の攻防も大きな焦点となる。日本は鎌田を中心にボールを保持し、サイドの中村らを活かしながらスウェーデンゴールに迫れるか。スウェーデンも前線から強度の高い守備を仕掛けてくる。どちらがセカンドボールを回収し、自分たちのリズムで試合を進められるかが勝敗を左右する重要なポイントとなりそうだ。日本が持ち味であるスピードと連係でスウェーデン守備陣を攻略するのか、それともスウェーデンがフィジカルと決定力を生かして主導権を握るのか。ラウンド32を見据える上でも見逃せない好カードとなる。