オランダ代表の最新FIFAランキングは？6月15日に日本と対戦

サッカー日本代表は2026年6月15日(月)にワールドカップでオランダ代表と対戦する。
本記事では、オランダのFIFAランキングなどを紹介する。
サッカー日本代表は2026年6月15日(月)にワールドカップでオランダ代表と対戦する。
本記事では、オランダのFIFAランキングなどを紹介する。
FIFA（国際サッカー連盟）が発表した最新のFIFAランキングで、日本は18位、対戦国オランダは7位に入っている。
日本代表とオランダ代表は、これまで国際Aマッチで3度対戦し、日本側の1分け2敗となっている。
直近では2013年に対戦し、2-2の引き分けに終わっている。
2013年11月16日｜国際親善試合：オランダ 2-2 日本
2010年6月19日｜ワールドカップ：オランダ 1-0 日本
2009年9月5日｜国際親善試合：オランダ 3-0 日本
オランダvs日本は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で同時生中継される。
なお、『DAZN』の中継も無料ライブ配信予定となっている。
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|無料ライブ＆見逃し配信
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継
|NHK総合
|地上波
|生中継
|NHK ONE
|ネット
|地上波同時・見逃し配信
|フジテレビ
|地上波
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。
※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)