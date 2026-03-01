侍ジャパンのオリックス戦・阪神戦でメジャー組は出る？大谷翔平はスタメン出場？

WBC2026本大会を目前に控え、侍ジャパン(野球日本代表)がオリックス・バファローズ、阪神タイガースと対戦する強化試合に臨む。

本記事では、オリックス＆阪神戦でのメジャー組の出場について紹介する。

侍ジャパンのオリックス・阪神戦はいつ？

WBC2026本大会を目前に控え、侍ジャパン(野球日本代表)はNPB球団との強化試合に臨む。対戦相手はオリックス・バファローズと阪神タイガース。本大会直前の最終調整という位置づけで、主力の状態やチーム完成度を測る重要な2連戦となる。

オリックス戦は2026年3月2日(月)19:00開始。続く阪神戦は3月3日(火)19:00開始予定となっている。いずれもナイター開催で、WBC開幕を目前に控えた最終実戦の場だ。

対戦カード 試合日 開始時間 侍ジャパン vs オリックス・バファローズ 2026年3月2日(月) 19:00 侍ジャパン vs 阪神タイガース 2026年3月3日(火) 19:00

侍ジャパンのオリックス・阪神戦でメジャー組は出場する？大谷翔平は？

WBC2026本大会を目前に控えた大阪シリーズ(3月2日オリックス戦、3月3日阪神戦)では、メジャーリーグ(MLB)所属選手の出場が予定されている。MLBの規定により、メジャー契約選手は「本戦開幕5日前(3月1日以降)」から対外試合出場が可能となるため、2月中の強化試合には出場できなかったが、3月に入ってからの大阪2連戦で実戦解禁となる。

最大の注目は大谷翔平の起用法だ。大谷はすでに帰国しており、チーム合流後、3月2日のオリックス戦から指名打者(DH)としてスタメン出場する可能性が高いと見られている。今大会は「打者専念」を宣言しており、投手としての登板は行わない見通しだ。本大会へ向けた最終調整の中で、実戦感覚をどこまで高められるかが焦点となる。

そのほか、山本由伸はオリックス戦で古巣相手に“凱旋登板”の可能性があり、鈴木誠也や吉田正尚も大阪シリーズからの合流が見込まれている。菅野智之も3月2日の登板を示唆するなど、主力が揃う初の実戦機会となる見通しだ。

大阪シリーズは、WBC本戦を見据えた中核メンバー総仕上げの舞台。メジャー組がどのような起用で臨むのか、そして大谷の打席内容がどこまで仕上がっているのかが最大の見どころとなる。一方でサンディエゴ・パドレスの松井裕樹は負傷の影響により辞退することとなった。

選手 出場見込み ポイント 大谷翔平 出場見込み(3/2〜) DH起用予定／投手登板なし 山本由伸 出場見込み オリックス戦で凱旋登板の可能性 鈴木誠也 出場見込み 3/2から合流想定 吉田正尚 出場見込み 大阪シリーズから出場可能 菅野智之 登板示唆 3/2登板の可能性

侍ジャパンのオリックス・阪神戦のテレビ放送/ネット配信予定は？

WBC2026本大会を目前に控えた大阪シリーズ(京セラドーム大阪)は、地上波で全国生中継される。3月2日のオリックス・バファローズ戦、3月3日の阪神タイガース戦はいずれもゴールデン帯の放送枠が確保され、本大会前最後の実戦として大きな注目を集める。

3月2日(月)のオリックス戦はTBS系列(全国ネット)が中継を担当。18:45から放送開始となり、試合終了まで延長対応が予定されている。続く3月3日(火)の阪神戦はテレビ朝日系列(全国ネット※一部地域を除く)が18:30から生中継を実施する。

一方、インターネット配信については現時点で詳細は発表されていない。ライブ配信の有無や見逃し配信の対応については、今後の追加情報に注目が必要だ。

試合 試合開始 放送局 放送開始 ネット配信 vs オリックス 3月2日(月)19:00 TBS系列(全国ネット) 18:45〜※延長対応あり 未発表 vs 阪神 3月3日(火)19:00 テレビ朝日系列(全国ネット※一部地域除く) 18:30〜 未発表

侍ジャパンのオリックス・阪神戦のチケット料金は？

WBC2026本大会直前に京セラドーム大阪で行われる侍ジャパン(野球日本代表)対オリックス・バファローズおよび阪神タイガースの強化試合は、ともに幅広い席種が用意されている。

全席指定制で1試合ごとにチケットが必要。フィールド最前列の高額シートから上段外野席まで、さまざまな観戦スタイルに対応した席種が設定されている。以下に大阪シリーズの主な席種と料金(税込)を整理する。

席種 3/2 対オリックス戦 3/3 対阪神戦 フィールドシートS 30,000円 30,000円 フィールドシートA 24,000円 24,000円 フィールドサイドS 15,600円 15,600円 フィールドサイドA 13,200円 13,200円 フィールドサイドB 9,600円 9,600円 指定席SS 13,200円 13,200円 指定席S 11,000円 11,000円 指定席A 8,400円 8,400円 指定席B 7,000円 7,000円 下段外野指定席(ライト/レフト) 5,000円 5,000円 上段中央指定席 5,000円 5,000円 上段内野指定席 4,500円 4,500円 上段外野指定席 4,000円 4,000円 ビスタルーム(8階個室・12名) 180,000円 180,000円 ビスタルーム(8階個室・10名) 150,000円 150,000円 外野レストラン席(飲食付き) 15,000円〜18,000円 15,000円〜18,000円 車いす席/付添い 4,000円 4,000円

公式リセール(再販売)の活用方法

一般販売でチケットを確保できなかった場合でも、主催者公認リセール「チケプラTrade」では2月2日(月)12:00から取引が開始されており、完売席種の入手機会も確保されている。出品・購入ともに公式ルールの範囲内で行われるため、まずは公式リセールの在庫状況を確認するのが基本だ。

そのほか、公式サービスではないものの、利用者数の多い『チケジャム』でもWBC関連チケットが多数出品されている。

ただし、『チケジャム』でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意事項が明記されている。興行主の同意なく販売価格を超える価格で転売する行為は法律で禁止されており、特定興行入場券に該当する場合は厳格な規制対象となる。公式価格を事前に確認し、不自然に高額な出品には十分注意したい。

チケジャムを利用する際のポイント

『チケジャム』では出品中のチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示することも可能だ。希望する試合日や座席種、価格帯を入力しておくことで、条件に合う出品者から提案を受けられる仕組みとなっている。

競争率は高いものの、定価に近い金額でリクエストを出すことで、過度な高額取引を避けやすくなる。利用する際は大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意事項を確認したうえで進めたい。

チケジャム公式サイトにアクセス Yahoo！JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで会員登録 トップページの「リクエストする」から必要事項を入力して申請完了

WBC2026はNetflixで独占配信！

2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。

現時点でNetflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。

スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。

WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介

WBC2026は2026年3月6日(金)に開幕し、1次ラウンドは同月11日まで実施される。開催都市はサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4会場。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで行われる。

決勝トーナメントは、3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、そして17日(火)に決勝を開催予定。世界一をかけた戦いは、終盤にかけて一気に熱を帯びていく構成だ。

日本は東京開催のプールCに入り、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦する。1次ラウンドの会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール

2026年3月5日(木)12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

2026年3月5日(木)19:00 韓国 vs チェコ(東京ドーム)

2026年3月6日(金)12:00 オーストラリア vs チェコ(東京ドーム)

2026年3月6日(金)19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

2026年3月7日(土)12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

2026年3月7日(土)19:00 日本 vs 韓国(東京ドーム)

2026年3月8日(日)12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国(東京ドーム)

2026年3月8日(日)19:00 日本 vs オーストラリア(東京ドーム)

2026年3月9日(月)19:00 オーストラリア vs 韓国(東京ドーム)

2026年3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ(東京ドーム)

各プール組み分け一覧

プールA(プエルトリコ・サンフアン)：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア

プールB(アメリカ・ヒューストン)：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル

プールC(日本・東京)：日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ

プールD(アメリカ・マイアミ)：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

WBC2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】

【参加国情報】

【Netflixの関連情報】