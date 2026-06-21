日本代表は、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第3節(最終節)でスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、日本vsスウェーデンのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

サッカー日本代表のワールドカップ第3戦はいつ？

ワールドカップ・グループF第3節の日本vsスウェーデンは、日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフを予定している。

グループFの最終節となるこの試合は同組のチュニジアvsオランダと同時刻開催。それらの結果をもって、グループ最終順位が確定する。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 北中米ワールドカップ2026

グループF 第3節 2026/6/26(金)

8:00 日本代表 vs スウェーデン代表 ダラススタジアム

(ダラス／アメリカ)

※すべて日本時間。

サッカー日本代表 ワールドカップ第3戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

日本vsスウェーデンは、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で同時生中継される。

なお、『DAZN』の中継も無料ライブ配信予定となっている。

グループF・第3節 日本vsスウェーデンの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK総合 地上波 生中継 NHK ONE ネット 地上波同時・見逃し配信 フジテレビ 地上波 × 日本テレビ 地上波 × TVer ネット ×

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