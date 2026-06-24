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group c final match(C)Getty Images
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Aoi Fujimiya

2026年W杯グループC最終戦はいつ？何時から？決勝トーナメントで日本と戦う可能性があるチームはブラジル、モロッコ、スコットランド？

ワールドカップ
スコットランド
ブラジル
モロッコ
ハイチ
スコットランド 対 ブラジル
モロッコ 対 ハイチ

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループC第3節(最終節)はいつ？キックオフ時刻は何時？ブラジル、モロッコ、スコットランドなどの試合日程、対戦カード、視聴方法を紹介。決勝トーナメントで日本と対戦する可能性があるチームは？

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FIFAワールドカップ2026はグループステージ終盤に入り、グループCでは、ブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチによる首位通過・決勝トーナメント進出を懸けた最終節が行われる。

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本記事では、FIFAワールドカップ2026・グループC最終戦の日程や日本時間のキックオフ時刻、対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

W杯グループCの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループCは、第2節終了時点でブラジルが首位に立っている。ブラジルは初戦でモロッコと1-1で引き分けた後、第2節でハイチに3-0で勝利。勝点4とし、得失点差でモロッコを上回った。

2位のモロッコも1勝1分の勝点4。第2節ではスコットランドを1-0で下し、ブラジルとともにラウンド32進出を確定させている。最終節では両チームによる首位争いが注目される。

スコットランドは勝点3で3位につけている。グループ2位以内での突破はできないものの、最終節の結果次第では各グループ3位の成績上位8チームに入り、決勝トーナメントへ進出する可能性を残している。一方、2連敗のハイチはグループステージ敗退が確定した。

順位チーム試合数得点失点得失点差勝点状況
1ブラジル211041+34決勝トーナメント進出
2モロッコ211021+14決勝トーナメント進出
3スコットランド210111033位通過の可能性あり
4ハイチ200204-40グループ敗退

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W杯グループC最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループCの最終戦(第3節)は、日本時間2026年6月25日(木)午前7:00にキックオフされる。最終節は2試合が同時刻に開催され、スコットランドvsブラジル、モロッコvsハイチが行われる。

ブラジルとモロッコはすでにラウンド32進出を確定させており、最終節の結果によってグループCの1位と2位が決まる。3位スコットランドも、各グループ3位の成績上位8チームに入る可能性を残している。

グループCを首位で通過したチームはラウンド32で日本代表が所属するグループFの2位、2位通過チームはグループFの1位と対戦する。日本の決勝トーナメント初戦にも関係するため、グループCの最終順位に注目が集まる。

日時(日本時間)対戦カード会場
2026年6月25日(木)7:00スコットランド vs ブラジルマイアミ・スタジアム(マイアミガーデンズ)
2026年6月25日(木)7:00モロッコ vs ハイチアトランタ・スタジアム(アトランタ)

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W杯グループC最終戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループC最終戦は、2試合とも日本時間2026年6月25日(木)午前7:00に同時キックオフとなる。

スコットランドvsブラジル、モロッコvsハイチはいずれもDAZNでライブ配信される。一方、テレビではNHK BSプレミアム4Kが同日中に録画放送を行う予定だ。

グループC最終戦をリアルタイムで視聴できるのはDAZNのみとなる。NHK BSプレミアム4Kでは2試合とも録画放送となるため、午前7:00のキックオフから試合を楽しみたい場合はDAZNを利用する必要がある。

DAZNはFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信。グループCではブラジルとモロッコがすでにラウンド32進出を決めており、最終戦では首位通過を懸けた戦いに注目が集まる。

試合キックオフテレビ放送ネット配信解説・実況
スコットランド vs ブラジル6月25日(木)7:00NHK BSプレミアム4K
6月25日(木)21:00から録画放送		DAZN(ライブ配信)【DAZN】
解説：楢﨑正剛、田中マルクス闘莉王
実況・下田恒幸
【NHK BSプレミアム4K】
解説：鈴木隆行
実況：内山俊哉
モロッコ vs ハイチ6月25日(木)7:00NHK BSプレミアム4K
6月25日(木)17:30から録画放送		DAZN(ライブ配信)【DAZN】
解説：南雄太
実況・小林惇希
【NHK BSプレミアム4K】
解説：大黒将志
実況：鳥山圭輔

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