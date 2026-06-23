FIFAワールドカップ2026はグループステージもいよいよ最終節を迎え、各組でラウンド32進出を懸けた戦いが行われる。

本記事では、FIFAワールドカップ2026・グループB最終戦の試合日程、対戦カードを紹介する。

W杯グループBの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループBは、第2節終了時点で開催国カナダが首位に立っている。カナダは初戦でボスニア・ヘルツェゴビナと引き分けたものの、第2節でカタールを6-0で下し、得失点差でスイスを上回った。

スイスも2試合を終えて1勝1分の勝点4。第2節ではボスニア・ヘルツェゴビナに4-1で快勝し、首位通過を狙える位置につけている。

一方、ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールはともに勝点1。決勝トーナメント進出へ向けては、最終節での勝利が必要な状況となっている。

順位 チーム 勝点 試合数 勝 分 敗 得失点差 1 カナダ 4 2 1 1 0 +6 2 スイス 4 2 1 1 0 +3 3 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 2 0 1 1 -3 4 カタール 1 2 0 1 1 -6

W杯グループB最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループBの最終戦(第3節)は、日本時間2026年6月25日(木)午前4:00にキックオフされる。グループステージ最終節は同組の2試合が同時刻開催となり、決勝トーナメント進出を懸けた戦いが繰り広げられる。

首位のカナダと2位スイスが激突する一方、ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールもラウンド32進出の可能性を残しており、グループBの順位争いは最終節までもつれる展開となった。

日時(日本時間) 対戦カード 会場 2026年6月25日(木) 04:00 スイス vs カナダ BCプレイス(バンクーバー) 2026年6月25日(木) 04:00 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール ルーメン・フィールド(シアトル)

カナダとスイスはともに勝点4で並んでおり、首位通過を懸けて直接対決に臨む。一方、勝点1のボスニア・ヘルツェゴビナとカタールも突破の可能性を残しているため、グループBは最終節終了まで目が離せない。

W杯グループB最終戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループB最終戦は、2試合とも日本時間2026年6月25日(木)午前4:00に同時キックオフとなる。

スイスvsカナダは、NHK総合で生中継されるほか、NHK BSプレミアム4Kでも放送予定。ネットではDAZNでライブ配信され、NHK ONEでも同時配信・見逃し配信が行われる。

ボスニア・ヘルツェゴビナvsカタールは、DAZNでライブ配信されるほか、NHK BSプレミアム4Kで同日14:00から録画放送される。地上波での生中継予定はない。リアルタイムで観戦をするなら、DAZNでの視聴一択となる。

試合 キックオフ テレビ放送 ネット配信 解説・実況 スイス vs カナダ 6月25日(木)4:00 NHK総合、NHK BSプレミアム4K DAZN、NHK ONE 【DAZN】

解説：太田宏介

実況：ラルフ鈴木

【NHK】

現地解説：柿谷曜一朗

現地実況：田中秀樹

スタジオ解説：長谷川健太

スタジオアナウンサー：園田遼斗 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール 6月25日(木)4:00 NHK BSプレミアム4K(14:00録画) DAZN 【DAZN】

解説：坪井慶介

実況：北川義隆

【NHK BSP4K】

解説：早野宏史

実況：増田卓

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