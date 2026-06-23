FIFAワールドカップ2026はグループステージもいよいよ最終節を迎え、各組でラウンド32進出を懸けた戦いが行われる。
本記事では、FIFAワールドカップ2026・グループB最終戦の試合日程、対戦カードを紹介する。
W杯グループBの順位は？(第2節終了時点)
FIFAワールドカップ2026・グループBは、第2節終了時点で開催国カナダが首位に立っている。カナダは初戦でボスニア・ヘルツェゴビナと引き分けたものの、第2節でカタールを6-0で下し、得失点差でスイスを上回った。
スイスも2試合を終えて1勝1分の勝点4。第2節ではボスニア・ヘルツェゴビナに4-1で快勝し、首位通過を狙える位置につけている。
一方、ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールはともに勝点1。決勝トーナメント進出へ向けては、最終節での勝利が必要な状況となっている。
|順位
|チーム
|勝点
|試合数
|勝
|分
|敗
|得失点差
|1
|カナダ
|4
|2
|1
|1
|0
|+6
|2
|スイス
|4
|2
|1
|1
|0
|+3
|3
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|4
|カタール
|1
|2
|0
|1
|1
|-6
W杯グループB最終戦はいつ？何時キックオフ？
FIFAワールドカップ2026・グループBの最終戦(第3節)は、日本時間2026年6月25日(木)午前4:00にキックオフされる。グループステージ最終節は同組の2試合が同時刻開催となり、決勝トーナメント進出を懸けた戦いが繰り広げられる。
首位のカナダと2位スイスが激突する一方、ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールもラウンド32進出の可能性を残しており、グループBの順位争いは最終節までもつれる展開となった。
|日時(日本時間)
|対戦カード
|会場
|2026年6月25日(木) 04:00
|スイス vs カナダ
|BCプレイス(バンクーバー)
|2026年6月25日(木) 04:00
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|ルーメン・フィールド(シアトル)
カナダとスイスはともに勝点4で並んでおり、首位通過を懸けて直接対決に臨む。一方、勝点1のボスニア・ヘルツェゴビナとカタールも突破の可能性を残しているため、グループBは最終節終了まで目が離せない。
W杯グループB最終戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・グループB最終戦は、2試合とも日本時間2026年6月25日(木)午前4:00に同時キックオフとなる。
スイスvsカナダは、NHK総合で生中継されるほか、NHK BSプレミアム4Kでも放送予定。ネットではDAZNでライブ配信され、NHK ONEでも同時配信・見逃し配信が行われる。
ボスニア・ヘルツェゴビナvsカタールは、DAZNでライブ配信されるほか、NHK BSプレミアム4Kで同日14:00から録画放送される。地上波での生中継予定はない。リアルタイムで観戦をするなら、DAZNでの視聴一択となる。
|試合
|キックオフ
|テレビ放送
|ネット配信
|解説・実況
|スイス vs カナダ
|6月25日(木)4:00
|NHK総合、NHK BSプレミアム4K
|DAZN、NHK ONE
|【DAZN】
解説：太田宏介
実況：ラルフ鈴木
【NHK】
現地解説：柿谷曜一朗
現地実況：田中秀樹
スタジオ解説：長谷川健太
スタジオアナウンサー：園田遼斗
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|6月25日(木)4:00
|NHK BSプレミアム4K(14:00録画)
|DAZN
|【DAZN】
解説：坪井慶介
実況：北川義隆
【NHK BSP4K】
解説：早野宏史
実況：増田卓
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