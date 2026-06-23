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world vup group B third match(C)Getty Images
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Aoi Fujimiya

2026年W杯グループB最終戦はいつ？日本時間の何時からキックオフ？カナダ、スイスらの首位通過を懸けた対戦日程

ワールドカップ
カナダ
スイス
スイス 対 カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール
ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール

2026年W杯(ワールドカップ)グループBの最終戦はいつ？日本時間のキックオフ時間・対戦カード・中継予定を紹介。カナダ、スイスの首位通過を懸けた試合日程は？

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FIFAワールドカップ2026はグループステージもいよいよ最終節を迎え、各組でラウンド32進出を懸けた戦いが行われる。

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本記事では、FIFAワールドカップ2026・グループB最終戦の試合日程、対戦カードを紹介する。

W杯グループBの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループBは、第2節終了時点で開催国カナダが首位に立っている。カナダは初戦でボスニア・ヘルツェゴビナと引き分けたものの、第2節でカタールを6-0で下し、得失点差でスイスを上回った。

スイスも2試合を終えて1勝1分の勝点4。第2節ではボスニア・ヘルツェゴビナに4-1で快勝し、首位通過を狙える位置につけている。

一方、ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールはともに勝点1。決勝トーナメント進出へ向けては、最終節での勝利が必要な状況となっている。

順位チーム勝点試合数得失点差
1カナダ42110+6
2スイス42110+3
3ボスニア・ヘルツェゴビナ12011-3
4カタール12011-6

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W杯グループB最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループBの最終戦(第3節)は、日本時間2026年6月25日(木)午前4:00にキックオフされる。グループステージ最終節は同組の2試合が同時刻開催となり、決勝トーナメント進出を懸けた戦いが繰り広げられる。

首位のカナダと2位スイスが激突する一方、ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールもラウンド32進出の可能性を残しており、グループBの順位争いは最終節までもつれる展開となった。

日時(日本時間)対戦カード会場
2026年6月25日(木) 04:00スイス vs カナダBCプレイス(バンクーバー)
2026年6月25日(木) 04:00ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタールルーメン・フィールド(シアトル)

カナダとスイスはともに勝点4で並んでおり、首位通過を懸けて直接対決に臨む。一方、勝点1のボスニア・ヘルツェゴビナとカタールも突破の可能性を残しているため、グループBは最終節終了まで目が離せない。

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W杯グループB最終戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループB最終戦は、2試合とも日本時間2026年6月25日(木)午前4:00に同時キックオフとなる。

スイスvsカナダは、NHK総合で生中継されるほか、NHK BSプレミアム4Kでも放送予定。ネットではDAZNでライブ配信され、NHK ONEでも同時配信・見逃し配信が行われる。

ボスニア・ヘルツェゴビナvsカタールは、DAZNでライブ配信されるほか、NHK BSプレミアム4Kで同日14:00から録画放送される。地上波での生中継予定はない。リアルタイムで観戦をするなら、DAZNでの視聴一択となる。

試合キックオフテレビ放送ネット配信解説・実況
スイス vs カナダ6月25日(木)4:00NHK総合、NHK BSプレミアム4KDAZN、NHK ONE【DAZN】
解説：太田宏介
実況：ラルフ鈴木
【NHK】
現地解説：柿谷曜一朗
現地実況：田中秀樹
スタジオ解説：長谷川健太
スタジオアナウンサー：園田遼斗
ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール6月25日(木)4:00NHK BSプレミアム4K(14:00録画)DAZN【DAZN】
解説：坪井慶介
実況：北川義隆
【NHK BSP4K】
解説：早野宏史
実況：増田卓

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