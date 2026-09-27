サッカー女子アジア大会 日本の準決勝はいつ？韓国戦の日程・放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)は準決勝で韓国代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンのアジア大会準決勝・韓国戦について、試合日程、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

なでしこジャパンのアジア大会準決勝はいつ？日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカー準決勝で、日本代表(なでしこジャパン)は韓国代表と対戦する。

試合は2026年9月29日(火)19:30にキックオフ予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子サッカー 準決勝 対戦カード 日本 vs 韓国 日程 2026年9月29日(火) キックオフ 19:30 会場 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

なでしこジャパンのアジア大会準決勝の組み合わせは？

日本は準々決勝でフィリピンに4-0で勝利し、ベスト4進出を決めた。一方の韓国はウズベキスタンとの準々決勝を6-3で制し、準決勝へ駒を進めている。

両チームが対戦するのは、2026年3月に行われたAFC女子アジアカップ準決勝以来、約半年ぶり。その一戦では日本が4-1で韓国を下している。

チーム 準々決勝結果 日本 日本 4-0 フィリピン 韓国 韓国 6-3 ウズベキスタン

なでしこジャパンのアジア大会準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

女子サッカー準決勝の日本vs韓国は、TBS系列で地上波生中継が予定されている。9月29日(火)は15:49～23:27の放送枠が組まれており、19:30キックオフの日韓戦も生中継される予定だ。

ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせて無料リアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでも19:30から日本vs韓国をライブ配信する。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 15:49～23:27 日本vs韓国を生中継予定 TVer TBS放送時間に準拠 無料リアルタイム配信予定 U-NEXT 19:30～ ライブ配信予定

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。