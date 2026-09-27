サッカー女子アジア大会 日本の準決勝はいつ？韓国戦の日程・放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)は準決勝で韓国代表と対戦する。
本記事では、なでしこジャパンのアジア大会準決勝・韓国戦について、試合日程、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。
なでしこジャパンのアジア大会準決勝はいつ？日程・会場
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカー準決勝で、日本代表(なでしこジャパン)は韓国代表と対戦する。
試合は2026年9月29日(火)19:30にキックオフ予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)となっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
女子サッカー 準決勝
対戦カード
日本 vs 韓国
日程
2026年9月29日(火)
キックオフ
19:30
会場
小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)
なでしこジャパンのアジア大会準決勝の組み合わせは？
日本は準々決勝でフィリピンに4-0で勝利し、ベスト4進出を決めた。一方の韓国はウズベキスタンとの準々決勝を6-3で制し、準決勝へ駒を進めている。
両チームが対戦するのは、2026年3月に行われたAFC女子アジアカップ準決勝以来、約半年ぶり。その一戦では日本が4-1で韓国を下している。
チーム
準々決勝結果
日本
日本 4-0 フィリピン
韓国
韓国 6-3 ウズベキスタン
なでしこジャパンのアジア大会準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
女子サッカー準決勝の日本vs韓国は、TBS系列で地上波生中継が予定されている。9月29日(火)は15:49～23:27の放送枠が組まれており、19:30キックオフの日韓戦も生中継される予定だ。
ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせて無料リアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでも19:30から日本vs韓国をライブ配信する。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
TBS系列
15:49～23:27
日本vs韓国を生中継予定
TVer
TBS放送時間に準拠
無料リアルタイム配信予定
U-NEXT
19:30～
ライブ配信予定
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。