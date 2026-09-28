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Athletics - 20th Asian Games Aichi-Nagoya: Day 7Getty Images Sport
【アジア大会】陸上女子5000m決勝はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

陸上女子5000ｍ決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定│アジア競技大会

【アジア大会2026】陸上女子5000m決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送・ネット配信予定まとめ。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、金メダルをかけて女子5000m決勝が行われる。

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本記事では、アジア大会陸上女子5000m決勝の日程、日本代表出場選手、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

陸上女子5000m決勝はいつ？日程・開始時間・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上女子5000m決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。

決勝は20:43にスタート予定。会場は名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

種目

陸上女子5000m 決勝

日程

2026年9月28日(月)

開始時間

20:43～

会場

名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)

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陸上女子5000m決勝の日本代表出場選手は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上女子5000m決勝には、日本代表から山本有真と田中希実の2選手が出場する。

山本有真は愛知県出身で、日本選手権女子5000mでは自己ベストとなる14分59秒89を記録して優勝し、アジア大会代表に内定した。

田中希実は女子5000mの日本記録14分29秒18を持ち、今大会では1500m、5000m、10000mの3種目にエントリーしている。

選手

所属

主な情報

山本有真

積水化学

愛知県出身。日本選手権女子5000mで14分59秒89を記録して優勝

田中希実

豊田自動織機

女子5000m日本記録保持者(14分29秒18)。1500m・5000m・10000mにエントリー

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陸上女子5000m決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

女子5000m決勝は、TBS系列で9月28日(月)18:30～23:27の放送枠内で中継予定となっている。

ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでも陸上競技のライブ配信枠内で女子5000m決勝が配信される予定だ。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

TBS系列

18:30～23:27

女子5000m決勝を放送予定

TVer

TBS放送時間に準拠

無料リアルタイム配信予定

U-NEXT

18:05～など

陸上競技ライブ配信枠内で配信予定

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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