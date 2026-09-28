陸上女子5000ｍ決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、金メダルをかけて女子5000m決勝が行われる。
本記事では、アジア大会陸上女子5000m決勝の日程、日本代表出場選手、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
陸上女子5000m決勝はいつ？日程・開始時間・会場
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上女子5000m決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。
決勝は20:43にスタート予定。会場は名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)となっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
種目
陸上女子5000m 決勝
日程
2026年9月28日(月)
開始時間
20:43～
会場
名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)
陸上女子5000m決勝の日本代表出場選手は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上女子5000m決勝には、日本代表から山本有真と田中希実の2選手が出場する。
山本有真は愛知県出身で、日本選手権女子5000mでは自己ベストとなる14分59秒89を記録して優勝し、アジア大会代表に内定した。
田中希実は女子5000mの日本記録14分29秒18を持ち、今大会では1500m、5000m、10000mの3種目にエントリーしている。
選手
所属
主な情報
山本有真
積水化学
愛知県出身。日本選手権女子5000mで14分59秒89を記録して優勝
田中希実
豊田自動織機
女子5000m日本記録保持者(14分29秒18)。1500m・5000m・10000mにエントリー
陸上女子5000m決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
女子5000m決勝は、TBS系列で9月28日(月)18:30～23:27の放送枠内で中継予定となっている。
ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでも陸上競技のライブ配信枠内で女子5000m決勝が配信される予定だ。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
TBS系列
18:30～23:27
女子5000m決勝を放送予定
TVer
TBS放送時間に準拠
無料リアルタイム配信予定
18:05～など
陸上競技ライブ配信枠内で配信予定
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。