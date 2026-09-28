バドミントン個人種目決勝はいつ？何時から？日程・対戦カード・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン個人種目で、各種目の決勝が行われる。

本記事では、アジア大会バドミントン個人種目決勝の日程・開始時間、対戦カード、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バドミントン個人種目決勝はいつ？日程・開始時間・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン個人種目決勝は、2026年9月29日(火)に行われる。

決勝セッションは11:00から19:00までを予定しており、男子・女子シングルス、男子・女子ダブルス、混合ダブルスの全5種目で優勝者が決まる。会場は一宮市総合体育館(愛知県一宮市)となっている。

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

日程

2026年9月29日(火)

開始時間

11:00～

セッション時間

11:00～19:00

実施種目

男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス 決勝・表彰式

会場

一宮市総合体育館(愛知県一宮市)

バドミントン個人種目決勝の対戦カード

9月29日(火)に行われるバドミントン個人種目決勝では、全5種目で金メダルを懸けた一戦が行われる。

女子シングルスでは、日本の山口茜が準決勝を制して決勝進出を決定。決勝では韓国のアン・セヨンと対戦する。

女子ダブルスでは、中国の劉聖書／譚寧ペアと韓国の白荷娜／李紹希ペアが決勝で対戦する。日本の中西貴映／岩永鈴ペアは準決勝で韓国ペアに敗れ、銅メダルとなった。

種目 対戦カード 女子シングルス アン・セヨン(韓国) vs 山口茜(日本) 女子ダブルス 劉聖書／譚寧(中国) vs 白荷娜／李紹希(韓国) 男子シングルス ロー・キーンユー(シンガポール) vs クンラブット・ビチットサーン(タイ) 男子ダブルス ダニエル・マーティン／レオ・ローリー・カルナンド(インドネシア) vs 梁偉鏗／王昶(中国) 混合ダブルス アムリ・シャナウィ／ニタ・ヴィオリナ・マルワー(インドネシア) vs 蒋振邦／魏雅欣(中国)

バドミントン個人種目決勝の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？

バドミントン個人種目決勝は、U-NEXTで9月29日(火)10:40からライブ配信が予定されている。

男子・女子シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの全5種目がライブ配信の対象となり、試合終了後は見逃し配信にも対応する。

U-NEXTでは月額プラン対象コンテンツとして配信されるため、31日間無料トライアル期間中でも追加料金なしで対象競技を視聴できる。

一方、現時点でTBS系列の地上波番組表には、バドミントン個人種目決勝の生中継枠は明記されていない。TVerについても地上波放送に連動した無料リアルタイム配信の予定は確認されていないため、全試合をリアルタイムで視聴する場合はU-NEXTが視聴手段となる。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 U-NEXT 10:40～ 全5種目をライブ配信・見逃し配信予定 TBS系列 － 個人種目決勝の地上波生中継枠は現時点で明記なし TVer － 無料リアルタイム配信の予定は現時点で確認なし

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

U-NEXT

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。