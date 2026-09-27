陸上男子ハードル決勝はいつ？100m・400mの日程・テレビ放送予定│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男子ハードル種目の決勝が行われる。

本記事では、アジア大会陸上男子ハードル決勝の日程・開始時間、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

陸上男子110mハードル決勝はいつ？日程・スタート時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上男子110mハードルは、2026年9月26日(土)に予選、27日(日)に決勝が行われる。

予選は9月26日(土)19:05から、決勝は翌27日(日)20:08からスタート予定となっている。

ラウンド 日程 開始時間 予選 2026年9月26日(土) 19:05～ 決勝 2026年9月27日(日) 20:08～

陸上男子110mハードルの日本代表出場選手は？

男子110mハードルには、村竹ラシッド(JAL)と泉谷駿介(住友電工)が日本代表として出場する。

選手 所属 村竹ラシッド JAL 泉谷駿介 住友電工

陸上男子400mハードル決勝はいつ？日程・スタート時間

男子400mハードルは、2026年9月27日(日)に予選、28日(月)に決勝が行われる。

予選は9月27日(日)12:05から、決勝は翌28日(月)19:20頃からスタート予定となっている。

ラウンド 日程 開始時間 予選 2026年9月27日(日) 12:05～ 決勝 2026年9月28日(月) 19:20～19:33頃

陸上男子400mハードルの日本代表出場選手は？

男子400mハードルには、後藤大樹(洛南高校)と黒川和樹(住友電工)が日本代表として出場する。

選手 所属 後藤大樹 洛南高校 黒川和樹 住友電工

陸上男子ハードル決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

男子110mハードル、男子400mハードルの決勝は、いずれもTBS系列で地上波生中継が予定されている。

男子110mハードル決勝が行われる9月27日(日)は18:30～23:24、男子400mハードル決勝が行われる9月28日(月)は18:30～23:27の放送枠が予定されている。

ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでもライブ配信および見逃し配信が予定されている。

放送・配信サービス 日程・開始時間 放送・配信内容 TBS系列 9月27日(日)18:30～23:24 男子110mハードル決勝を生中継予定 TBS系列 9月28日(月)18:30～23:27 男子400mハードル決勝を生中継予定 TVer TBS放送時間に準拠 無料リアルタイム配信予定 U-NEXT 9月27日(日) 18:15～(男子110mハードル決勝) 9月28日(月) 17:45～(男子400mハードル決勝) ライブ配信・見逃し配信予定

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。