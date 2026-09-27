陸上男子ハードル決勝はいつ？100m・400mの日程・テレビ放送予定│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男子ハードル種目の決勝が行われる。
本記事では、アジア大会陸上男子ハードル決勝の日程・開始時間、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。
陸上男子110mハードル決勝はいつ？日程・スタート時間
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上男子110mハードルは、2026年9月26日(土)に予選、27日(日)に決勝が行われる。
予選は9月26日(土)19:05から、決勝は翌27日(日)20:08からスタート予定となっている。
ラウンド
日程
開始時間
予選
2026年9月26日(土)
19:05～
決勝
2026年9月27日(日)
20:08～
陸上男子110mハードルの日本代表出場選手は？
男子110mハードルには、村竹ラシッド(JAL)と泉谷駿介(住友電工)が日本代表として出場する。
選手
所属
村竹ラシッド
JAL
泉谷駿介
住友電工
陸上男子400mハードル決勝はいつ？日程・スタート時間
男子400mハードルは、2026年9月27日(日)に予選、28日(月)に決勝が行われる。
予選は9月27日(日)12:05から、決勝は翌28日(月)19:20頃からスタート予定となっている。
ラウンド
日程
開始時間
予選
2026年9月27日(日)
12:05～
決勝
2026年9月28日(月)
19:20～19:33頃
陸上男子400mハードルの日本代表出場選手は？
男子400mハードルには、後藤大樹(洛南高校)と黒川和樹(住友電工)が日本代表として出場する。
選手
所属
後藤大樹
洛南高校
黒川和樹
住友電工
陸上男子ハードル決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
男子110mハードル、男子400mハードルの決勝は、いずれもTBS系列で地上波生中継が予定されている。
男子110mハードル決勝が行われる9月27日(日)は18:30～23:24、男子400mハードル決勝が行われる9月28日(月)は18:30～23:27の放送枠が予定されている。
ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでもライブ配信および見逃し配信が予定されている。
放送・配信サービス
日程・開始時間
放送・配信内容
TBS系列
9月27日(日)18:30～23:24
男子110mハードル決勝を生中継予定
TBS系列
9月28日(月)18:30～23:27
男子400mハードル決勝を生中継予定
TVer
TBS放送時間に準拠
無料リアルタイム配信予定
9月27日(日) 18:15～(男子110mハードル決勝)
9月28日(月) 17:45～(男子400mハードル決勝)
ライブ配信・見逃し配信予定
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