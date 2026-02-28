侍ジャパン対オリックスはいつ？何時から？日程・放送予定

侍ジャパンとオリックス・バファローズが激突する強化試合が開催される。2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)本大会を目前に控えた重要な実戦機会となり、国内組とメジャー組の融合、開幕ローテーション争いなど見どころは多い。

本記事では、侍ジャパン対オリックスの日程・放送予定について紹介する。

侍ジャパン対オリックスはいつ？何時から？

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)本大会を目前に控え、侍ジャパン(野球日本代表)がオリックス・バファローズと対戦する強化試合が実施される。開催日は2026年3月2日(月)、試合開始時刻は19:00。会場は京セラドーム大阪となる。

本大会前最後の実戦機会の一つに位置づけられる重要な一戦であり、チーム編成やコンディション調整の最終確認の場となる。MLBの規定により、メジャー所属選手は3月から実戦出場が可能となる見込みで、主力メンバーの合流にも注目が集まる。特にオリックスで実績を残した選手にとっては、京セラドーム大阪での“凱旋”となる可能性もあり、見どころは多い。

開場予定時刻は16:00。平日ナイター開催となるため、現地観戦を予定している場合は移動時間も含めて早めのスケジュール調整が求められる。

項目 内容 試合日 2026年3月2日(月) 試合開始時間 19:00 開場時間(予定) 16:00 会場 京セラドーム大阪 大会名称 2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ 強化試合

侍ジャパン対オリックスのテレビ放送/ネット配信予定は？

2026年3月2日(月)に京セラドーム大阪で開催される侍ジャパン(野球日本代表)対オリックス・バファローズの強化試合は、地上波で全国生中継される。

テレビ放送はTBS系列が担当。放送時間は18:45〜22:00(予定)となっており、試合終了まで延長対応が組まれる見込みだ。本大会直前の重要な実戦機会という位置づけもあり、全国ネットでの独占生中継となる。実況は南波雅俊(TBSアナウンサー)、解説は佐々木主浩氏、内川聖一氏、リポーターは杉谷拳士氏が務める予定と発表されている。

一方、インターネット配信については現時点で公式発表はない。宮崎や名古屋での強化試合を独占ライブ配信するAmazon Prime Videoでは、大阪開催の3月2日オリックス戦および3日阪神戦は配信対象外と報じられている。今後の追加発表があるかどうかは注目ポイントとなる。

なお、WBC本戦(3月6日開幕)についてはニッポン放送による実況生中継が予定されているが、この3月2日の強化試合に関するラジオ中継の詳細は明らかになっていない。

項目 内容 テレビ放送 TBS系列(全国ネット独占生中継) 放送時間 18:45〜22:00(予定)※延長対応あり 実況 南波雅俊 解説 佐々木主浩／内川聖一 リポーター 杉谷拳士 ネット配信 未定

侍ジャパン対オリックスのチケットはどこで買える？

2026年3月2日(月)に京セラドーム大阪で開催される侍ジャパン(野球日本代表)対オリックス・バファローズの強化試合は、各プレイガイドで一般販売が実施されている。WBC本大会直前の重要な実戦とあって注目度は高く、席種によっては早期完売も想定される。

一般販売は2026年1月15日(木)19:00から先着順でスタート。ローソンチケット、イープラス(ファミリーマート店頭含む)、TBSチケットで取り扱われている。

本試合は全席指定席で、1試合ごとにチケットが必要。フィールド最前列の高価格帯から上段外野席まで幅広い価格設定が用意されている。

席種 料金(税込) フィールドシートS 30,000円 フィールドシートA 24,000円 フィールドサイドS 15,600円 フィールドサイドA 13,200円 フィールドサイドB 9,600円 エクセレントシート(飲食付き) 30,000円 プレミアムシート(飲食付き) 24,000円 指定席SS 13,200円 指定席S 11,000円 指定席A 8,400円 指定席B 7,000円 下段外野指定席(ライト/レフト) 5,000円 上段中央指定席 5,000円 上段内野指定席 4,500円 上段外野指定席 4,000円 ビスタルーム(8階個室・12名) 180,000円 ビスタルーム(8階個室・10名) 150,000円 外野レストラン席(飲食付き) 15,000円〜18,000円 車いす席/付添い 4,000円

公式リセール(再販売)の活用方法

一般販売でチケットを確保できなかった場合でも、主催者公認リセール「チケプラTrade」では2月2日(月)12:00から取引が開始されており、完売席種の入手機会も確保されている。出品・購入ともに公式ルールの範囲内で行われるため、まずは公式リセールの在庫状況を確認するのが基本だ。

そのほか、公式サービスではないものの、利用者数の多い『チケジャム』でもWBC関連チケットが多数出品されている。

ただし、『チケジャム』でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意事項が明記されている。興行主の同意なく販売価格を超える価格で転売する行為は法律で禁止されており、特定興行入場券に該当する場合は厳格な規制対象となる。公式価格を事前に確認し、不自然に高額な出品には十分注意したい。

チケジャムを利用する際のポイント

『チケジャム』では出品中のチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示することも可能だ。希望する試合日や座席種、価格帯を入力しておくことで、条件に合う出品者から提案を受けられる仕組みとなっている。

競争率は高いものの、定価に近い金額でリクエストを出すことで、過度な高額取引を避けやすくなる。利用する際は大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意事項を確認したうえで進めたい。

チケジャム公式サイトにアクセス Yahoo！JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで会員登録 トップページの「リクエストする」から必要事項を入力して申請完了

WBC2026はNetflixで独占配信！

2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。

現時点でNetflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。

スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。

WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介

WBC2026は2026年3月6日(金)に開幕し、1次ラウンドは同月11日まで実施される。開催都市はサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4会場。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで行われる。

決勝トーナメントは、3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、そして17日(火)に決勝を開催予定。世界一をかけた戦いは、終盤にかけて一気に熱を帯びていく構成だ。

日本は東京開催のプールCに入り、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦する。1次ラウンドの会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール

2026年3月5日(木)12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

2026年3月5日(木)19:00 韓国 vs チェコ(東京ドーム)

2026年3月6日(金)12:00 オーストラリア vs チェコ(東京ドーム)

2026年3月6日(金)19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

2026年3月7日(土)12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

2026年3月7日(土)19:00 日本 vs 韓国(東京ドーム)

2026年3月8日(日)12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国(東京ドーム)

2026年3月8日(日)19:00 日本 vs オーストラリア(東京ドーム)

2026年3月9日(月)19:00 オーストラリア vs 韓国(東京ドーム)

2026年3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ(東京ドーム)

各プール組み分け一覧

プールA(プエルトリコ・サンフアン)：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア

プールB(アメリカ・ヒューストン)：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル

プールC(日本・東京)：日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ

プールD(アメリカ・マイアミ)：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

WBC2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】

【参加国情報】

【Netflixの関連情報】