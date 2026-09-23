バスケ女子日本の準々決勝はいつ？試合日程・対戦相手・放送予定│アジア競技大会2026

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バスケットボール日本代表は、予選フェーズを経て準々決勝に進出する。
本記事では、バスケ女子日本代表の準々決勝の日程、対戦相手、中継予定について紹介する。
バスケ女子日本代表の準々決勝はいつ？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表は準々決勝でタイ代表と対戦する。
日本代表はグループフェーズを3戦全勝で首位通過。準々決勝は2026年9月24日(木)19:20から愛知国際アリーナで行われる予定となっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
女子バスケットボール 準々決勝
対戦カード
日本代表 vs タイ代表
日程
2026年9月24日(木)
試合開始
19:20
会場
愛知国際アリーナ
日本のグループ成績
3戦全勝・首位通過
バスケ女子日本vsタイのテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール準々決勝、日本代表vsタイ代表は、U-NEXTでライブ配信が予定されている。
地上波ではTBS系列で2026年9月24日(木)16:30からアジア大会中継特別番組枠が予定されているものの、日本vsタイが生中継されるか、録画放送となるかは現時点で明らかになっていない。
また、TVerで日本vsタイが無料リアルタイム配信の対象となるかについても、現時点では発表されていない。
一方、U-NEXTでは19:20から日本vsタイのライブ配信を予定。試合開始からリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTをチェックしておきたい。
放送・配信サービス
開始時間
中継・配信予定
TBS系列
16:30～
アジア大会中継特別番組枠を予定。
TVer
未発表
日本vsタイが配信対象となるか未発表
19:20～
日本vsタイをライブ配信・見逃し配信
バスケ女子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。