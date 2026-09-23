バスケ女子日本の準々決勝はいつ？試合日程・対戦相手・放送予定│アジア競技大会2026

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バスケットボール日本代表は、予選フェーズを経て準々決勝に進出する。

本記事では、バスケ女子日本代表の準々決勝の日程、対戦相手、中継予定について紹介する。

バスケ女子日本代表の準々決勝はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表は準々決勝でタイ代表と対戦する。

日本代表はグループフェーズを3戦全勝で首位通過。準々決勝は2026年9月24日(木)19:20から愛知国際アリーナで行われる予定となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子バスケットボール 準々決勝 対戦カード 日本代表 vs タイ代表 日程 2026年9月24日(木) 試合開始 19:20 会場 愛知国際アリーナ 日本のグループ成績 3戦全勝・首位通過

バスケ女子日本vsタイのテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール準々決勝、日本代表vsタイ代表は、U-NEXTでライブ配信が予定されている。

地上波ではTBS系列で2026年9月24日(木)16:30からアジア大会中継特別番組枠が予定されているものの、日本vsタイが生中継されるか、録画放送となるかは現時点で明らかになっていない。

また、TVerで日本vsタイが無料リアルタイム配信の対象となるかについても、現時点では発表されていない。

一方、U-NEXTでは19:20から日本vsタイのライブ配信を予定。試合開始からリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTをチェックしておきたい。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 16:30～ アジア大会中継特別番組枠を予定。

日本vsタイが生中継か録画放送かは未発表 TVer 未発表 日本vsタイが配信対象となるか未発表 U-NEXT 19:20～ 日本vsタイをライブ配信・見逃し配信

バスケ女子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。